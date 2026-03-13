LeapCat發佈AI金融操作系統 探索AI自動化投資新模式

香港 - 2026年3月13日 - 在人工智慧與金融科技持續融合的背景下，AI技術正逐步改變投資工具的使用方式。AI金融平台LeapCat近日對外介紹其產品理念，推出一套以「Agent First」架構為核心設計的AI金融操作系統，旨在通過智能化技術提升投資流程的自動化程度。



探索AI在投資執行中的應用



LeapCat表示，目前市場上不少AI投資應用主要提供市場分析、資訊整理或策略建議，最終的交易決策與執行仍需由使用者完成。



據介紹，LeapCat的系統設計希望在此基礎上進一步探索AI在交易執行層面的應用。平台允許使用者設定投資目標與策略條件，AI智能體可在後台持續運行，協助監測市場動態並在符合條件時執行相關操作。



LeapCat指出，這一模式旨在簡化部分操作流程，使使用者能夠以較少的人工干預參與市場活動。



投資者在跨市場投資中的常見挑戰



LeapCat團隊表示，在全球化投資環境下，個人投資者往往面臨多方面挑戰，包括不同市場的開戶與合規要求、資金跨區流動限制、資訊獲取效率以及交易執行時間等問題。



據公司介紹，其平台在設計時主要針對以下幾類常見情況：



市場准入要求：不同市場存在各自的身份驗證與開戶流程

地域與資產分散：資金與資產可能分布於不同市場

資訊處理效率：投資者需要在大量資訊中快速判斷市場變化

交易執行效率：市場機會可能因操作流程較多而被錯過

投資策略與情緒影響：投資決策可能受到情緒因素干擾



LeapCat表示，其系統設計嘗試通過自動化與智能化方式，協助提升市場資訊處理與交易執行效率。



三項主要技術能力



據介紹，LeapCat平台目前重點構建以下幾項核心能力：



多市場接入能力



平台已接入多個主流金融市場，支持多類型資產的交易執行。



Agent First智能體系統



AI智能體可持續運行並形成「感知、分析、執行與優化」的運作流程。平台同時採用多智能體協作機制，用於模擬投資研究與決策的不同角色分工。



資金流轉架構



LeapCat表示，其模組化資金管理架構旨在提升資金調度效率，並簡化不同市場之間的資金流轉流程。



AI投資模型與策略分析



LeapCat亦介紹了其正在開發的智能分析功能。該功能基於公開投資理念與市場研究模型建立分析框架，用於輔助評估企業基本面、技術發展與市場成長潛力等因素。



平台表示，該分析機制可結合多種策略模型進行綜合評估，為投資決策提供參考依據。



強調系統透明與可追溯性



LeapCat表示，在系統設計過程中，平台將透明度與可追溯性作為重要原則。系統會對決策過程與交易操作進行記錄，使相關流程可供查詢與回溯。



同時，平台強調用戶對AI智能體的授權與控制權，使用者可隨時調整或停止相關策略運行。





