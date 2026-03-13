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出版：2026-Mar-13 20:52
更新：2026-Mar-13 20:52
PR Newswire

eSignGlobal推出「esign-automation」新技能，賦能OpenClaw實現自動化電子簽名

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中國杭州2026年3月13日 /美通社/ -- eSignGlobal團隊推出了一項名為「esign-automation」的新技能，使eSignGlobal用戶能夠通過與OpenClaw助手的自然語言交互，執行在線電子合同簽署。

(PRNewsfoto/eSignGlobal)

該技能為全球用戶提供了先進的職場應用能力，用戶可直接在ClawHub或GitHub上搜索獲取。

什麼是esign-automation？

esign-automation專為自動化文檔簽署而設計，賦予OpenClaw電子簽名能力。用戶可將合同簽署工作流程委託給系統，從而有效地將OpenClaw訓練成一名高技能的數字員工。

自動化簽署四步流程：

第一步：安裝技能

指示OpenClaw安裝esign-automation並完成基礎配置。該技能可從ClawHub下載，也可通過GitHub倉庫(https://github.com/esign-cn-open-source/skills/tree/main/esign-automation)進行安裝。

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(PRNewsfoto/eSignGlobal)

第二步：配置API密鑰

從eSignGlobal平台獲取專屬API密鑰並進行配置，以實現與OpenClaw的安全通信。請嚴格保密該密鑰。

(PRNewsfoto/eSignGlobal)

第三步：發起任務

使用自然語言向OpenClaw指定文檔路徑、參與方和簽署人郵箱。系統將自動調用eSignGlobal API啟動簽署流程。

第四步：獲取結果

簽署完成後，esign-automation會自動同步結果。用戶可直接通過OpenClaw獲取記錄，無需手動輪詢。開發者可選擇ClawHub或GitHub版本，二者功能完全相同。

安全警告：OpenClaw密鑰管理風險

雖然自動化帶來了便利，但近期工信部和國家互聯網應急中心發出的警告指出，OpenClaw在遭受網絡攻擊和數據泄露方面存在安全風險。依賴OpenClaw的技能可能會通過日誌記錄、調試或異常處理機制，將用戶的敏感信息（如API密鑰）泄露給第三方。

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我們強烈建議OpenClaw用戶：

  • 在配置API密鑰時確保嚴格的環境隔離，避免使用公共或共享設備。
  • 定期在eSignGlobal平台上監控API密鑰的使用日誌。
  • 對OpenClaw進行安全審計，或採用加密存儲等額外保護措施。
  • 在ClawHub或GitHub上搜索「esign-automation」，解鎖更高效的文檔簽署方式！

注意：請務必在專業的IT人員協助並採取適當安全措施的情況下部署OpenClaw。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/esignglobalesign-automationopenclaw-302713388.html

SOURCE eSignGlobal

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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