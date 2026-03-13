法拉帝董事會不建議接受KKCG部分收購要約

這是來自香港商報山東辦事處的報道。Ferretti S.p.A.（法拉帝）不建議股東接受KKCG的自願附帶條件的部分公開收購要約。獨立財務顧問認為每股3.50歐元的要約對獨立股東而言「不公平且不合理」，理由包括估值缺乏吸引力及部分要約存在結構性局限。獨立董事委員會及董事會同意並建議獨立股東不接納要約。 香港2026年3月13日 /美通社/ -- 義大利豪華遊艇製造商法拉帝集團董事會於週五建議獨立股東不接納捷克投資集團KKCG提出的自願附帶條件的部分公開收購要約。相關立場載於2026年3月13日刊發的回應文件。

KKCG Maritime S.A.由捷克審富 Karel Komárek控制，擬以每股3.50歐元（約31.71港元）的現金代價收購最多52,132,861股股份，占法拉帝已認購及繳足股本的15.4%。接納期為2026年3月16日至4月13日。 董事會、獨立董事委員會及獨立財務顧問一致建議不接納,該建議經過香港及義大利監管框架要求的三級審查機制作出。獨立財務顧問（Altus Capital）認為要約（包括要約代價）「不具吸引力」且「不公平且不合理」，建議獨立董事委員會向獨立股東建議不接納要約。 獨立董事委員會同意Altus Capital的意見，認為要約「不公平且不合理」，建議獨立股東不接納要約。董事會同意並採納獨立董事委員會及獨立財務顧問的評估，認為要約未能充分反映法拉帝的企業價值，不符合公司及獨立股東的最佳利益。

估值及結構性問題

Altus Capital表示，要約代價雖較歷史平均價呈溢價，但較近期兩地市場價格呈折讓。要約代價隱含的企業價值/稅息折舊及攝銷前盈利（EV/EBITDA）倍數為5.3倍，低於遊艇行業同業及更廣泛的奢侈品牌可比公司。Altus Capital亦指出要約的部分收購性質是其結構性弱點，股東無法全面退出，同時面臨流動性下降和股價波動加劇的風險。 公司治理及策略不確定性

除估值因素外，董事會警告，要約可能導致FIH（持股約39.4%）與KKCG（持股約29.9%）形成兩大股東的雙頭局面，可能對公司長期業務策略帶來重大不確定性，並可能導致董事會僵局。

Altus Capital進一步指出，KKCG並未參與集團運營，未對公司發展作出具體貢獻，且尚未就豪華遊艇業務提出清晰的行業發展計劃。 要約背景及公司發展

KKCG於今年稍早宣佈提出自願部分要約，旨在建立於法拉帝的策略性持股，並尋求提名其候選人為公司董事。KKCG在其他上市公司中對待小股東的行為也曾引發爭議。在希臘公司OPAP S.A.，KKCG於2019年以法定最低限價（低於當時市價）發起要約收購，遭大多數股東拒絕接納，其後透過連續五年的以股代息計劃，在未支付任何收購溢價的情況下將持股比例推升至超過50%的絕對控股水平。在目前正在推進的Allwyn與OPAP合併交易中，KKCG最初擬通過持有優先股的形式以78.5%的經濟權益換取85%的投票控制權；據Athens Times（2025年12月19日）報道，花旗銀行指該安排為「投資者最主要的關注事項」，Eurobank Equities則批評其造成「經濟權利與控制權之間的不對稱」，KKCG最終在投資者強烈反對下被迫撤回有關方案。

另一方面，濰柴集團於2012年作為長期產業投資者成為法拉帝控股股東。公司此後恢復盈利，並先後於2022年在香港聯交所上市及於2023年在米蘭泛歐交易所完成二次上市。截至2025年全年，法拉帝錄得新遊艇淨收入約12.317億歐元，同比增長約5.0%，淨利潤約9,010萬歐元，在手訂單約17.157億歐元。 董事會投票及棄權

回應文件於2026年3月12日的董事會會議上獲得批准。間接及直接持有公司約4.63%股份的非執行董事Piero Ferrari先生依義大利法律要求棄權。Ferrari先生已表示擬就其持有的全部股份拒絕要約。

執行董事兼行政總裁Alberto Galassi先生亦棄權，他指出接受要約的股東僅能出售部分持股，其餘股份仍須繼續承受風險，與獨立財務顧問所提出的關注一致，因此認為保持中立更為合適。獨立非執行董事Stefano Domenicali先生因故未能出席會議。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kkcg-302713383.html SOURCE Shandong Office of Hong Kong Business Daily