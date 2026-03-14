重塑能源價值邊界｜思格新能源南通智慧能源中心正式啟用----新產品、新工廠、新戰略同步發佈

南通2026年3月14日 /美通社/ -- 2026年3月13日，思格新能源南通智慧能源中心正式啟用。來自全球50多個國家和地區的近2000位政府代表、合作夥伴以及行業嘉賓齊聚江蘇南通，共同見證這一重要時刻。 活動當天，眾多海外知名分銷商、頭部安裝商的創始人、CEO及核心高管專程到場，不僅展現出思格持續提升的全球影響力，也充分體現了全球客戶與合作夥伴對思格創新實力、智能製造能力及全場景產品佈局的高度認可與期待。 作為聚焦新能源光儲領域科技創新企業，思格正式發佈「AI in All」發展戰略，推動能源系統從「能運行」邁向「會思考、會協同、會持續優化」的新階段。與此同時，思格宣佈南通智慧能源中心正式啟用，並同步發佈覆蓋戶用、工商業及大型電站的全場景新品，進一步展現了公司在AI、智能製造和全場景產品佈局上的系統能力。

「AI in All」 讓能源系統真正進入智能時代 在活動現場，思格新能源正式發佈「AI in All」戰略，明確將人工智能深度融入產品、軟件、製造與能源管理系統。 當前，新能源與儲能技術正在深刻重構全球能源的生產、傳輸與使用方式，綠色低碳、智能高效已成為行業發展的明確方向。與此同時，人工智能正加速融入各行各業，也在推動能源行業從單一硬件競爭走向系統協同、智能化水平和用戶體驗的綜合競爭。 基於這樣的判斷，思格提出「AI in All」，並不是將AI作為某一項功能簡單疊加到產品之上，而是希望讓AI成為貫穿產品設計、系統運行、能源調度和用戶交互的底層能力。無論是家庭能源系統、工商業場景，還是大型電站，用戶真正需要的，都不只是單一設備，而是一套能夠根據環境變化和使用需求持續優化、靈活協同的智能能源系統。

這一戰略也體現了思格對未來能源行業的理解：未來的能源系統，不僅要高效，更要智能；不僅要滿足當下需求，也要具備持續進化能力。AI的意義，不在於讓系統看起來更新，而在於讓系統真正更好用——讓能源管理更智能、運行策略更優化、系統控制更精準、用戶體驗更簡潔。 在思格體系中，AI的作用也將貫穿多個層面：在產品側，進一步參與能源管理、運行優化與調度控制；在軟件側，持續提升系統設置、狀態查看、策略執行與交互體驗；在系統側，推動分散設備、應用平台與不同場景之間實現更深層次的互聯與協同，使整個能源系統從設備組合邁向一體化智能運行。

思格新能源董事長、CEO許映童表示，未來，思格將持續推進AI與能源技術深度融合，讓更智能的能源管理、更高效的系統協同和更便捷的用戶體驗，真正成為全場景產品的重要能力基礎。 「AI in All」不僅是一項新戰略，更代表著思格對未來發展方向的清晰回答。隨著這一戰略持續落地，思格正加快把AI從技術能力轉化為產品能力和系統能力，為行業發展注入新的動能。 南通智慧能源中心啟用：從全線協同到全域綠色的智造進化 支撐「AI in All」戰略落地全球的，是思格此次正式投產的南通智慧能源中心。該中心總建築面積13.6萬平方米，總投資5億元，年產能覆蓋超過30萬台逆變器與儲能PACK。這不僅是一座先進的製造基地，更是一座將AI深度融入工業智造全流程，集前沿研發、精密智造、全球交付與能源管理於一體的智慧能源中心。

