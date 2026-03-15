Lucid 公佈即將面世的中型平台細節，同時宣佈新增多項經常性收入，展示出嚴謹務實的盈利擴張路徑

實現盈利的多元策略，包括開拓軟件與出行服務收益流、擴大生產規模、嚴守資本配置紀律，並削減材料成本

會上揭示即將推出中型平台的關鍵技術及策略細節，此平台不僅具備同級領先的功能，更有效提升生產效率及成本效益

平台包括三款車型，頭兩款是 Lucid Cosmos 和 Lucid Earth

會上重點提到，公司正與 Uber 進行深入磋商，以敲定一項協議，計劃大規模部署 Lucid 中型平台車輛， 其規模足以媲美 Gravity 自動駕駛的士計劃，並計劃在未來逐步擴大

過程中介紹了 Lunar，亦即基於中型平台專門打造的自動駕駛的士概念車

新 Atlas 驅動單元讓 Lucid 在保持效率領先的同時，有效降低成本

加州紐瓦克2026年3月15日 /美通社/ -- 全球最先進的軟件定義汽車及技術製造商 Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) 今日公佈一項全面的財務與產品策略，旨在擴充業務規模，加快邁向盈利和錄得正自由現金流，並將其領先技術拓展至全球汽車市場中銷量更高的高端細分市場。 在紐約舉行的 Lucid 投資者日上，公司概述了即將登場的中型平台的關鍵技術及策略元素，並展示了其新一代 Atlas 電動驅動單元。 Lucid 亦率先預覽了未來的軟件及技術更新，當中包括車載 AI 助理及自動駕駛發展藍圖，並重申將隨著業務規模擴大，把軟件及服務轉化為收益的策略。

Lucid 亦重點提到，公司與 Uber 的策略合作關係持續深化，雙方正敲定協議，計劃以媲美 Gravity 自動駕駛的士項目的規模，部署 Lucid 中型平台車輛，並計劃在未來逐步增加。 總括而言，這些發佈標誌著 Lucid 的關鍵蛻變，公司正憑藉其技術領先優勢與極致效率的理念，強化短期執行能力，並加快實現盈利及創造正自由現金流。 Lucid 臨時行政總裁 Marc Winterhoff 表示：「Lucid 的技術與產品領導地位，早已證明我們的實力。 如今，我們將完整保留 Lucid 的產品與技術精髓，同時透過擴大規模、提升資本效率、嚴守成本紀律，並大幅降低成本，建立卓越的業務體系。憑藉我們當下的執行力及未來規劃，我們已鋪設一條清晰可靠的盈利及正自由現金流之路。」

Uber 行政總裁 Dara Khosrowshahi 表示：「隨著我們在全球加快部署自動駕駛汽車，Lucid 是我們重要無比的策略合作夥伴。 Lucid 無可比擬的效能、預先為自動駕駛而設的車輛平台，以及以客為本的方針，讓我們確信彼此有能力攜手在全球實現自動駕駛出行服務。」 Lucid 亦介紹了 Lunar 概念車，這是一款建基於中型平台的雙座位自動駕駛的士，旨在將效能、使用率及全生命周期營運效益推向極致。 Lunar 雖仍屬概念階段，卻充分展現公司的中型平台在支持未來自動駕駛及商業應用上的強大潛力。

勾勒盈利之路：立足當下執行，推動未來增長 Lucid 強調，其策略的核心在於當下的執行力。 2026 年，公司將專注進一步提升 Lucid Gravity 的產量、拓展全球市場、推進軟件及服務、加速落實降低材料成本及提升生產效率的各項措施，同時恪守嚴格的資本配置原則，務求更快實現正自由現金流。 Lucid 闡述了推動這次轉型的關鍵要素：i) 透過中型平台規模化，大幅擴大可服務市場並攤薄固定成本；ii) 在工程及生產環節追求極致效率，降低電池、人力及資本投入等材料成本；iii) 開拓多元化收益來源，包括軟件、服務、平台授權、自動駕駛的士合作及自動駕駛技術；以及 iv) 建立高效運用的資本合作關係，在自動駕駛的士及平台授權領域尤甚。

Lucid 財務總監 Taoufiq Boussaid 說：「Lucid 的技術優勢現已與專為規模化而設的業務模式完美結合。 中型平台將從根本上改善中期的單位經濟效益，而短期進展則有賴 Gravity 的規模化生產、審慎的資本運用，以及多元收益來源，以上種種正加速引領我們邁向可持續盈利及正自由現金流。」 Lucid Cosmos 及 Lucid Earth 將 Compromise Nothing（絕不妥協）精神帶入高銷量的高級別細分市場 Lucid 全新中型平台，從設計之初便以打造同級頂尖車款為目標，入門價低於 50,000 美元，讓更多人體驗得到 Lucid 引以為傲的續航里程、超凡效能、優越性能及純粹駕駛樂趣。

