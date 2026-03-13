《情感的價值》、《罪惡嘉年華》、《純屬伊朗意外》及《末世狂沙》

得獎大熱挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不僅角逐「最佳國際電影」，更入圍「最佳影片」及「最佳男主角」等多項提名。至於剛奪得金球獎「最佳外語片」的巴西電影《罪惡嘉年華》（The Secret Agent），同樣是奪標熱門。加上法國黑馬《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）及西班牙的《末世狂沙》（Sirāt），今屆奧斯卡「最佳國際電影」競爭相當激烈。

MOViE MOViE 「 金像好戲多面睇」活動

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在即，Now TV誠邀觀眾一同投入此年度電影盛事。 MOViE MOViE將於百老匯院線舉辦「金像好戲多面睇」活動，Now TV與MOViE MOViE將聯手推出精彩優惠，讓影迷搶先觀看尚未在香港上映的奧斯卡入圍佳作，線上線下同步欣賞年度最熱門話題電影。

優惠一 優惠二 凡購買「金像好戲多面睇」戲票，(i) Now TV訂戶可享85折優惠**；(ii) 訂閱了MOViE MOViE頻道的Now TV訂戶可享8折優惠*。 凡購買「金像好戲多面睇」戲票，可獲贈Now TV「歐美星級娛樂組合（HBO Max 標準方案）」（無機頂盒版）一個月免費試用^（價值每月港幣118元）。

**優惠只適用於戲院票房購票。優惠受相關條款及細則約束。

^優惠名額有限，先到先得。優惠及 Now TV 服務受相關條款及細則約束。