作為全球最大的單體分佈式儲能工廠之一，它不僅承載著思格面向全球市場的製造與交付能力，也代表著思格在智能製造體繫上的進一步躍升。 值得一提的是，南通智慧能源中心打破了傳統工廠單一的生產屬性，構建了研發與製造深度耦合的閉環生態。通過數字化指揮中心的智慧大屏，管理人員不僅可以實時掌握南通基地的生產運行狀態，也可同步查看思格所有工廠的關鍵生產數據，真正實現「全球一盤棋、一屏管全球」的協同管理能力。 與傳統製造基地仍依賴「單點自動化」不同，思格南通中心實現了軟件棧的深度耦合。生產執行、智能倉儲、能源管理等系統不再是彼此割裂的軟件模塊，而是通過統一的數據中台深度聯動。這意味著，一旦生產計劃下達，從物料出庫、設備調參到工藝切換，均可由系統自動驅動。支撐這一體系運轉的，正是儲能行業領先的MES智能工業大腦。它不只是調度系統，更是連接製造、倉儲、能源、質量與效率優化的協同中樞，讓整座工廠從傳統自動化升級為真正意義上的智慧製造平台。

系統級協同能力的背後，是思格對關鍵製造環節精度和效率的持續投入，讓「提速、提質、降誤差」從傳統的取捨關係轉變為共贏。在儲能PACK製造中，高水平自動焊接工藝配合CCD視覺精度控制，實現了99.9%的高良率表現；在SMT（表面貼裝）環節，思格打造了儲能行業最先進的SMT產線，在0.043秒/件的高速運行下，依然能將誤差穩定控制在20到30微米之間，並將人力需求減少80%；在DIP插件環節，依托精益生產邏輯與自動化系統協同，工序時間大幅縮短50%，確保製造節拍持續高效、穩定運行。

更重要的是，南通智慧能源中心擁有行業自動化能力最高的產線之一，並以AI+自動化為核心驅動，讓自動化不再只是機械執行，而是具備更高水平的感知、識別、判斷和協同能力。AI能力已經深入進入製造關鍵環節：在來料與上料環節，AI自動檢測系統可對元器件進行更高效、更精準的識別與判斷；在SMT檢測環節，AI進一步提升異常識別與質量控制能力；在物流端，思格首創「天車智運」與地空聯合調度模式，讓物料流轉從平面運輸升級為立體運輸，進一步提升調度效率與工序銜接能力。

這種「先進設備集群+智能工業大腦+AI深度賦能」的全方位協同，最終兌現為行業領先的交付效率——實現了每15秒產出一個PACK、每21秒產出一台逆變器的高水平製造節拍。 與此同時，思格並不是在追求速度的同時放鬆標準，而是在高效生產之上建立起嚴苛的質量管控體系。工廠堅持全流程嚴控、全產品嚴測，構建覆蓋來料、生產、測試、老化到出貨的全鏈路品質管理能力，形成了世界級的高標準質量體系，並實現最高99.9%的生產直通率表現。這意味著，南通智慧能源中心所體現的，不只是製造效率的領先，更是高效率與高品質並行的綜合製造能力。

南通智慧能源中心的啟用，不僅確保了原創設計的高標準落地，也進一步夯實了思格在製造精度、一致性與長期可靠性方面的高標準交付能力。對思格而言，這不僅是一座新工廠的啟用，更是面向全球市場持續輸出高品質智慧能源產品的重要底座。 全場景突破 三大新品定義行業新高度 活動當天，思格新能源全球銷售與服務總裁張嘉偉現場介紹了思格最新產品佈局，進一步展現了公司在戶用、工商業及大型電站領域的全場景覆蓋能力。 在戶用領域，思格推出新一代家庭能源系統 SigenStor Neo。該產品延續思格標誌性的一體化堆疊設計與環形燈帶外觀，融合光伏逆變器、儲能變流器、能源管理系統、Gateway 和儲能電池於一體，進一步提升了系統集成度與家庭場景適配能力。作為思格面向新一代家庭能源場景打造的重要產品，SigenStor Neo 在一體化設計、系統協同和多場景適配能力上實現了進一步升級，可為家庭用戶帶來更簡潔、更智能、更友好的能源體驗。

