iGarden推出CES 2026獲獎產品Swim Jet X系列：全球首款無線游泳推進器799美元起售

洛杉磯2026年3月13日 /美通社/ -- 菲亞蘭德集團戶外科技事業部iGarden今天在Kickstarter平台正式發佈Swim Jet X系列產品。作為CES® 2026創新獎得主，該設備實現全球首款全無線便攜式逆流系統的商用首發。iGarden將高密度動力核心成功集成於便攜機身，打造出無需任何管道鋪設、線路安裝及施工改造的商用級游泳體驗。這一硬件創新打破了傳統游泳水療池和嵌入式逆流設備的市場壟斷地位。此類傳統設備通常需要複雜的翻新改造，且投入成本超2萬美元。 技術解析：邁向無線化

X系列的核心創新在於其「即夾即游」的產品架構。傳統逆流系統要求房主改造泳池結構並鋪設複雜的電力線路，而X系列搭載全無線鋰離子電池系統，續航可達10小時。該設備可像行李箱一樣被推至泳池邊，數分鐘內即可完成部署，讓長度超2.5米的標準嵌入式和地上泳池用戶都能體驗專業級往返游泳訓練。

性能與安全工程設計

與泳池娛樂休閒玩具不同，X系列專為運動訓練打造。產品搭載由智能水流技術(Smart Flow Technology)驅動的永磁同步電機，可產生最高3.5米/秒的層流，為鐵人三項訓練提供充足的水阻。在安全保障方面，iGarden打造了「終極安全防護盾」(Ultimate Safety Shield)，設置五層防護協議，包括IP68級防水電機、低壓內部電路架構，以及即時斷電傳感器——當設備檢測到自身出現不穩或傾斜時，會自動切斷電源。 上市信息與價格檔位

即日起，X系列在Kickstarter獨家開啟預訂，iGarden針對三款不同型號推出限量「超級早鳥價」，以滿足各類用戶需求。首先是入門款X20-P10，早鳥價799美元（官方指導價1199美元），功率300瓦，續航1.7小時，專為輕量休閒和家庭娛樂打造。

針對日常健身愛好者的標準版X30-P30早鳥價1899美元（官方指導價2999美元），功率500瓦，續航最長可達5小時；高階游泳愛好者可選擇旗艦款X35-P60，早鳥價2599美元，較零售價4299美元降幅顯著。該頂配機型功率達1000瓦，游泳配速可達75秒/100碼，電池續航長達10小時，可滿足全天候使用需求。 此外，作為首發專屬福利，所有在上線後48小時內於Kickstarter完成下單的用戶，可自動享受運費五折優惠，僅需支付25美元（常規運費50美元），同時將自動參與獨家抽獎活動，幸運獲獎者可免單獲得所購產品。

生產與交付

依托菲亞蘭德集團成熟的製造能力，X系列規避了眾籌產品常見的原型機落地難題。目前產品已進入最終生產審核階段，確定於2026年5月開始發貨，確保在夏季游泳季前準時送達。 關於iGarden iGarden是菲亞蘭德集團旗下的創新品牌，引領全球AI庭院革命。品牌將先進AI技術與生態智能設計相融合，打造具備自主感知、自適應調節與自主運維能力的戶外空間。產品矩陣涵蓋AI泳池清潔機器人、游泳推進器、智能割草機、AI驅動水泵及人工智能物聯網(AIoT)系統等，為用戶提供靜謐、可持續且充滿科技美感的無縫生活體驗。