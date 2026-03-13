「Nahda Capital Partners」在阿布扎比國際金融中心 (ADGM) 提交首個私募股權基金註冊申請

選擇該名字作為公司的名稱，充分體現其長期使命：建立持久的合作夥伴關係，並為該地區的實質經濟發展作出貢獻，特別專注於支持本地創業者、家族企業和機構 阿聯酋杜拜2026年3月13日 /美通社/ -- 總部位於阿布扎比國際金融中心 (ADGM) 的新成立私募股權平台 Nahda Capital Partners，本週提交了首個私募股權基金的註冊申請，並準備在海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，簡稱 GCC）成員國展開投資活動。 「Nahda」一字在阿拉伯語中有復興、更新和復甦之意。 選擇該名字作為公司的名稱，充分體現其長期使命：建立持久的合作夥伴關係，並為該地區的實質經濟發展作出貢獻，特別專注於支持本地創業者、家族企業和機構。

Nahda Capital Partners 在創辦人暨管理合夥人 Iñigo de Luna 的帶領下，正致力建立以控股為導向的中型市場私募股權投資策略，主要聚焦於阿聯酋、沙特阿拉伯及更廣泛的海灣阿拉伯國家合作委員會 (GCC) 地區。 該公司的目標為穩健強韌、由創辦人作主導及由家族持有的企業，這些企業因結構性地域增長及制度化日益提升而受惠，特別是那些正處於世代交接期間，或尋求引入機構資本與營運支援，以加速其在 GCC 地區邁向下一階段擴展的公司。 創辦合夥人在私募股權及投資銀行領域具有豐富的國際經驗，據過往業績顯示，於多個經濟週期中其總內部回報率 (IRR) 均達到大約 36%。

策略重點包括以多數股權投資為方針，與創辦人及家族股東建立合作關係，並採用以營運為導向的價值創造模式，著重於專業化、提升營運、加強管治，以及具選擇性的併購擴張。 Nahda 預計將重點投放於食品生產與分銷、醫療保健、教育及工業技術等行業。 該公司秉持符合伊斯蘭教法的投資原則，當中包括專注於實體經濟資產、審慎運用槓桿原理，以及嚴謹的管治。 Iñigo de Luna 表示：「Nahda Capital Partners 成立的目的，是與 GCC 地區優質的中型企業合作，為它們提供長期資金和實務的營運支援。 目前形勢嚴峻，首要任務是保障安全和緩和局勢。 同時，我們會將之視為嚴重，但只屬暫時衝擊，而非阿聯酋及整個地區長期發展軌蹟的轉變。 我們的信念未嘗改變：GCC 正以結構性方式鞏固實力，作為企業發展及長期資金配置的理想地點。」

在取得監管部門核准的前提下，該公司預計將在未來數星期內開始募集資金，首個基金的目標規模約為 3 億美元，並將由 ADGM 負責管理。 關於 Nahda Capital Partners：

Nahda Capital Partners 是一家位於阿布扎比，以阿布扎比國際金融中心 (ADGM) 為大本營的私募股權平台，專注於海灣阿拉伯國家合作委員會 (GCC) 地區中型企業的控股投資。公司與創辦人及家族股東攜手合作，透過實務的營運價值創造，支持企業實現世代交接、專業化和地區擴展。Nahda 的目標為穩健強韌的實體經濟產業，包括食品生產與分銷、醫療保健、教育及工業技術。公司方針著重嚴謹的管治及符合伊斯蘭教法的投資原則。在取得監管部門核准的前提下，Nahda 正準備在 ADGM 推出首項基金。

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