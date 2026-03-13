达势股份-達美樂中國(1405.HK)將於2026年3月25日公佈2025年全年業績

香港2026年3月13日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司將於2026年3月25日（星期三）公佈其截至2025年12月31日止年度的業績公告。

公司將於2026年3月25日（星期三）香港時間晚上7：00（美國東部時間上午7：00）舉行業績電話會議，討論業績。

僅供收聽的業績會網絡直播可通过直播链接https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=nHRXnD0d实时收聽。

如欲通過電話撥入參與會議，建議事先使用以下提供的註冊鏈接完成註冊。註冊後，每位參與者將收到一组撥入號碼、會議密碼和專屬 PIN，這些信息將用於加入電話會議。