Lucid Cosmos 是一款運動型多用途車 (SUV)，專為追求頂尖效能、寬敞空間及卓越性能的顧客而設。 Lucid Earth 同樣是運動型多用途車，拓展品牌標誌性的駕控樂趣及高效性能，吸引那些更具探險精神的顧客。 關於第三款中型平台的消費級車型，Lucid 將於日後公佈更多詳情。 Lucid 設計與品牌高級副總裁 Derek Jenkins 表示：「在開發中型平台的過程中，我們絲毫沒有犧牲 Lucid 的獨特本質，反而將這些特質融入可規模化的設計之中。 這些車型既保留 Lucid 鮮明可辨的設計語言及駕控特質，亦採用了從根本而言更簡單更高效的生產及成本控制方式。」

中型平台承襲效率優勢，同時降低成本 Lucid 強調，效率始終是公司的核心競爭力，它不僅為客戶帶來益處，更是公司在結構上的商業優勢。 憑藉領先全球的效能，Lucid 能以體積小得多的電池組實現所需續航里程。此乃關鍵優勢，皆因電池組成本，可佔一輛電動車成本的 30% 至 40%。 Lucid 工程與軟件高級副總裁 Emad Dlala 稱：「我們在效能領域的領導地位，將透過中型平台直接體現為成本上的領先優勢。 電池更小、零件更少、整合更高，那就能夠一舉三得：成本更低、性能更強、用戶體驗更臻完美。」

中型平台的核心，正是 Lucid 全新的電動驅動單元 Atlas。 Atlas 透過更小、更輕、更簡約的設計，進一步提升了 Lucid 的整合效率方案；其前後外殼與支架採用完全相同的設計，從而擴大了生產規模並提升了成本效益。 Lucid 亦重點提到其化繁為簡的製造設計理念，例子之一便是摒棄傳統的車門腰線飾條，此舉不僅減少了零件數量、組裝時間及成本，更使外觀更加簡潔流暢。 Winterhoff 表示：「透過將整部車設計成一個整合的系統，Lucid 提高了電動車的標準。 在中型平台上，我們沿用同一方針，打造出同級最佳的產品，並建立了可持續擴張的盈利商業模式，讓我們的車輛在大規模市場中，具備與燃油車型一較高下並脫穎而出的實力。」

關於 Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) 是致力透過創新打造卓越出行體驗的科技公司，以推動世界前進。 建基於 Lucid 的專有技術及軟件定義汽車平台，公司旗下屢獲殊榮的車款，將 Lucid 的 Compromise Nothing™ 精神，貫徹於全球汽車市場的各個高級別細分領域。 Lucid 所有產品均由內部設計及工程團隊研發，並於美國亞利桑那州及沙特阿拉伯的垂直整合生產設施製造，確保在車輛、軟件、先進駕駛輔助系統及預備自動駕駛功能等領域，能夠持續創新。 前瞻性陳述

本通訊載有根據 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》(United States Private Securities Litigation Reform Act)「安全港」條款定義的「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述可透過使用「估計」、「計劃」、「項目」、「預測」、「打算」、「將」、「應」、「預期」、「預計」、「相信」、「尋求」、「目標」、「繼續」、「可能」、「或會」、「或許」、「有可能」、「潛在」、「預測」等詞彙或其他類似表達方式來識別，該等詞彙預測或指示未來事件或趨勢，或並非歷史事實的表述。 此等前瞻性陳述包括但不限於以下各項：Lucid 對達致毛利率盈利及正自由現金流時間的預期、與 Uber 策略合作關係的推進、收益來源的擴充、全新 Atlas 驅動單元的最終表現、中型車款的細節及入門售價、即將面世的第三款中型消費級車型、Lunar 自動駕駛的士概念車，以及 Lucid 的策略。 此等陳述基於各種假設（無論是否在本通訊中指明）以及 Lucid 管理層當前的預期。 此等前瞻性陳述並非意在提供保證，投資者亦不應將其視為事實或可能性的確切表述而加以依賴。 實際事件和情況難以或無法預測，並可能與該等前瞻性陳述有所不同。 許多實際事件和情況均非 Lucid 所能控制。 此等前瞻性陳述涉及多項風險及不明朗因素，當中包括本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年報、其後提交的 8-K 表格當前報告，以及 Lucid 已向或將向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交的其他文件內，於警示說明及風險因素一節中所論述的各項因素。 若上述任何風險不幸發生，或 Lucid 的假設有誤，實際結果或與此等前瞻性陳述所隱含的結果存在重大落差。 另亦可能存在 Lucid 目前未知或視為微不足道，但亦可能導致實際結果與前瞻性陳述所載者不同的額外風險。 此外，前瞻性陳述反映 Lucid 截至本通訊日期為止，對未來事件的預期、計劃或預測，以及其觀點。 Lucid 預計往後的事件及發展，或會令 Lucid 的評估有變。 然而，即使 Lucid 日後或會選擇更新此等前瞻性陳述，但 Lucid 表明並無任何義務必須如此而行。 切勿依賴該等前瞻性陳述作為 Lucid 於本通訊日期之後任何時間點的評估。 有見及此，投資者不應過分依賴該等前瞻性陳述。

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