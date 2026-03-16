金斯瑞生物科技公佈2025年業績：穩健增長蓄勢待發，業務增長迎來再加速

新澤西州皮斯卡特維2026年3月15日 /美通社/ -- 全球領先的生命科學研發與製造服務提供商金斯瑞生物科技股份有限公司（HK.1548）今日公佈截至2025年12月31日止的全年業績，公司業務穩健增長，在複雜市場環境中展現出良好的經營韌性與發展潛力。 2025年，金斯瑞持續經營業務收入約959.5百萬美元，同比增長61.4%。毛利增長103.3%至553.2百萬美元。持續經營業務經調整淨利潤約230.3百萬美元，同比增長285.0%。公司三大業務板塊均實現了增長，運營效率持續提升，進一步鞏固了長期發展的財務基礎。

金斯瑞集團輪值CEO邵煒慧表示：「2025年的業績體現了公司核心業務的穩健增長與平台能力的持續提升。依托創新驅動和全球化戰略，金斯瑞不斷強化三大業務板塊的協同優勢。未來，我們將繼續深化技術創新與全球運營能力建設，與全球合作夥伴共同成長，為客戶與股東創造長期價值。」 業務板塊亮點 金斯瑞生命科學——依托「從基因到蛋白」的一體化飛輪效應，實現第二增長曲線突破 金斯瑞生命科學板塊全年收入約522.1百萬美元，同比增長14.8%；經調整毛利267.3百萬美元，同比增長12.5%。增長主要得益於「基因到蛋白」一體化平台協同效應的持續釋放，以及全球化佈局帶來的收入結構多元化。公司通過品牌升級與精準營銷持續拓展客戶基礎，新客戶銷售額實現快速增長，同時歐洲和亞太市場份額進一步擴大，鞏固其全球市場競爭力。

蓬勃生物——收入增速持續攀升，全球業務穩健擴張 生物藥CRDMO平檯子公司蓬勃生物持續擴大業務規模。2025年，蓬勃生物收入約388.7百萬美元，同比增長309.1%；經調整毛利約258.4百萬美元，同比增長1697.5%。公司緊抓市場機遇，憑借平台優勢精準匹配市場需求，常規服務業務實現穩健增長，收入的有機增長超過21%。同時依托自有平台和高潛力資產，穩步推進多個項目，以賦能客戶成功，加速藥物研發進程。 百斯傑——以創新性研發和全球化戰略，驅動業務持續增長

工業合成生物學子公司百斯傑持續推進「AI+合成生物學」研發體系，加速創新產品商業化。2025年，百斯傑收入約為58.0百萬美元，同比增長7.9%；經調整毛利約為23.0百萬美元。同時，公司憑借AI研發平台效力的提升，專利申請達歷年最高，研發效率取得歷史性突破，為創新產品的全球推廣奠定堅實基礎。公司的創新甜蛋白產品MelliaR在獲得美國FDA GRAS認證後，正積極推進中國市場准入，預計今年年中將正式啟動商業化，為業務增長注入新的活力。 全球運營與可持續發展

金斯瑞持續推進自動化、數字化及全球生產網絡建設，構建更具效率與韌性的全球化運營平台。同時，2025年公司成功完成品牌煥新，進一步強化了「以客戶為中心、與客戶一道Scripting Possibilities」的理念。此舉驅動我們持續賦能全球科學家與合作夥伴，將「可能」化為現實，加速創新與突破，進一步提升全球品牌影響力與客戶體驗。 在可持續發展方面，金斯瑞持續推進ESG實踐，不斷獲得多項國際權威認可，包括MSCI AA評級、入選富時社會責任指數系列、獲得EcoVadis銀牌評級，並成功入選2026年標普全球可持續發展年鑒，躋身全球可持續發展標桿企業之列。

展望 在生命科學創新爆發的拐點，金斯瑞錨定「技術驅動+全球佈局」雙輪戰略：一方面加速AI賦能研發、生物智造升級與前沿療法落地；另一方面深化生命科學、生物藥CRDMO與合成生物學三大引擎的協同效應，構建全球競爭力，確保公司在新週期中持續領跑，為客戶創造價值，為股東兌現長期回報。 2025年財務表現* 收入 於2025年，本集團錄得收益約959.5百萬美元，較2024年的約594.5百萬美元增加61.4%。這主要是由於(i)許可收益大幅增加，主要源自禮新所產生的分許可收益；(ii)持續投入商業推廣，配合全球品牌煥新提升品牌知名度，尤其在歐美市場成效顯著；(iii)業界對AI驅動藥物開發及多抗體藥物開發需求持續增長，帶動基因至蛋白業務快速成長；(iv)成功把握住生物制劑CRDMO需求回升及市場環境復甦的趨勢加速增長；及(v)推出創新性工業酶制劑產品，不斷拓展市場。

毛利 於2025年，本集團的毛利由2024年的約272.1百萬美元，增加103.3%至約553.2百萬美元。毛利增加主要是由於收益增加，特別是生物制劑開發服務分部的許可收益增加。經調整毛利較上期增加98.6%。 銷售及分銷開支 於2025年，本集團的銷售及分銷開支由2024年的約88.1百萬美元，增加12.9%至約99.5百萬美元。這主要由於(i)擴充商業團隊並加強在當地招聘經驗豐富的專業人才，及(ii)持續投資區域運營以支撐全球關鍵市場的業務發展與客戶參與度。經調整銷售及分銷開支較上期增加14.6%。

行政開支 於2025年，行政開支由2024年的約114.4百萬美元，增加12.4%至約128.6百萬美元。這主要是由於(i)產能擴建配套及增強行政職能導致開支持續增加，及(ii)新廠籌備階段所產生的相關費用。經調整行政開支較上期增加14.8%。 研發開支 於2025年，研發開支由2024年的約53.8百萬美元，增加32.4%至約71.2百萬美元，主要歸因於專業人才招募數量增加以及戰略研究計劃的擴展。經調整研發開支較上期增加32.8%。 持續經營業務經調整淨利潤 報告期內本集團持續經營業務的經調整淨利潤約為230.3百萬美元，較上期增長285.0%。