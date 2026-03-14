熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-14 15:44
更新：2026-Mar-14 15:44
PR Newswire

第四屆鏈博會倒計時100天：首次設立人工智能專區 500餘家企業已簽約參展

分享：

北京2026年3月14日 /美通社/ -- 以「鏈接世界，共創未來」為主題的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）正式進入100天倒計時。歷經三屆發展，鏈博會已成為推進產業鏈供應鏈國際合作的重要平台和最佳載體之一，其平台價值與功能模式更從中國實踐上升為全球標準。由全球工商界共同研製的ISO 25639-1《展覽與活動術語》國際標準中明確將「與供應鏈中的潛在商業夥伴建立聯繫和合作」這一鏈博會創新模式，寫入「展覽」的全球術語定義。

adblk4

本屆鏈博會將在展覽展示方面實現新突破，將首次設立人工智能專區，系統呈現從數據、算力到應用的全鏈條生態。同時，在「六鏈一展區」還會有更多具身智能、低空經濟、生物製造等新興和未來產業的中外新面孔，以及產業鏈供應鏈上轉型升級的新成果、新場景。除此之外，「更精準」也是第四屆鏈博會的一大創新——在延續往屆主賓國設置基礎上，今年將首次增設外國主賓省，邀請具有獨特產業優勢的外國省州參展，更加精準地與國內省市和相關企業進行產業對接合作。

adblk5

國際工商界對這一盛會的參與熱情持續高漲，此前的第三屆鏈博會境外參展商占比達到35%，有40多位世界500強跨國企業負責人和172個境外團組專程來華觀展參會，充分彰顯出中國在全球產業格局深刻變革中的「穩定器」作用，以及中外企業對中國市場機遇的高度認可。目前，各項籌備工作正有序推進，境外招展招商已舉辦19場次的鏈博會境外路演活動，力爭實現境外參展商占比和境外來華團組數量新的突破。現已有500多家中外企業簽約參展，招展工作已接近尾聲。

adblk6

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/100-500-302713907.html

SOURCE China International Supply Chain Expo

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務