eSignGlobal推出「esign-automation」新技能，賦能OpenClaw實現自動化電子簽名

中國杭州2026年3月13日 /美通社/ -- eSignGlobal團隊推出了一項名為「esign-automation」的新技能，使eSignGlobal用戶能夠通過與OpenClaw助手的自然語言交互，執行在線電子合同簽署。

該技能為全球用戶提供了先進的職場應用能力，用戶可直接在ClawHub或GitHub上搜索獲取。

什麼是esign-automation？

esign-automation專為自動化文檔簽署而設計，賦予OpenClaw電子簽名能力。用戶可將合同簽署工作流程委託給系統，從而有效地將OpenClaw訓練成一名高技能的數字員工。

自動化簽署四步流程：

第一步：安裝技能

指示OpenClaw安裝esign-automation並完成基礎配置。該技能可從ClawHub下載，也可通過GitHub倉庫(https://github.com/esign-cn-open-source/skills/tree/main/esign-automation)進行安裝。