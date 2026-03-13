奧斯卡金像獎四大熱「最佳國際電影」即將於Now TV上架
Now TV x MOViE MOViE同步推出「金像好戲多面睇」精彩優惠
香港2026年3月13日 /美通社/ -- 四套奧斯卡金像獎提名「最佳國際電影」的作品，包括《情感的價值》、《罪惡嘉年華》、《純屬伊朗意外》及《末世狂沙》即將於Now TV上架。
得獎大熱挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不僅角逐「最佳國際電影」，更入圍「最佳影片」及「最佳男主角」等多項提名。至於剛奪得金球獎「最佳外語片」的巴西電影《罪惡嘉年華》（The Secret Agent），同樣是奪標熱門。加上法國黑馬《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）及西班牙的《末世狂沙》（Sirāt），今屆奧斯卡「最佳國際電影」競爭相當激烈。
MOViE MOViE「金像好戲多面睇」活動
第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在即，Now TV誠邀觀眾一同投入此年度電影盛事。 MOViE MOViE將於百老匯院線舉辦「金像好戲多面睇」活動，Now TV與MOViE MOViE將聯手推出精彩優惠，讓影迷搶先觀看尚未在香港上映的奧斯卡入圍佳作，線上線下同步欣賞年度最熱門話題電影。
優惠一
優惠二
凡購買「金像好戲多面睇」戲票，(i) Now TV訂戶可享85折優惠**；(ii) 訂閱了MOViE MOViE頻道的Now TV訂戶可享8折優惠*。
凡購買「金像好戲多面睇」戲票，可獲贈Now TV「歐美星級娛樂組合（HBO Max 標準方案）」（無機頂盒版）一個月免費試用^（價值每月港幣118元）。
**優惠只適用於戲院票房購票。優惠受相關條款及細則約束。
附頁
第98屆奧斯卡金像獎提名電影上架時間表
片名
播放平台
提名
上架日期
《情感的價值》
（Sentimental Value）
Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務
最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角（兩項）、最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳剪接（共9項）
2026年3月19日上架（Now影視點播站）
2026年4月26日上架（MOViE MOViE 自選服務）
《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）
MOViE MOViE自選服務
最佳電影、最佳男主角、最佳國際電影、最佳選角（共4項）
即將上架
《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）
Now True
自選服務
最佳原創劇本、最佳國際電影（共2項）
2026年3月30日上架
《末世狂沙》（Sirāt）
MOViE MOViE自選服務
最佳國際電影、最佳音效（共2項）
即將上架
《罪人們》
HBO Max
最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳視覺效果（共16項）
現已上架
《一戰再戰》
HBO Max
最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角（兩項）、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪接（共13項）
現已上架
《科學怪人》
Netflix
最佳電影、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計（共9項）
現已上架
《暴蜂尼亞》
Now
影視點播站
最佳電影、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳原創音樂（共4項）
現已上架
《藍月》
Now
影視點播站
最佳男主角、最佳原創劇本（共2項）
現已上架
《Kpop 獵魔女團》
Netflix
最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項）
現已上架
《媽的多重悲劇》
Now True
自選服務
最佳女主角
現已上架
《藍色情歌》
Now
影視點播站
最佳女主角
即將上架
《凶器》
（Weapons）
HBO Max
最佳女配角
現已上架
《無名氏先生》
Now True
自選服務
最佳紀錄長片
現已上架
《阿拉巴馬囚途》
HBO Max
最佳紀錄長片
現已上架
《只有攝影機裝備：布倫特雷諾的生與死》
HBO Max
最佳紀錄短片
現已上架
《外星奇遇記》
Disney+
最佳動畫
現已上架
《侏羅紀世界：
重生》
HBO Max 應用程式
最佳視覺效果
現已上架
《重擊人生》
Now True
自選服務
最佳化妝與髮型設計
現已上架
《CUTTING THROUGH ROCKS》（暫名: 《滴水穿石》）
Now True
自選服務
最佳紀錄長片
即將上架
《愛美麗的奇幻漫遊》
（Little Amélie or the Character of Rain）
MOViE MOViE自選服務
最佳動畫
即將上架
《優獸大都會2》
Disney+
最佳動畫
現已上架
