2026 長安全球試駕季登陸墨西哥，四款新車亮相

四款長安新車於墨西哥正式亮相：CHANGAN Alsvin PLUS、CS35 MAX、全新 CS55 PLUS 與 CS75 PLUS。

憑藉靈敏動力、智慧安全與寬敞座艙，四款車型展現了經驗證的性能與舒適表現。

墨西哥城，墨西哥 - 2026年3月15日 - 墨西哥墨西哥城——長安在墨西哥推出四款全新升級車型，包括 CHANGAN ALSVIN PLUS 轎車，以及三款 SUV：CS35 MAX、CS55 PLUS 與 CS75 PLUS，以回應市場對兼具科技與效率車款日益增長的需求。新車發表後，超過 150 位經銷商、投資人與媒體參與了 2026 長安全球試駕季，於尤卡坦半島完成一段長達 287 公里的試駕。路線自坎昆出發，途經奇基拉與霍爾博克斯，最終抵達普拉亞德爾卡曼，涵蓋高速公路、濱海道路與鄉間路段，充分驗證了車輛在穩定性、智慧化、安全性與長途舒適性方面的表現。全新 CHANGAN CS55 PLUS 搭載 BlueCore 3.0 引擎與 7 速 DCT 變速系統，在全程試駕中展現靈敏動力。其 Ark Cage 車身結構結合 12 項智慧安全功能，包括 IACC、LCC、FCW、AEB 與 540° 全景影像輔助，在崎嶇蜿蜒的叢林道路與濱海公路上提供安心防護。CS75 PLUS 同樣搭載 ADAS 駕駛輔助系統，可有效降低駕駛疲勞；37 吋三聯屏則讓導航與娛樂操作更直覺便利。當氣溫超過 30°C 時，前排通風座椅進一步提升乘坐舒適性，而零重力副駕座椅搭配按摩功能，也讓長途乘坐更加放鬆。四款車型皆配備多螢幕智慧座艙，支援無線 CarPlay／Android Auto、語音控制、OTA 升級與手機 App 遠端控制。寬敞車室與 BlueCore 3.0 動力系統也延伸至 Alsvin PLUS 與 CS35 MAX，兼顧性能與舒適。2025 年，長安於拉丁美洲的銷量成長超過 56%，其中墨西哥市場成長達 184%。在地營運方面，一座面積逾 8,000 平方公尺、預計於 2026 年初投入運作的新零件倉庫，將進一步提升服務能力與零件供應效率。墨西哥在長安全球布局中的戰略地位正持續提升。這份承諾在尤卡坦的試駕活動中充分展現。試駕路線不僅呈現墨西哥代表性景觀，也真實反映當地實際駕駛環境，包括多變天候與複雜地形。長安持續擴充產品陣容，再次彰顯其以全球創新結合在地需求的產品承諾。