熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-13 17:06
更新：2026-Mar-13 17:06
PR Newswire

《情感的價值》、《罪惡嘉年華》、《純屬伊朗意外》及《末世狂沙》

分享：

奧斯卡金像獎四大熱「最佳國際電影」即將於Now TV上架

Now TV x MOViE MOViE同步推出「金像好戲多面睇」精彩優惠

香港2026年3月13日 /美通社/ -- 四套奧斯卡金像獎提名「最佳國際電影」的作品，包括《情感的價值》、《罪惡嘉年華》、《純屬伊朗意外》及《末世狂沙》即將於Now TV上架。

得獎大熱挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不僅角逐「最佳國際電影」，更入圍「最佳影片」及「最佳男主角」等多項提名。至於剛奪得金球獎「最佳外語片」的巴西電影《罪惡嘉年華》（The Secret Agent），同樣是奪標熱門。加上法國黑馬《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）及西班牙的《末世狂沙》（Sirāt），今屆奧斯卡「最佳國際電影」競爭相當激烈。

adblk4

MOViE MOViE金像好戲多面睇」活動

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在即，Now TV誠邀觀眾一同投入此年度電影盛事。 MOViE MOViE將於百老匯院線舉辦「金像好戲多面睇」活動，Now TV與MOViE MOViE將聯手推出精彩優惠，讓影迷搶先觀看尚未在香港上映的奧斯卡入圍佳作，線上線下同步欣賞年度最熱門話題電影。

優惠一

優惠二

凡購買「金像好戲多面睇」戲票，(i) Now TV訂戶可享85折優惠**；(ii) 訂閱了MOViE MOViE頻道的Now TV訂戶可享8折優惠*。

凡購買「金像好戲多面睇」戲票，可獲贈Now TV「歐美星級娛樂組合（HBO Max 標準方案）」（無機頂盒版）一個月免費試用^（價值每月港幣118元）。

 

**優惠只適用於戲院票房購票。優惠受相關條款及細則約束。
^優惠名額有限，先到先得。優惠及 Now TV 服務受相關條款及細則約束。


關於香港電訊

香港電訊是科技、媒體及電訊的領導者，扎根香港逾 150 年。香港電訊作為真正的 5G 網絡營運商，為企業及大眾接通本地和全球。我們的全方位企業應用方案，成為企業進行數碼轉 型的不二之選。與此同時，我們全面的網絡及智能生活服務組合，豐富大眾日常生活，並滿足他們對工作、娛樂、教育、健康，以至可持續低碳生活的各種需要。連同我們支援數碼經 濟發展及協助香港作為國際金融中心連繫世界的數碼企業業務，香港電訊致力為智慧城市發 展作出貢獻，以科技成就未來。

adblk5

有關香港電訊的其他資料，請瀏覽網址：www.hkt.com

LinkedIn: linkedin.com/company/hkt

附頁

98屆奧斯卡金像獎提名電影上架時間表

片名

播放平台

提名

上架日期

《情感的價值》

（Sentimental Value）

Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務

最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角（兩項）、最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳剪接（共9項）

2026年3月19日上架（Now影視點播站）

2026年4月26日上架（MOViE MOViE 自選服務）

《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）

MOViE MOViE自選服務

最佳電影、最佳男主角、最佳國際電影、最佳選角（共4項）

即將上架

《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）

Now True

自選服務

最佳原創劇本、最佳國際電影（共2項）

2026年3月30日上架

《末世狂沙》（Sirāt）

MOViE MOViE自選服務

最佳國際電影、最佳音效（共2項）

即將上架

《罪人們》
（Sinners）

HBO Max

最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳視覺效果（共16項）

現已上架

《一戰再戰》
（One Battle after Another）

HBO Max
應用程式

最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角（兩項）、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪接（共13項）

現已上架

《科學怪人》
（Frankenstein）

Netflix

最佳電影、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計（共9項）

現已上架

《暴蜂尼亞》
（Bugonia）

Now

影視點播站

最佳電影、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳原創音樂（共4項）

現已上架

《藍月》
（Blue Moon）

Now

影視點播站

最佳男主角、最佳原創劇本（共2項）

現已上架

《Kpop 獵魔女團》
（KPop Demon Hunters）

Netflix

最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項）

現已上架

《媽的多重悲劇》
（If I Had Legs I'd Kick You）

Now True

自選服務

最佳女主角

現已上架

《藍色情歌》
（Song Sung Blue）

Now

影視點播站

最佳女主角

即將上架

《凶器》

（Weapons）

HBO Max

最佳女配角

現已上架

《無名氏先生》
（Mr. Nobody Against Putin）

Now True

自選服務

最佳紀錄長片

現已上架

《阿拉巴馬囚途》
（The Alabama Solutions）

HBO Max

最佳紀錄長片

現已上架

《只有攝影機裝備：布倫特雷諾的生與死》
（Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud）

HBO Max

最佳紀錄短片

現已上架

《外星奇遇記》
（Elio）

Disney+

最佳動畫

現已上架

《侏羅紀世界：

重生》
（Jurassic World Rebirth）

HBO Max 應用程式

最佳視覺效果

現已上架

《重擊人生》
（The Smashing Machine）

Now True

自選服務

最佳化妝與髮型設計

現已上架

《CUTTING THROUGH ROCKS》（暫名: 《滴水穿石》）

Now True

自選服務

最佳紀錄長片

即將上架

《愛美麗的奇幻漫遊》

（Little Amélie or the Character of Rain）

MOViE MOViE自選服務

最佳動畫

即將上架

《優獸大都會2》
（Zootopia 2）

Disney+

最佳動畫

現已上架

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302713265.html

SOURCE Now TV

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務