Esaote 在 2026 年歐洲泌尿外科協會大會上：引進獨家前列腺注意圖技術以提升泌尿科影像的精確度

此技術應用於全新的 MyLab™E85 GTS Edition 上，Esaote 展位將同時展出這款新機及另一款全新 MyLab™C30 GTS 超聲波系統
倫敦2026年3月13日 /美通社/ -- 意大利醫學影像（超聲波、專用磁力共振及醫療資訊科技）領域的頂尖創新企業 Esaote Group，正於現時（2026 年 3 月 13 日至 16 日）在倫敦舉行的第 41 屆歐洲泌尿外科協會 (EAU) 年度大會上，鞏固其作為泌尿科醫生先進影像與引導治療解決方案主要供應商的領導地位。
Esaote 展出專為泌尿科而設的全新技術：獨家前列腺注意圖 (PAM)。此技術現已應用於全新的 MyLab™E85 GTS 之上。 Esaote 亦會展出全新的 MyLab™C30 GTS，這款可攜式系統擁有優質影像，能夠靈活應對各種不同的檢查環境。
在大會期間，Esaote（N16 展位）將會展出一系列全面方案，旨在提升前列腺護理的精確診斷與介入引導效能，重點體現對操作信心、工作效率和臨床成效的追求。 PAM 技術是這項創新的核心關鍵，能自動分析前列腺多參數磁力共振造影 (mpMRI) 影像數據，識別出可疑的病變區域，有助泌尿科醫生更精準地鎖定目標及制定臨床決策。
Esaote 引導治療產品及臨床方案經理 Marta Daniel 表示：「PAM 技術已完全整合至 Esaote 的 UroFusion 軟件中。 UroFusion 套裝專為前列腺標靶活組織檢查提供精準的病灶引導。 有賴人工智能 (AI)，泌尿科醫生能夠體驗流暢無縫的工作流程，所需時間與傳統活組織檢查相若，卻能更有信心、更加精準地進行活組織檢查。」
在大會期間，Esaote 亦積極參與由國際權威專家指導的經會陰前列腺 (TP) 活組織檢查及磁力共振-超聲波 (MRI-US) 影像融合實操環節，讓與會者能夠親身感受 UroFusion 的最新技術突破。
Esaote在 2026 年 EAU 大會上，隨著 PAM 技術的推出及兩款全新泌尿專用系統的面世，標誌著其引導治療解決方案 (GTS) 產品線迎來重大擴展。此舉亦彰顯公司一貫秉持的承諾：為泌尿科醫生提供可靠、智能且貼合臨床需要的影像方案，在前列腺護理領域實現卓越影像質素、直觀操作體驗及無縫融合的工作流程。
Esaote Group 在醫學影像（超聲波、磁力共振及診斷流程管理軟件）範疇領先在前。 截至 2025 年底，集團擁有 1,300 名員工，半數員工位於意大利。 Esaote 在熱那亞和佛羅倫斯設有生產設施，並在意大利和荷蘭設有生產及研究單位，業務遍及全球超過 100 個國家。 www.esaote.com
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/esaote--2026--302712697.html
SOURCE Esaote S.p.A