在工商業領域，思格推出面向工商業應用的 166kW光伏逆變器，通過高功率密度設計與先進電力電子技術提升系統發電效率，為企業客戶提供更加高效可靠的光儲解決方案。思格SigenStack模塊化儲能解決方案，通過模塊化架構設計實現靈活擴展，可覆蓋50kWh至10MWh的儲能容量範圍，能夠滿足工業園區、商業綜合體以及各類企業用戶的多樣化用能需求。 在大型電站領域，思格推出地面逆變器。該產品面向大型地面光伏電站設計，採用高功率密度架構，單機最大輸出功率可達460kW，並支持1650V直流輸入電壓與1000V交流系統，可顯著降低電站系統成本並提升整體發電效率。

思格地面逆變器採用多路MPPT設計，最多支持18路MPPT，每路MPPT可接入2路組串，並支持更高組串電流輸入能力，能夠有效提升複雜場景下的發電表現。同時產品集成先進的電弧故障檢測技術，AFCI距離可達500米，並通過多重安全保護機制提升電站運行安全性。 在運維方面，產品支持MPPT級故障定位與智能診斷，可快速識別電站異常情況並顯著提升運維效率。結合遠程監控、智能巡檢與數據分析能力，可幫助電站運營方降低運維成本並提升電站長期發電收益。

更重要的是，思格進一步將AI能力帶入大型電站場景。相較於傳統方案更多依賴單一氣象數據，思格打通設備數據與場站數據，以AI賦能光功率預測，綜合逆變器實時狀態、組件環境影響、本地氣象站和多源氣象預測數據，形成更精準的超短期和短期預測能力。這意味著，思格地面產品不僅能提升發電效率，也能幫助電站更好地進行預測、調度與收益優化。 通過這一完整產品體系，思格正在構建從家庭能源系統到大型電站能源基礎設施的全場景能源技術平台。

深化全球化發展 與合作夥伴共建能源生態 目前，思格業務已覆蓋全球80多個國家和地區，擁有100家核心分銷商以及超過2萬名安裝商合作夥伴。 澳大利亞權威咨詢機構SunWiz 總經理 Warwick Johnston 蒞臨現場，為思格頒發 2025年澳大利亞、愛爾蘭和南非戶用儲能市場第一獎項，再次彰顯了思格在全球分佈式儲能領域不斷提升的市場影響力與行業認可度。 Warwick Johnston 表示，SunWiz基於覆蓋全球數十個國家、10萬名安裝商月度活動的獨立數據進行跟蹤分析，重點關注安裝商覆蓋廣度、合作深度與品牌忠誠度三項核心指標，「這些指標正是能夠帶來可持續、長期市場份額的關鍵」。他指出，思格在多個國家持續且全面地做到了這一點，並且相關數據還顯示，思格正在更多市場加速上升，這四個市場只是開始。

澳大利亞智慧能源委員會CEO John Grimes 也來到活動現場。他表示，澳大利亞正在經歷一場由戶用光伏與儲能驅動的快速能源轉型，這一趨勢不僅對澳大利亞本地市場意義重大，也對全球市場具有重要啟發。在他看來，思格正通過人工智能重新定義能源未來，而「好產品、好團隊、好服務」也讓公司展現出非常值得期待的發展前景。 來自市場機構和行業協會的積極反饋，不僅印證了思格全球化佈局的階段性成果，也進一步增強了公司深耕國際市場、深化本地化經營的信心。思格將持續加強與核心合作夥伴之間的戰略協同，通過資源共享與技術合作，共同拓展全球能源市場，實現長期可持續發展。

推動能源變革 共創綠色能源未來 隨著南通智慧能源中心正式啟用，以及新產品和新戰略同步發佈，思格正在構建更加完整的能源技術生態體系。 未來，思格將繼續以技術創新為驅動力，與全球合作夥伴共同推動能源結構轉型，助力全球能源系統向更加清潔、智能和可持續的方向發展。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302713908.html SOURCE 思格新能源（上海）股份有限公司