香港工程師學會50周年「同心同創」嘉年華隆重揭幕

逾40個互動及遊戲攤位 展現工程專業創新魅力

香港 - 2026年3月14日 - 為慶祝成立50周年，香港工程師學會（下稱「學會」）在西九文化區藝術公園高草坪舉辦「香港工程師學會50周年『同心同創』嘉年華」（下稱「嘉年華」），並於今日舉行開幕典禮。開幕典禮邀得香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士, JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長葉水球先生、發展局常任秘書長(工務)劉俊傑工程師, JP及工程界立法會議員暨香港工程師學會前任會長卜國明工程師蒞臨主禮，並由香港工程師學會會長周健德工程師、高級副會長陳帆教授、工程師, GBS, JP、副會長梁國堯工程師、副會長陸偉霖工程師及秘書長薛永恒教授、工程師, GBS, JP陪同主持啟動儀式，為一連兩日的嘉年華揭開序幕。



開幕典禮主禮嘉賓合影，包括發展局局長甯漢豪女士, JP(右四)、中聯辦教育科技部副部長葉水球先生(左四)、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師, JP(左三)、及工程界立法會議員暨香港工程師學會前任會長卜國明工程師(右三)、香港工程師學會會長周健德工程師(中)、高級副會長陳帆教授、工程師, GBS, JP(左二)、副會長梁國堯工程師(右二)、副會長陸偉霖工程師(右一)及秘書長薛永恒教授、工程師, GBS, JP(左一)。

嘉年華以「同心同創」為主題，展現工程界在推動社會進步、創新科技及可持續發展方面的非凡貢獻。活動於3月14日至15日舉行，設有超過40個由不同機構及學會分部設計的互動攤位與遊戲區，當中包括機械人及機械狗示範、多個模型展示、VR體驗、無人機飛行模擬器、排水機械人「龍吸水」等，讓市民親身體驗工程技術的多樣性與趣味性，適合一家大小共同參與，共度愉快周末。



同場設有《工程傳奇：五十載卓越成就》巡迴展覽，展出19個榮獲「50周年傳奇大獎」的優秀工程項目，回顧香港工程界過去半世紀的傑出成就，彰顯工程對城市發展的深遠影響。此外，學會早前舉辦的「同心同創」校園比賽得獎作品亦於現場展出，展現年輕一代對可持續創新城市的創意和想像。



香港工程師學會會長周健德工程師表示：「香港工程師學會過去50年來與香港共同成長，見證並參與了多項重大基建與城市發展。我們希望透過嘉年華活動，讓市民深入了解工程師在社會各層面所扮演的重要角色，並激發年輕一代對工程專業的興趣與創造力。『同心同創』不僅是主題，更是我們推動創新、團結業界、建設未來的信念，善用香港『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢！」



香港工程師學會50周年「同心同創」嘉年華



