中國移動香港「全球通優越會」攜手巴塞爾藝術展香港展會 以科技連結藝術 開拓數碼時代文化新體驗

香港2026年3月13日 /美通社/ -- 中國移動香港有限公司（簡稱：中國移動香港）宣佈，旗下尊尚服務品牌「全球通優越會」（GoTone Privilege Club）正式成為巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）合作夥伴。「全球通優越會」以科技連結藝術與文化，體現品牌全球視野與跨界合作格局，並為會員開啟通往世界級文化與生活方式體驗的新入口，彰顯品牌邁向新高度的願景。 以科技賦能藝術 彰顯國際視野與文化格局

巴塞爾藝術展是全球最具影響力的藝術展會之一，匯聚世界頂尖畫廊、藝術家與收藏家，為亞洲及國際藝術界打造重要交流平臺。中國移動香港「全球通優越會」參與其中，不僅彰顯品牌積極連結國際文化舞臺的格局，更以其領先的數碼與通訊科技優勢，積極推動多元跨界合作，連接世界級藝術資源，為會員開拓全新文化觸點，讓藝術體驗更近、更專屬。

作為巴塞爾藝術展聚焦數碼時代藝術的重要策展項目，「Zero 10」由「全球通優越會」隆重呈獻，聚焦數碼時代藝術的創新表達，探索科技與藝術融合的無限可能。其理念與全球通優越會以創新科技拓展文化與藝術體驗的方向高度契合，進一步詮釋「以科技啟迪文化、以文化豐富生活」的理念。 構建尊貴會員權益 開啟卓越生活體驗

作為中國移動香港的尊尚會員服務品牌，「全球通優越會」以跨越科技、藝術與生活方式的全方位視角，為會員提供兼具品味與國際格局的卓越體驗。從國際文化藝術盛事到頂級生活服務，「全球通優越會」全面回應會員對品質生活的追求。

在文化體驗方面，會員可透過品牌標誌性權益「稀缺活動參與權」，優先參與市場上一票難求的頂級文化及娛樂盛事，包括巴塞爾藝術展香港展會 VIP 通行體驗、巨星演唱會及大型體育賽事等尊貴體驗，近距離接觸國際級藝術盛會。 在生活層面，會員亦可尊享馬場貴賓廂房、「網絡頭等艙」保障本地及漫遊網絡體驗、私人助理服務、Priority Pass機場貴賓室通行等專屬服務，並參與我們精心設計的「全球通逐馬計劃」，透過完成指定訓練，可以獲得參加渣打香港馬拉松以及其他內地知名馬拉松賽事參賽名額#的機會；而在科技體驗方面，會員則可享旗艦手機優先購買保障，率先體驗最新科技潮流。

#須完成指定訓練才確認獲得參與資格；名額有限，按報名或預約或預訂的先後排序提供，先到先得。 「全球通優越會」設有完善的會員制度，隨著會員網齡增長及消費提升，會員亦可逐步解鎖更多尊貴權益與專屬體驗，享受多元化尊享服務及精選品味活動，讓高端生活方式隨著人生階段不斷延展，體現品牌對會員長期價值的承諾。 連結世界 引領未來

未來，中國移動香港將持續透過「全球通優越會」拓展與國際文化及創意平臺的合作，以科技連結藝術與生活方式，為會員締造真正專屬且尊崇的生活方式，並進一步鞏固品牌在高端服務市場的領先定位，開啟全新尊尚生活篇章。

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。 作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G SA/NSA、4G LTE等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2024年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。 關於巴塞爾藝術展

巴塞爾藝術展於1970年由巴塞爾的藝廊創辦人成立，現今為全球頂尖的現當代藝術展會，每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港、巴黎及多哈舉行。每個展會均因各自的城市與地域而別具特色，具體體現在參展藝廊、展出作品，以及與當地文化機構為每屆展會合作策劃的同期活動內容之中。通過諸如「Zero 10」項目與巴塞爾藝術展應用程式等數碼平台，以及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》、《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》、巴塞爾藝術獎（Art Basel Awards）及巴塞爾藝術展商店及等新的項目，巴塞爾藝術展將自身影響力拓展至藝術展會之外。獲取更多信息，請訪問artbasel.com。

