中國移動香港舉辦「AI+教育變革」教育行業生態發布會

香港2026年3月13日 /美通社/ -- 中國移動香港有限公司近日於香港科學園高錕會議中心（金蛋）盛大舉辦「AI+教育變革」中國移動香港教育行業生態發布會。是次發布會旨在積極響應香港特區政府《2025年施政報告》支援中小學數字教育、以及即將發表的「中小學數字教育藍圖」之政策方針。會上，中國移動香港正式發布基於中國移動集團「LIGHT」燈塔體系的「AI+教育」生態體系，全方位展示了中國移動香港在推動香港教育數字化轉型方面的最新成果與未來願景。

活動當日，香港立法會議員-培僑中學伍煥傑校長、香港立法會議員（科技創新界）邱達根以及來自全港教育界的同仁齊聚一堂，共同探討人工智能與教育深度融合的新路徑，共話香港教育數字化轉型的新未來。 深耕香港教育 構建全方位AI+教育生態 中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士在開幕致辭中，重點分享了中國移動香港的核心能力將如何賦能香港「AI+教育」的發展。她指出：「中國移動香港提前布局AI基礎設施，將公司的核心能力與香港教育的實際場景深度融合，從通信、算力、智能服務三大維度，全方位打造AI+教育的支撐體系。」中國移動香港公司發揮兩地超級聯繫人角色，背靠中國移動集團專業研發能力和豐富的實踐經驗，將為教育界持續提供優質的產品及服務，打造教育場景專屬算力底座與多元AI核心能力。未來，中國移動香港公司將全力配合教育局未來藍圖與課程框架，讓前沿科技成為香港教育升級的核心引擎。

教（AI智慧教學）：提供AI智能備課、智能錄直播、AI個性化教學及AI出題及評卷功能，打造線上教學平台並打破時空限制，實現個性化學習與精準教學。

學（AI創新內容）：涵蓋AI校本及素養課程，並結合AIOT物聯網、AI+航空航天、AI+ESG生態，為學生提供豐富的科創教育等優質學習內容。

管（AI校園管理）：打造AI智慧操場、AIOT智慧教室與AI智慧考場，並提供AI校園安防及AI心理識別，利用物聯網與AI技術全面提升學校行政管理效率與校園安全性。

研（AI科研實踐）：推動AI主題跨境研學，並透過舉辦OneNET創科比賽、AI梧桐盃數智創新大賽及5G應用比賽，培養學生利用AI進行創新與實踐的能力。

評（AI教學評估）：為教師提供AI教學輔助，推出AI智能改卷、AI體育測評及AI監考巡考，全方位助力教學評估效率的提升。

強強聯手 啟動先導計劃與MOU簽署 為凝聚行業力量，共同構建可持續發展的教育生態，中國移動香港在發布會上與五大戰略合作夥伴簽署了合作備忘錄（MOU），包括香港教育城（EdCity）、香港電腦學會（HKCS）、香港電腦教育學會（HKACE）、香港教育工作者聯會（HKFEW）及資訊科技教育領袖協會（AiTLE）。雙方承諾將在資源共享、技術研發及人才培養等方面展開深度合作。 隨後進行的「AI LIGHT先導學校計劃」啟動亮燈儀式將活動推向高潮。該計劃旨在選拔並支持一批在AI教育應用上具有示範意義的學校，中國移動香港將為其提供技術、課程及資金上的全方位支持。大會亦向首批試點學校及分享嘉賓頒發了感謝狀，表彰他們在推動香港創科教育方面的先行者精神。

專家智庫匯聚 解讀AI教育新趨勢 在專題演講環節，三位重量級嘉賓為與會者帶來了宏觀政策與微觀實踐的雙重視角： 北京大學新信院青少年AI教育實驗室副主任肖延宇先生，深入解讀了「人工智能教育國家政策課程框架理念及優秀學校應用個案」，為香港教育界提供了國家級的視野與參考；香港中文大學課程與教學學系人工智能與STEM教育趙建豐副教授，則從學術角度探討了「人工智能研究、發展及未來人才素養培訓」，強調了培養學生AI素養的緊迫性；德萃小學部總校長朱子穎校長則分享了香港中小學AI教育應用的實戰經驗，展示了AI如何具體落地於日常教學之中。

中國移動香港表示，未來將繼續以「AI+」為引擎，緊密連接學校、家庭與社會，構建終身學習生態，以智慧之光照亮教育之路，助力香港建設成為國際創科中心。 更多資訊，請瀏覽：www.hk.chinamobile.com View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai-302713230.html SOURCE 中國移動香港有限公司