Nebius 進軍亞太市場 加速全球業務增長動能

作為領先的 AI 雲端企業，該公司正加速亞太地區布局，以把握區內強勢增長潛力

宣布委任 John Haarer 為亞太及日本區總經理，全面推動商業拓展。

延續高速成長動能，該公司 2025 年營收成長 479%，並成功與數百家客戶簽訂合作，涵蓋 AI 新創及大型機構

新加坡 2026年3月13日 - AI 雲端企業 Nebius（NASDAQ: NBIS）今日宣布擴展其亞太區業務版圖，以掌握全球市場對 AI 專用基礎設施迅速攀升的需求。該公司同時宣布委任 John Haarer 出任亞太及日本區總經理，負責帶領區內的商業拓展。Haarer 將直接向首席收入官 Marc Boroditsky 匯報，並以新加坡為基地，全面統籌公司在亞太地區的商業拓展，重點覆蓋新加坡、日本、南韓及印度等主要市場。他在區內市場拓展領域累積逾十年經驗，曾於 Cloudflare 與 Twilio 等全球科技領軍企業推動市場策略與業務發展。表示：「過去一年，公司已正式踏足亞洲市場，成功贏得首批客戶，並為未來的快速擴張奠定穩固基礎。今次任命 John 出任相關職位，再次體現我們對亞太市場的長遠承諾。他在推動大型科技企業於亞太地區擴展版圖方面擁有深厚經驗，而此正值各大市場對 AI 專用基礎設施需求迅速升溫之際，可謂恰逢其時。」表示：「亞洲是全球最具活力的 AI 發展市場之一，而 Nebius 正是為下一波 AI 創新提供雲端動力。我很高興在公司發展的關鍵時刻加入，與全球頂尖工程人才並肩合作。隨著我們在亞洲加速布局，我期待協助區內合作夥伴、客戶及各地政府機構克服 AI 發展瓶頸，將 AI 的潛力轉化為實質經濟成果。」Nebius 為全球增長最快的 AI 雲端企業之一，2025 年收入按年大增 479%，合約儲備金額超過 200 億美元，當中包括與 Microsoft 及 Meta 達成的多年期 AI 基礎設施合作協議。公司目前持有約 37 億美元現金，並以在 2026 年底前實現 70 億至 90 億美元的年度化收入為目標。隨著 Haarer 的加入，Nebius 在亞太地區也正式從早期市場布局，邁入全面商業拓展的全新階段。