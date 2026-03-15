「幸匯」與您 · 「玩轉大埔 City Hunt」第三屆城市定向賽完滿結束 鼓勵市民寓運動於社區探索 融入美好大埔

香港 - 2026年3月15日 - 由華潤創業建設投資有限公司（以下簡稱「華創建投」）主辦的第三屆「幸匯」與您·「玩轉大埔CityHunt」城市定向賽今日（3月15日）在華創建投民生商場項目幸匯商場的所在地香港教師會李興貴中學舉行。「幸匯」與您·「玩轉大埔CityHunt」城市定向賽深受市民歡迎，報名反應熱烈，受名額限制，大會精心選出具有代表性的600多名市民參賽，組建了213支隊伍。參賽者以團隊形式穿梭大埔的大街小巷，透過運動與趣味挑戰，深入探索社區的歷史文化與人情故事，共同度過了一個充滿活力與歡樂的週末。



「幸匯」與您 · 「玩轉大埔 City Hunt」第三屆城市定向賽深受市民歡迎，報名反應非常熱烈。

作為華創建投連續第三年舉辦的標誌性ESG項目，本屆活動旨在延續「幸福生活，匯聚美好」的「幸匯」品牌理念，鼓勵市民以健康方式連結社區，加深對地區發展的認識，促進社會共融。活動自2023年首辦以來，累計吸引逾千人次參與，深受社區歡迎，並已成為大埔區內備受期待的年度盛事。



政商民合作 展現大埔社區活力



華潤創業有限公司董事及總裁褚卓倫在歡迎辭中表示：華創建投深耕香港，一直致力於服務民生、回饋社區。玩轉大埔City Hunt不僅是一場體育比賽，更是一個讓我們與社區居民緊密連結的平台。他感謝參與今次活動的每一位，以活力、團結展現香港精神和大埔的韌力。



立法會議員陳克勤在啟動禮上說，連續第二屆參加City Hunt活動，喜見參加者增多，大埔有城市化的地方，而市區與鄉郊和郊野公園、行山徑又近在咫尺，感謝華創建投在大埔舉辦這有意義而又刺激的活動，讓全港市民有機會去發掘和欣賞大埔的景色，希望各位透過地區活動品嚐地道小食，振興大埔地區經濟。



同為活動主禮嘉賓的旅遊界立法會議員江旻憓稱，以往是劍擊運動員的時候，一直努力訓練，想代表好香港，香港有很多具特色的景點未曾到過，有很多特別的社區故事亦未有機會認識，她感謝「幸匯」創造了這個機會，讓大家看見大埔，並且凝聚不同的人，去發掘香港漂亮美好的地方，不單自己體驗，還可與世界各地的朋友分享。



群策群力 寓運動於社區探索



隨著起步鳴槍聲響起，由四個智能機械人、兩隻機械狗組成的「幸匯未來隊」，與眾參賽隊伍齊齊出發。賽事路線涵蓋了歷史地標、自然景觀及社區設施，包括華創建投旗下民生項目「幸匯」商場中的數智人員工問答及智能健身單車、汀角路休憩處、東昌街體育館及大埔運動場等。每個打卡點均設有獨特的挑戰任務，考驗團隊的合作與智慧。



比賽限時於一個半小時內完成，過程講求群策群力完成任務。主辦單位預先在大埔區的景點，如林村河、大埔運動場、大埔中央廣場等地及幸匯商場設置「打卡點」，參賽隊伍需自行策劃路線找出「打卡點」，並在各點完成指定任務或回答問題，以獲取積分，分數最高及最先返回終點的隊伍勝出。



得獎者心聲



賽事的「共建美好親子組」、「青春綻放奮進組」及「乘風破浪飛躍組」三個組別，均設冠、亞、季軍及優異獎，獎金獎品非常豐富，包括由華創建投贊助的獎金及各界商家送出的精美生活用品。



「共建美好親子組」冠軍由袁氏父子奪得，袁先生說：「這次是我們第二次參加活動，對大埔也有一定的熟悉。我們首先去一些高分及較容易的任務點進行任務，最後才去一些近會場的地方。兒子會負責看地圖以及檢查完成度，看看有沒有遺漏的地方。」



「青春綻放奮進組」冠軍的區同學和王同學言：「想要特別感謝華創建投以及幸匯舉辦這次活動。今次亦有很多贊助商，所以回來的時候有很多補給。」



「乘風破浪飛躍組」冠軍的林先生和周先生言：「我們是有經常玩定向的代表隊，今次挑戰難度都較高，完成今次賽事我們也很滿足。我們的致勝關鍵在於路線設計，在地圖上策劃最佳路線選擇。多謝大會安排今次的比賽，我們有其他朋友參加，都覺得安排得非常好玩。」



