商業動向
出版：2026-Mar-13 17:24
更新：2026-Mar-13 17:24
PR Newswire

达势股份-達美樂中國(1405.HK)將於2026年3月25日公佈2025年全年業績

香港2026年3月13日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司將於2026年3月25日（星期三）公佈其截至2025年12月31日止年度的業績公告。

公司將於2026年3月25日（星期三）香港時間晚上7：00（美國東部時間上午7：00）舉行業績電話會議，討論業績。

僅供收聽的業績會網絡直播可通过直播链接https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=nHRXnD0d实时收聽。

如欲通過電話撥入參與會議，建議事先使用以下提供的註冊鏈接完成註冊。註冊後，每位參與者將收到一组撥入號碼、會議密碼和專屬 PIN，這些信息將用於加入電話會議。

註冊鏈接: https://dpregister.com/sreg/10206649/1034ed20f15

如欲收聽錄音重播，可致電以下電話號碼，錄音有效期至2026年4月1日。

美國：

+1-855-669-9658

全球：

+1-412-317-0088

重播密碼:

2877882

業績報告和業績會演示材料將於公司的投資者關係網站 www.dpcdash.com上供査詢。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2025財年第四季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過22,100家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下,达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2025年12月31日，达势股份在中國大陸60個城市經營1,315家門店。

更多資訊請訪問：www.dpcdash.com  

公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk  

聯絡資訊

投資者聯絡：
达势股份投資者關係團隊：
达势股份
[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-1405hk20263252025-302713275.html

SOURCE DPC Dash Ltd

