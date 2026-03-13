Nebius 進軍亞太市場 加速全球業務增長動能

- 作為領先的 AI 雲端企業，該公司正加速亞太地區布局，以把握區內強勢增長潛力
- 宣布委任 John Haarer 為亞太及日本區總經理，全面推動商業拓展。
- 延續高速成長動能，該公司 2025 年營收成長 479%，並成功與數百家客戶簽訂合作，涵蓋 AI 新創及大型機構
Haarer 將直接向首席收入官 Marc Boroditsky 匯報，並以新加坡為基地，全面統籌公司在亞太地區的商業拓展，重點覆蓋新加坡、日本、南韓及印度等主要市場。他在區內市場拓展領域累積逾十年經驗，曾於 Cloudflare 與 Twilio 等全球科技領軍企業推動市場策略與業務發展。
Nebius 首席收入官 Marc Boroditsky 表示：「過去一年，公司已正式踏足亞洲市場，成功贏得首批客戶，並為未來的快速擴張奠定穩固基礎。今次任命 John 出任相關職位，再次體現我們對亞太市場的長遠承諾。他在推動大型科技企業於亞太地區擴展版圖方面擁有深厚經驗，而此正值各大市場對 AI 專用基礎設施需求迅速升溫之際，可謂恰逢其時。」
亞太及日本區總經理 John Haarer 表示：「亞洲是全球最具活力的 AI 發展市場之一，而 Nebius 正是為下一波 AI 創新提供雲端動力。我很高興在公司發展的關鍵時刻加入，與全球頂尖工程人才並肩合作。隨著我們在亞洲加速布局，我期待協助區內合作夥伴、客戶及各地政府機構克服 AI 發展瓶頸，將 AI 的潛力轉化為實質經濟成果。」
Nebius 為全球增長最快的 AI 雲端企業之一，2025 年收入按年大增 479%，合約儲備金額超過 200 億美元，當中包括與 Microsoft 及 Meta 達成的多年期 AI 基礎設施合作協議。公司目前持有約 37 億美元現金，並以在 2026 年底前實現 70 億至 90 億美元的年度化收入為目標。隨著 Haarer 的加入，Nebius 在亞太地區也正式從早期市場布局，邁入全面商業拓展的全新階段。
前瞻性聲明
本新聞包含《1995 年私人證券訴訟改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所界定之前瞻性聲明，相關內容涉及多項風險與不確定因素。本新聞稿內之所有陳述，包括但不限於有關公司在亞太地區的擴展計劃、預期收入目標、合約儲備及業務增長前景的內容，均屬前瞻性聲明。前瞻性用語包括「預期」、「相信」、「持續」、「估計」、「期望」、「指引」、「打算」、「可能」、「將」等字眼，及其否定型式。
上述前瞻性聲明涉及多項風險、不確定因素及假設，其中部分因素並非公司所能控制。實際結果可能與相關聲明所預測或暗示的結果出現重大差異，而公司所公布之業績亦不應被視為未來表現的指標。可能導致實際結果與相關預測出現差異的潛在風險，以及不確定因素包括但不限於：市場、宏觀經濟及地緣政治環境；公司成功拓展至新地區市場的能力；競爭壓力；技術發展；以及公司吸納及留住客戶的能力；以及與公司持續經營業務相關之其他風險及不確定因素，詳情載於公司於 2025 年 4 月 30 日向美國證券交易委員會（SEC）提交、截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 Form 20-F 年度報告中「Risk Factors」及「Operating and Financial Review and Prospects」章節。
除另有說明，本新聞稿所載資料均以發布當日為準。除法律規定外，公司並無義務因新資料、未來事件或其他情況而公開更新或修訂任何前瞻性聲明，亦不會因出現未能預期的事件而作出相關更新。
此外，新聞稿中出現「我們相信」（we believe）或類似表述的內容，均反映公司對相關事項的看法與判斷。該等聲明乃基於截至本新聞稿發布當日公司所掌握之資料作出。儘管公司認為相關資料為作出該等陳述提供合理依據，但有關資料可能仍屬有限或未必完整，因此不應被解讀為公司已對所有可能取得的相關資訊進行全面調查或審閱。由於此類聲明本質上存在不確定性，投資者應審慎看待，並避免過度依賴。
關於 Nebius
Nebius 是一家專注 AI 的雲端公司，致力打造全棧式平台，協助開發者及企業全面掌握其 AI 發展，涵蓋數據處理、模型訓練乃至上線部署的一體化流程。公司以深厚的自研技術為創立基礎，並透過高速擴展的全球業務版圖進行大規模運營，為全球開發 AI 產品、智能代理及相關服務的初創企業與大型機構提供支援。
Nebius 於納斯達克上市（NASDAQ: NBIS），總部位於阿姆斯特丹。
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