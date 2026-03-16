Bybit任命Derek Dai為MENA Country Manager，強化對阿聯酋的長期承諾

阿聯酋迪拜2026年3月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 今日宣佈任命Derek Dai為Country Manager for the Middle East and North Africa (MENA)，此舉強化了該公司將阿聯酋作為數字資產創新戰略樞紐的長期承諾。 在此職位上，Derek將領導Bybit在整個中東和北非地區的區域戰略，負責市場拓展、監管協作、機構合作以及本地化產品開發等工作。此前，Bybit剛剛獲得阿聯酋證券與商品管理局(Securities and Commodities Authority)的牌照，將繼續加強合規運營。 Helen Liu, co-CEO of Bybit表示：「阿聯酋給了Bybit一個家。風暴來襲時，你不會棄家而去，而是堅守門庭。如今，一些公司正在重新評估其在海灣地區的業務佈局，而我們卻反其道而行之。我們正在深化在這一地區的業務佈局、加大投資，並強化承諾。」

Bybit選擇在此時任命Derek，正值該地區的關鍵時刻--這一決定並非無視當前的地緣政治不確定性，恰恰是因其而起。 中東地區的戰略時刻 Derek Dai, Country Manager for MENA at Bybit表示：「中東正崛起為塑造數字金融未來的最重要地區之一，而阿聯酋在構建一個進步且監管完善的生態系統方面處於領先地位。」 「我們的首要任務是深化與迪拜國際金融中心(DIFC)和迪拜多種商品交易中心(DMCC)等金融中心的合作，同時加強連接數字資產與日常金融服務的基礎設施，並推動現實世界資產代幣化的發展，搭建傳統金融與數字資產經濟之間的橋樑。」

Derek補充道：「未來幾個月，我們將專注於擴大阿聯酋迪拉姆法幣的接入渠道，與銀行和支付提供商建立合作夥伴關係，並通過開發更多符合伊斯蘭教法的產品來增強我們的伊斯蘭金融服務。通過與監管機構、機構及建設者緊密合作，我們旨在支持中東地區負責任的數字資產採用進入下一階段，同時擴大我們在海灣合作委員會(GCC)國家的業務佈局，巴林將成為Bybit在該地區的下一個關鍵里程碑之一。」 在阿聯酋扎根長遠發展 Bybit不僅將阿聯酋視為一個市場，更將其視為連接傳統金融體系與新興數字資產經濟的戰略橋樑。

作為對當地社區承諾的一部分，該公司在齋月期間與阿聯酋紅新月會(Emirates Red Crescent)合作，支持「開齋帳篷」(Iftar Tent)倡議，在整個齋月期間提供餐食，並組織員工志願者活動，幫助有需要的家庭和個人。 在中東近期地緣政治緊張局勢下，Bybit也採取了積極措施，確保阿聯酋員工的安全與福祉，同時為全球用戶維持穩定服務。公司在迪拜和阿布扎比的業務中啟動了全面的業務連續性協議(BCP)，實施每日管理層簽到、實時員工安全確認，並為敏感區域的員工提供搬遷或旅行協助。

Helen表示：「Bybit對阿聯酋的承諾是長遠的，無論順境逆境，始終如一。我們將繼續投資本地人才、合規監管及社區合作。阿聯酋成為全球領先數字資產樞紐的願景不會因這場危機而削弱。恰恰相反，這個國家所展現出的韌性，只會更加堅定我們在此發展的選擇。」 Derek補充道：「阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾以及整個海灣地區的用戶需要知道一件事：Bybit照常運營，流動性充足，服務不間斷。你們的資金安全，訪問暢通。我們不會下線，也不會離開。」 致阿聯酋社群的話

Helen Liu表示：「我想對我們整個阿聯酋大家庭說，包括我們的用戶、我們的合作夥伴、我們的同事以及阿聯酋的每一個家庭，Bybit與你們同在。我們祝願所有受衝突影響的人平安、堅強、安寧。阿聯酋向世界展示了何為勇氣與堅韌，我們很榮幸能與這個社群並肩而立。我們今天在這裡，明天也將在這裡，危機過後也會一直在這裡」 #Bybit / #TheCryptoArk 關於Bybit Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。