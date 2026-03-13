Esaote 在 2026 年歐洲泌尿外科協會大會上：引進獨家前列腺注意圖技術以提升泌尿科影像的精確度

此技術應用於全新的 MyLab™E85 GTS Edition 上，Esaote 展位將同時展出這款新機及另一款全新 MyLab™C30 GTS 超聲波系統

倫敦2026年3月13日 /美通社/ -- 意大利醫學影像（超聲波、專用磁力共振及醫療資訊科技）領域的頂尖創新企業 Esaote Group，正於現時（2026 年 3 月 13 日至 16 日）在倫敦舉行的第 41 屆歐洲泌尿外科協會 (EAU) 年度大會上，鞏固其作為泌尿科醫生先進影像與引導治療解決方案主要供應商的領導地位。

Esaote 展出專為泌尿科而設的全新技術：獨家前列腺注意圖 (PAM)。此技術現已應用於全新的 MyLab™E85 GTS 之上。 Esaote 亦會展出全新的 MyLab™C30 GTS，這款可攜式系統擁有優質影像，能夠靈活應對各種不同的檢查環境。