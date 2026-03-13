World Gym Corporation宣布與澳洲Your Reformer合作 推出「My Pilates @ World Gym」獨家專屬皮拉提斯課程

全台140家分店同步上線！並拓展至World Gym全球特許經營網絡 臺北2026年3月13日 /美通社/ -- World Gym Corporation (2762.TW) ，擁有標誌性品牌World Gym及全球經營權，目前在全球擁有280多家門店，今天宣布與澳洲Your Reformer (YR)建立獨家合作夥伴關係，將在其臺灣網絡部署專業普拉提課程與設備，同時唯一指定Your Reformer，為World Gym全球網路普拉提訓練系統的獨家認證供應商。YR 與 World Gym Australia 已有合作，此次擴張與深化，使 World Gym Taiwan 成為YR產品和服務，在台健身中心的獨家合作夥伴。 「My Pilates @ World Gym」課程瞄準普拉提需求的爆發式增長，將在World Gym全台140家分店，提供一對一和小班制團體課程。該計劃運用World Gym領先健身業的教練教育訓練能力及其3100名私人教練團隊，為World Gym有私人教練課程經驗的18萬名會員，提供YR獨特且客製化的普拉提課程內容。

World Gym Corporation總裁John Caraccio表示：「我們很高興能為臺灣會員帶來這項優質健康服務，這也是我們持續致力於提供效果導向健身服務和助力會員成功的承諾的一部分。核心床的先進科技與World Gym著名的力量訓練環境相得益彰，將進一步提升會員的身體塑形與運動表現。」 此次合作將採用Your Reformer的Kiosk Pro數位解決方案，讓會員可點閱超過20個類別、逾1000節課程，並提供從入門到進階的個性化訓練計劃。該平臺包含產前產後普拉提、傷後複健及專項運動訓練課程，目前正為臺灣會員開發中文版本。

Your Reformer行政總裁Ben Stallworth表示：「與World Gym合作是難得契機，可將我們經市場驗證的普拉提教學法推廣至全球最受推崇的健身網絡之一。World Gym對卓越的追求及其龐大的私人培訓體系，使其成為向多個市場的健身愛好者提供優質平價普拉提服務的理想夥伴。我們的Kiosk Pro平臺確保會員無論是與教練互動還是自主練習，都能獲得一致的世界級指導。我們很高興能支持他們為不斷增長的全球會員提供優質健康服務的願景。」 此次合作公布之際，適逢World Gym公告亮眼的2025年財報成績。公司全年淨利潤達新臺幣4.091億元（合1280萬美元），較2024年成長 16.3%；第四季度淨利潤更飆升至新臺幣1.669億元（合520萬美元），增幅高達175.8%。公司同時宣布第四季度每股派發新臺幣4.11元股利。

關於World Gym Corporation World Gym Corporation為臺灣最大連鎖健身品牌，旗下擁有140家門店。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，確立其全球健身領導地位。其加盟網絡遍及10個國家、逾284家門店，服務90萬名會員。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，助力全球民眾，實現健身目標、享受健康生活。