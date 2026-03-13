亞信發佈全球品牌AIStorm 以AI原生安全能力賦能全球產業數智變革

北京2026年3月13日 /美通社/ -- 全球領先的網路安全與數智化轉型解決方案提供商亞信（AsiaInfo）今日正式發佈全新全球化品牌AIStorm。依託亞信在網路安全與數智化領域深厚的產品技術積澱與豐富的行業服務經驗，AIStorm以新加坡為全球運營樞紐，深耕港澳及東南亞市場，提供強大的技術支撐與當地語系化服務，致力於為全球企業與關鍵行業領域構建智慧、安全、可信的數位基座，在智慧體互聯網時代支撐並引領全球產業安全、穩健地反覆運算升級。 承襲領航者基因，深耕全球市場

亞信作為中國網路安全與數智化領域的領導者，其技術實力與業務覆蓋廣受業界認可，為AIStorm的全球化佈局奠定堅實基礎。在數智發展方面，亞信是中國電信運營商業務支撐系統（BSS）長期主導者，並入選Gartner通信人工智慧全球「領導者」象限，成功服務全球超過200家運營商，安全支撐超 10 億用戶的互聯網接入認證。同時亞信深度賦能運營商、金融、能源、政務、高端製造等關鍵行業頭部客戶，助力產業實現高效數智轉型。在網路安全領域，亞信的領導者地位廣受認可。其被沙利文（Frost & Sullivan）評為中國網路安全軟體市場份額第一，是Gartner雲工作負載保護平臺（CWPP）代表性廠商，更被IDC認定為中國新一代終端安全賽道的開創者。亞信的解決方案廣泛保障中國關鍵基礎設施與頭部企業，並成功為G20峰會、成都世運會和北京冬奧會等國際重大活動提供安全保障。同時其安全與數智一體化解決方案在AI大模型、5G專網、資料要素、空天地安全等前沿領域實現技術突破與場景落地。

立足這一強大根基，AIStorm品牌的發佈，標誌著亞信成熟的安全技術體系與數智化服務能力完成全球化升級。AIStorm以新加坡為全球運營樞紐，融合智慧連接、數智運營與專業服務能力，在智慧體互聯網時代，為全球客戶構建智慧、安全、可靠的數字底座，支撐全球產業的安全發展。 資料驅動，AI 原生：重塑國際市場安全體系 AIStorm 全面承接亞信在終端安全、雲安全、身份安全及高級威脅治理領域的突破性技術。基於「 資料驅動，AI 原生」的戰略，AIStorm 構建起適配國際市場的核心安全體系：以業界領先的 AI XDR 為中樞，聯動 TrustOne 終端安全與 CloudGuard 雲安全產品，深度整合 ThreatTrace 威脅檢測、PhishShield 郵件防護及 ThreatShield 高性能邊界安全防護等核心能力，形成「 智慧檢測、自動回應、全域聯動」的閉環防禦體系，精准應對從終端到混合雲的全場景安全需求，重塑數智時代的安全防護新範式。

全球戰略視野，賦能產業數智變革 AIStorm以新加坡為運營管理核心，以港澳及東南亞國家為戰略重心，立足全球化佈局，構建完整的本地化運營與合規體系。AIStorm核心產品關鍵資料 100% 區域化部署，並嚴格遵循 GDPR 及東盟資料保護框架等國際規則。同時，為確保即時回應區域客戶需求，AIStorm以新加坡SOC（安全運營中心）為中樞，聯動亞信強大的威脅情報資源，並協同泰國、印尼、越南及港澳地區的本地專家團隊，提供母語支援與 7×24 小時即時回應服務。 AIStorm的核心團隊均來自國際頂尖安全企業，平均擁有 15 年以上全球實戰經驗。依託「 獨立運營與雙強賦能」的獨特模式，AIStorm 兼具全球化品牌的靈活回應能力與歷經實戰驗證的技術底蘊，將持續為全球客戶提供安全、合規、高效的數位安全守護。

關於AIStorm AIStorm 是亞信旗下全新的全球化品牌，全球運營樞紐設於新加坡。亞信作為中國網路安全與電信軟體（BSS）領域的領導者，其服務覆蓋全球超200家運營商，為超過10億用戶提供安全接入認證，具備億級高併發業務支撐與保障能力。公司不僅入選Gartner通信人工智慧全球「 領導者」象限、其雲工作負載保護方案獲評Gartner代表性廠商，亦被IDC認定為中國新一代終端安全開創者。依託在AI大模型、5G專網、資料要素等前沿領域的技術突破與全行業深度服務經驗，AIStorm以新加坡為全球運營樞紐，致力於為全球客戶構建堅實可靠的數字安全底座，支撐並引領全球產業的安全發展。

欲瞭解更多資訊，請訪問：www.aistorm.com View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aistorm--ai-302713238.html SOURCE AIStorm