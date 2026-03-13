中大辦「冰川之未來：與氣候對話」學術論壇 中科院天山冰川站王飛騰教授親 臨發言

「讓冰川退燒」計劃始創人、國際扶輪 3450 匯聚 致力踐行冰川保育以應對氣 候變化

香港 - 2026年3月13日 -「冰川之未來：與氣候對話」學術論壇今日於香港中文大學（中大）賽馬會氣候變化博物館（MOCC）圓滿舉行，活動匯聚了國家級冰川科學家、中大師生及本地各界冰川保育領袖，共同探討全球冰川消融對城市發展與淡水資源的深遠影響。展開了跨地域、跨學科的冰川保育討論，促使社會關注日益嚴重的冰川消融危機。



國際扶輪3450 地區、沙田扶輪社的大力支持下，「讓冰川退燒」計劃內容得以進駐中大賽馬會氣候變化博物館

是次活動亮點紛呈，不僅展示了中大與中科院在冰川研究上的深度交流，更引證了科研與社會聯動合作保育冰川。而位於中大校園內，康本國際學術園八樓的賽馬會氣候變化博物館（MOCC），亦藉著「讓冰川退燒」保育及教育計劃與國際扶輪3450地區及沙田扶輪社的緊密合作，進一步增設館內冰川保育的展覽全新內容，此舉有助加強市民關注氣候變化引起的冰川消融狀況與挑戰。



中大致力推動氣候教育、科研 感謝各界支持「讓冰川退燒」計劃

學術論壇由中文大學深圳研究院院長任揚教授及國際扶輪3450地區總監鄭卓群女士致歡迎辭揭開序幕。任揚教授致歡迎辭時表示，中大於2013年創立了全球首個以氣候變化為主題的博物館，現已成為推動氣候教育、科研外展及社區參與的重要平台。他指出，冰川是氣候變化最敏感的指標之一，其消融不僅改變極地景觀，更深遠影響全球淡水資源、海平面上升及城市的可持續發展，強調極地環境的變遷與人類共同未來息息相關。任教授亦特別感謝國際扶輪3450地區及各界對「讓冰川退燒」計劃的鼎力支持，期望透過是次論壇促成跨界別的深度合作，共同採取更堅定的氣候行動。國際扶輪 3450 地區總監鄭卓群女士指出，扶輪作為歷史悠久的國際服務組織，始終致力於將專業力量轉化為社區服務。她表示，「讓冰川退燒」計劃正式進駐博物館，是為教育下一代種下可持續的種子，讓應對氣候變化，保育極地與冰川不再只是遙遠的概念。



中科院科學家警示冰川保育刻不容緩：六十年內八千餘條冰川已消失

中國科學院西北生態環境資源研究院研究員及冰凍圈科學與凍土工程全國重點實驗室副主任王飛騰教授表示，在全球暖化背景下，過去60年間中國冰川面積減少了26%，更有8,310條冰川完全消失。王教授特別提到，中國八成冰川為面積小於1平方公里的「小冰川」，在氣候變暖下變得極為脆弱。針對冰川急速消融，中科院探索了兩大工程措施：分別是人工增雪法及冰川表面覆蓋法（蓋被子） ，但強調要將科學研究轉化為日常措施，王教授特別提到2023年啟動的「讓冰川退燒」保育和教育計劃自推出以來成效顯著，大大拉近了科學家與大眾的距離，通過推廣與教育，包括舉辦冰川之旅及學校講座等活動，加強了公眾對冰川保育的認識，鼓勵大眾共同應對氣候危機。



「讓冰川退燒」凝聚本地力量實現冰川保育

「讓冰川退燒」教育及保育計劃創始人洪偉念先生於活動總結時表示，在國際扶輪 3450 地區的支持下，「香港冰川人才培訓小組」已於 2026 年 3 月 12 日正式成立，該小組由中國科學院王飛騰研究員擔任組長，並由劉爽爽博士後及金香博士擔任培訓導師，旨在為香港培育專業的氣候與冰川保育人才，積極推廣及實踐冰川保育。國際扶輪 3450 地區總監當選人及扶輪讓冰川退燒計劃主委陳俊禾先生發表致謝辭時表示，科研與跨界別通力合作，才能將冰川保育轉化為行動，讚揚「讓冰川退燒」是一個連結科研、教育與社會力量的平台，他又感謝香港中文大學提供高水平的學術平台與支持，以及中國科學院西北生態環境資源研究院長期以來的專業引領與科研合作；同時亦提到在國際扶輪 3450 地區、沙田扶輪社的通力合作下，「讓冰川退燒」計劃內容得以進駐賽馬會氣候變化博物館，讓科研成果在本區落地，並持續向社會大眾展示與推廣保育地球，守護家園的重要訊息。









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