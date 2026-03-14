第四屆鏈博會倒計時100天：首次設立人工智能專區 500餘家企業已簽約參展

北京2026年3月14日 /美通社/ -- 以「鏈接世界，共創未來」為主題的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）正式進入100天倒計時。歷經三屆發展，鏈博會已成為推進產業鏈供應鏈國際合作的重要平台和最佳載體之一，其平台價值與功能模式更從中國實踐上升為全球標準。由全球工商界共同研製的ISO 25639-1《展覽與活動術語》國際標準中明確將「與供應鏈中的潛在商業夥伴建立聯繫和合作」這一鏈博會創新模式，寫入「展覽」的全球術語定義。

國際工商界對這一盛會的參與熱情持續高漲，此前的第三屆鏈博會境外參展商占比達到35%，有40多位世界500強跨國企業負責人和172個境外團組專程來華觀展參會，充分彰顯出中國在全球產業格局深刻變革中的「穩定器」作用，以及中外企業對中國市場機遇的高度認可。目前，各項籌備工作正有序推進，境外招展招商已舉辦19場次的鏈博會境外路演活動，力爭實現境外參展商占比和境外來華團組數量新的突破。現已有500多家中外企業簽約參展，招展工作已接近尾聲。

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