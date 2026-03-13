【MWC 2026】GlobalData發布AI時代話音演進白皮書

在5G-A加速發展的當下，全球網絡制式演進呈現顯著的不平衡態勢。2G/3G雖逐步步入EOX（生命周期終止）階段，但由於M2M連接、國際漫游等現實需求，部分運營商短期內仍難以全面退網。在此背景下，一張能夠同時承載2G/3G/4G/5G業務的全融合話音網絡，成為運營商的必然選擇——既解決現網EOX帶來的運維痛點，又為未來平滑演進奠定基礎。

西班牙巴塞羅那2026年3月13日 /美通社/ -- 在MWC 2026期間，GlobalData首席分析師Andy Hicks發布了《Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications》白皮書，指出在AI時代，運營商可依托全融合話音網絡深度開展AI業務創新，重塑話音價值。

同時，面對全球容器化轉型浪潮，全融合架構需具備從虛擬機到容器的平滑演進能力，助力運營商在降低TCO的同時，保持話音業務的持續創新與敏捷迭代。

AI + Voice：三階段重塑運營商話音價值

AI的飛速發展為話音業務創新帶來了新機會。Andy認為AI與話音的深度結合可從三個方面開展：

首先，依托AI能力提升基礎通話體驗，打造與OTT應用的顯著差異化競爭力。典型場景包括智能噪聲抑制、空間音頻沉浸感增強等，讓「打電話」本身成為更高階的溝通體驗。