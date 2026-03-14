萬興科技正式開放萬興劇廠 攜手Vidu打造國內首個漫劇工具與漫劇大模型共創產品

此外，萬興劇廠高度整合全鏈路工具，包括百萬字符級小說改編、資產批量提取生成、整集智能分鏡創作，以及企業級團隊權限管控和成本核算等，單集分鏡創作周期從1人/天/1集提速到1人/天/8集、人力成本直降72%、項目AI創作成本下降60%，綜合效率對比手搓提升超5倍，真正實現「 工業級品質+個人工作室成本」 創作模式，為AI劇制作公司、AI影視工作室及高校/影視培訓機構提供AI漫劇創作一站式解決方案。 Vidu Q3是全球首個AI漫劇大模型，專為漫劇行業從零打造。它直擊漫劇創作的核心痛點，推出四大專屬解決方案：非人形角色精准控制、多鏡頭連貫生成、提示詞智能優化、配音口型同步。該模型方案從底層算法到功能設計，全面圍繞漫劇內容生產需求展開，實現對主體、音色、環境及道具的多維穩定控制。它支持正反打、過肩、俯仰拍、POV等多種專業影視機位，內置提示詞優化Bot，大幅降低使用門檻﹔同時引入空間結構控制機制，有效解決鏡頭制作的連貫性難題，為漫劇工業化生產提供堅實技術底座。

據悉，此次共創中，生數科技Vidu專注提升模型底層能力，萬興科技聚焦整合工作流、降低創作門檻，將前沿技術轉化為創作生產力。 雙方在AIGC內容產業大會上首次揭秘共創過程。萬興科技戰略投資總經理吳佳兵在主題演講《漫劇工業化時代，AI如何重塑內容生產新范式》中分享，「 AI漫劇賽道大有可為，萬興科技希望推出專業且可規模化的制作工具，真正提升漫劇創作效率，降低成本。Vidu 在'生成視頻一致性'上沉澱深厚。此次共創，萬興劇廠逐一破解工業化管理缺失、成本數據難追蹤、技術穩定性不足、爆款難以規模化等業界難題，讓AI漫劇生產不再'抽盲盒'。」

生數科技副總裁王川表示，生數科技始終致力於讓頂尖多模態AI技術扎根於最具價值的產業土壤。此次與萬興劇廠深度共創，旨在突破創作工具效率極限，重構創作流底層邏輯，讓創作者真正專注創意，將重復性、技術性的制作環節交給AI。 今年以來，萬興科技動作頻頻，持續通過投資AI漫劇上下游市場，深化合作，加速構建生態。年初，萬興科技推動萬興劇廠開啟限量公測，並千萬級戰略投資爆款漫劇制作廠商靈漫快創、數千萬級戰略投資生數科技，通過「 布局上游大模型+推創作工具+投內容制作方」 的組合拳，成為業內少數能提供「 從模型到成片」 全棧能力的解決方案提供商。

當前，萬興劇廠的全鏈路工業化生產能力已在眾多爆款中得到驗証。今年春節檔，萬興劇廠賦能靈漫快創推出的《氣運三角洲，我憑操作吊打全球》，僅3人團隊、耗時5天完成制作，上線29小時播放量突破2億，連續登頂多個平台漫劇榜單榜首﹔同期賦能的新作《我在驚悚游戲開診所》《吞噬進化：從螞蟻吃到神明》躋身漫劇日榜Top30，實現了內容質量與產能的雙重突破。 2026年，AIGC全面重構內容產業，AI漫劇成為增長黑馬，進入黃金爆發期。DataEye劇查查數據顯示，2026年國內漫劇市場規模將超240億元，較2025年增長43%﹔用戶規模將從1.2億躍升至3億，Z世代付費意願顯著。行業數據還顯示，未來三年全球AI漫劇市場規模有望突破1000億元，市場前景廣闊。

公開資料顯示，萬興科技是中國數字創意軟件領域產品覆蓋面廣、營收體量大、全球化程度高的A股上市公司，業務覆蓋200多個國家和地區，累計活躍用戶突破20億，旗下有萬興喵影、萬興劇廠、萬興天幕AI等明星產品。按2024年收入計,在全球AIGC視頻創意軟件市場中,萬興科技在中國第三方獨立提供商中排名第一﹔其2025全年AI服務器調用量超13億次，同比增長超140%，展現出強勁增長態勢。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-vidu-302713912.html SOURCE Wondershare Technology