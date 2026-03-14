「友邦峻宇尊尚財富中心」於中環友邦金融中心隆重開幕

以精心策劃的財富與傳承諮詢體驗 提升高淨值及超高淨值客戶服務

香港 - 2026年3月14日 - 友邦香港宣佈，「友邦峻宇尊尚財富中心」於友邦金融中心正式開幕，標誌著旗下高淨值1及超高淨值2 客戶策略──友邦峻宇（AIA Alta）的重要發展里程碑。中心坐落於香港金融區核心地段中環，設於由友邦保險集團全資擁有的地標式商廈友邦金融中心，專為回應客戶在跨市場財富、健康及傳承規劃方面日益複雜的需求而設。透過高度整合及個人化的諮詢體驗，中心為客戶提供全方位的支援。



友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥先生（左四）、友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲先生（右四）、 友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生（左三）、友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士（右三）、 友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩女士（左二）、友邦香港及澳門首席財務官李慕慈女士（右二）、 友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士（左一）及友邦香港及澳門首席人壽營運官黎曉穎女士（右一） 慶祝「友邦峻宇尊尚財富中心」正式開幕。

友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「自 2023 年以來，我們持續加強高淨值客戶策略，並見證此客戶群展現出強勁的增長潛力。在瞬息萬變的全球環境下，長遠的財富、健康與傳承規劃，比過往任何時候都更為重要。



友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示，友邦峻宇將業務重心擴展至超高淨值客戶， 而「友邦峻宇尊尚財富中心」開幕是當中的重要發展里程碑。

我們正進一步提升高淨值客戶體驗，同時把業務重心擴展至超高淨值客戶群，因為這些客戶所尋求的不僅是保險方案，而是由長期夥伴精心策劃的財富與傳承諮詢服務，協助他們以清晰方向與信心，從容應對各種複雜挑戰。『友邦峻宇尊尚財富中心』的開幕，正是這個發展旅程中的重要一步。在高淨值專責團隊及國際合作夥伴的強大支援下，中心將協助客戶實現『財健養生．極臻平衡』。」



位處香港核心金融區



前身為位於銅鑼灣的「友邦峻宇財富管理中心」，是香港保險業界首個#提供多種專業財富管理的服務樞紐。隨著遷址至中環友邦金融中心，「友邦峻宇尊尚財富中心」&憑藉其策略性位置，緊貼香港金融生態圈，促進與私人銀行、專業服務機構及國際金融機構之間的無縫連結，在跨市場財富架構及傳承規劃中發揮關鍵作用。



「友邦峻宇尊尚財富中心」專為回應客戶在跨市場財富、健康及傳承規劃方面日益複雜的需求而設， 並透過高度整合及個人化的諮詢體驗，為客戶提供全方位的支援。

精心打造的尊尚諮詢體驗



「友邦峻宇尊尚財富中心」以精心策劃及全面的諮詢模式為設計核心。在友邦高淨值專責團隊及國際合作夥伴的支援下，高淨值客戶可於同一高私隱度空間内，獲取涵蓋信託、傳承、稅務、法律及家族辦公室等範疇的專業諮詢服務。透過一站式專業諮詢服務，中心協助高淨值客戶在財富與傳承旅程中作出更清晰、更具信心的決策。



中心亦提供由友邦自家企業餐飲團隊匠心打造的尊尚款待體驗。經悉心設計的餐飲選擇，為諮詢過程營造寧靜私人的氛圍。來賓同時可參觀友邦歷史長廊，回顧友邦保險在亞洲逾百年基業的發展歷程及對客戶跨世代承諾的珍貴歷史資料及展品，並飽覽維多利亞港全景，遠眺香港天際線及香港摩天輪等地標景致。



來賓可飽覽維多利亞港全景，遠眺香港天際線等地標景致。

以使命引領的可持續設計



秉持友邦對可持續發展的承諾，中心的設計理念以 ESG 原則為依歸，透過物料的使用演繹可持續的價值。由海洋回收物料、再生玻璃、金屬及木材等元素重新打造的設計細節，象徵復原、更新與延續，體現友邦峻宇相信可持續發展是一種能夠保存價值、尊重本源，並支持世代相傳的生活哲學。



中心的設計理念以 ESG 原則為依歸，透過物料的使用演繹 可持續的價值。

值得信賴的高淨值客戶策略



友邦峻宇的實力，建基於市場長期的信任與肯定。多年來，友邦一直獲選為香港最受高淨值人士歡迎的保險品牌%，反映其持續獲得高淨值家庭的信賴。展望未來，友邦峻宇將繼續透過其「財富」與「健康」兩大核心支柱，並結合友邦峻宇會所提供的多元體驗與專屬禮遇，協助他們真正實踐「健康長久好生活」。



友邦歷史長廊展示友邦保險在亞洲逾百年基業的發展歷程及對客戶跨世代的承諾。



備註:

1 高淨值客戶指可投資資產介乎 100 萬至 3,000 萬美元的客戶。

2 超高淨值客戶指可投資資產超過 3,000 萬美元的客戶。

# 截至2023年3月1日，與香港主要保險公司之同類型服務比較。

& 「友邦峻宇尊尚財富中心」僅以邀請形式提供專屬服務。

% 根據國際調研和數據分析機構YouGov香港品牌追蹤指標（Hong Kong BrandIndex）2022-2025，友邦保險（AIA）連續四年成為香港高淨值人士(即可投資資產多於100 萬美元或以上)「最多人考慮購買」及「最有可能購買」的保險品牌。





重要資料︰

上述資料不可詮釋為在香港及/或澳門以外提供、出售或遊說購買任何保險產品或服務，亦不構成任何銷售建議及或有關產品之推介及或服務要約。如在香港及/或澳門境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售任何保險產品屬於違法，友邦人壽不會在該司法管轄區提供或出售該保險產品。友邦人壽不會在香港及/或澳門以外任何其他地區提供或出售任何保險產品和服務。上述資料只供參考, 並未提及相關條款及細則及風險等之詳情。

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