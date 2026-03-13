CGTN AMERICA 與 CCTV UN：春暖中國：中國發展機遇惠及世界

華盛頓2026年3月13日 /美通社/ -- CGTN America 與 CCTV UN 聯合呈獻「春暖中國：中國發展機遇惠及世界」(China in Springtime: China's Development Opportunities for the World)。

（本資料由 MediaLinks TV, LLC 代表中國中央電視台發佈。 更多資料可於華盛頓特區司法部查詢。）

China Media Group 將於 3 月 13 日（星期五）在紐約市舉辦「春暖中國：中國發展機遇惠及世界」特別活動。

每年一度的中國兩會於星期四在北京閉幕，國家領導人在會上確立了以共同富裕、優質經濟增長及加快科技創新為核心的施政議程。

為了深入解讀兩會精神，這場紐約市媒體盛會將匯聚多位外交官、學者、銀行家及經濟學家，共同探討全國人大及全國政協會議釋出的重要政策訊號。 活動將聚焦本年度政策方針如何推動中國的整體現代化進程，並體現其堅持對外開放的決心。