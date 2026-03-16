香港 - 2026年3月16日 - 專業信用管理顧問機構卓譽信用管理與 Debt Hunter 今日聯合發布最新行業觀察報告。報告指出，本港中小企業正承受顯著的財務流動性風險，主要由於產業鏈上下游普遍延長付款週期，導致企業面臨賬面利潤與實際現金流失衡的困境。



卓譽信用管理與 Debt Hunter 聯合發布行業觀察：逾七成本港中小企缺乏信用防禦機制



行業數據揭示：逾七成受訪企業信用防禦機制缺失

報告顯示，部分企業在拓展業務時，未能對客戶進行深度的信用審查，亦缺乏明確的付款底線協議。卓譽信用管理創辦人楊嘉柱（Alex Yeung）指出，本港超過 70% 的中小企業在信用管理上處於低防禦狀態。

楊嘉柱表示：「B2B 交易中的壞賬具備連鎖反應特性。若企業僅專注於訂單帶來的毛利，而忽視對方的營運穩定性，一旦發生大額違約，將直接抵銷企業全年的純利。」他建議企業必須將建立包含客戶背景調查、信用額度設定及持續監控的防禦體系，視為維持營運安全的基礎。





賬款回收關鍵：逾期 90 日為成功率分水嶺

針對逾期賬款的回收，報告分析指出，許多中小企負責人因顧及長期合作關係，往往在款項逾期初期選擇被動等待，這增加了債務人轉移資產或進入清盤程序的風險。



Debt Hunter 創辦人曾星賢（Obis Tsang）分析：「商業債務的回收成功率與逾期時間呈反比，一旦逾期超過 90 天，成功收回的機率將顯著下降。專業的第三方債務介入應被視為理性的商業談判手段。及早引入具備調解專業的第三方機構，能透過合法合規的程序保障企業權益，協助雙方達成可行的還款方案，避免因過度拖延而導致債權失效或資產轉移的風險。」





化被動為主動的企業應對策略

在當前的經濟環境下，健康的現金流是企業生存的基礎。兩間機構共同建議中小企業調整被動等待的心態，並採取以下主動防禦策略：

強化事前審查： 在簽訂商業合約前，嚴格執行標準化的信用評估。

設立警報機制： 明確訂立付款底線，當客戶觸及紅線時，必須果斷採取止蝕行動。

尋求專業協助： 在債務逾期初期盡早引入第三方專業意見，以確保現金流的穩定性。

卓譽信用管理與 Debt Hunter 將繼續攜手合作，致力推動本港企業信用管理標準化，全面提升中小企業應對財務風險的能力。