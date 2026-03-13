香港出口商會引領大灣區科企「拼船出海」 揚威瑞士日內瓦國際發明展

香港 - 2026年3月13日 - 香港出口商會 旗下計劃「 香港創新發明展覽會 」於歐洲中部時間3月11至15日，引領48個粵港澳大灣區(大灣區)發明，展示於2026年 瑞士日內瓦國際發明展 。 (從左至右: 香港出口商會會長趙婉玲女士、香港出口商會名譽顧問楊孟璋工程師、香港出口商會副會長、香港創新發明展覽會項目召集人黎貞潔女士) 「香港創新發明展覽會」計劃由香港出口商會主辦，獲創新科技署贊助，旨在為本地創科業界創造免費的國際交流機會，將香港獨特的創科發明帶上國際頂尖展覽，接觸國際企業和用戶，向全球說好香港創科故事。展出的創新發明經由行內專業人士嚴格評審，考核發明的新穎性、創新和發明水平、技術實用性和象徵意義。展品均為原創，並已在市場上推出的製成品，且具有專利保護或正進行專利申請。 香港出口商會會長趙婉玲 表示：「『香港創造』品牌多年來享譽全球，中小企和初創品牌的國際知名度卻有待提高。我們透過『香港創新發明展覽會』計劃讓香港創科企業得以免費亮相頂尖國際展覽，直接接觸全球客戶。今年，我們更攜同粵港澳大灣區科企，與香港企業一同拼船出海，爭取更多海外商機。」 多功能工程檢測儀器企業 美特國際 今年首次到現場參展， 董事周開勝 表示：「我們的供應鏈植根粵港澳大灣區，檢測儀器產品面向全球市場三十多年，一直致力與海外客戶聯繫，建立國際知名的品牌。在瑞士日內瓦發明展，我們能夠接觸歐洲的工程公司、科研機構的技術人員，直接向他們展示我們產品的潛力，從而大幅提高獲得海外訂單的機會。」 創新發明商業化平台 弘研知識產權董事總經理李昭尚 指出：「掌握關鍵技術的知識產權，是香港企業升級轉型的關鍵。我們將學術界創新發明培育為受保護的專利技術，推出切合不同應用場景的產品，為全球客戶提供解決方案。是次與大灣區企業『拼船出海』至瑞士日內瓦，可讓我們的知識產權更易受歐洲商家青睞。這不單能為企業、發明家帶來更高收入，更能強化『香港創造』在全球高端產業鏈的地位。」 48個創新發明透過計劃，免費亮相展覽。展出的創新發明種類繁多，涵蓋1) 智慧城市、2)智能家居與生活、3)健康技術及藥物及 4)智能工業四大類別，以及專屬18歲或以下發明家的青年組別。 展出的大灣區創科產品包括：

智慧城市：香港多功能工程檢測儀器企業美特國際研發「7合1樓宇滲漏追蹤儀」，突破傳統單一功能檢測設備的技術瓶頸，重新定義滲漏檢測標準。儀器通過持續精準探測和比較更高數據讀數，聚焦滲漏源頭中心，讓隱蔽滲漏點無所遁形。



儀器具備 「交流電漏電感應」 與 「滲漏檢測」 同步進行功能，能主動發現早期隱患、精準鎖定源頭，化解滲水與漏電雙重風險。儀器設有全場景適配性創新，可針對不同建築材質和滲水區域，應用遍及建築維護、裝修驗收、物業檢修等場景。

智能家居與生活：中山大學研究人員發明的專利材料「納米複合加熱膜」，將先進的石墨烯及納米碳管融入加熱膜，取代舊有的發熱管。發明可實現精準、快速且高效的升溫效果，以及均勻的熱量分佈，同時降低能源損耗。



弘研知識產權將發明商業化為40多個知識產權，應用於電子鐵板燒盤、暖菜墊、美容眼罩，甚至建築及工業等多個應用場景，為各產品提供高效、彈性的加熱解決方案。

健康技術及藥物：醫療科技初創家健科技推出居家照護解決方案「家配康」，重塑居家照護和健康。結合自動化、物聯網和先進的人工智慧，「家配康」可一鍵自動化分類和分發多達 10 種藥物，同時具備智慧提醒功能、兒童安全鎖和內建濕度和溫度感測器，確保用藥安全、準確和便利。



結合家健App 和網頁平台，使用者可以追蹤用藥歷史、設定提醒並接收藥物短缺警報。護理人員更可遠端配藥，隨時隨地管理和分發藥物。家屬和照護人員可以即時存取依從性數據和遠端管理工具，而醫療保健提供者可以監測用藥情況、管理處方並存取分析數據，以改善治療效果。

智能工業：URS AI 推出全息互動式AI代理URS AI MATE 。結合全息投影技術、當地語系化大語言模型（LLM）與多模態交互演算法，URS AI MATE成功實現感知、認知、決策、執行的全鏈路自進化閉環，持續提升場景適應力與用戶理解力，構建專屬每個用戶的AI 代理。



關於香港創新發明展覽會

「香港創新發明展覽會」由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府創新科技署贊助，旨在向世界展示香港的創科潛力，並把香港創科成品帶上國際舞台。本項目亦將促進創科業內的夥伴合作，並培育充滿活力的創新和科技文化。



項目更多詳情，請瀏覽： https://hk-ii.com



關於香港出口商會

香港出口商會成立於1955年5月，為註冊於《香港公司條例》的非牟利貿易團體。商會致力為為香港出口商服務及為會員增值，發展香港成為貿易的中樞。



此新聞稿由 Mitophia Limited 代香港出口商會發出。



免責聲明

在本刊物／活動內 (或由項目小組成員) 表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、創新科技署或創新及科技基金一般支援計劃評審委員會的觀點。

