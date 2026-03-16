石頭科技蟬聯全球掃地機器人市場量額雙第一 引領行業邁向高質量發展新階段

北京2026年3月16日 /美通社/ -- 3月9日，國際數據公司IDC發佈最新的《全球家用智能清掃機器人市場跟蹤報告》。報告顯示，2025年全球家用清潔機器人市場出貨量達3272萬台，同比增長20.1%。石頭科技以17.7%的市場份額領跑全球清潔機器人市場，其中智能掃地機器人表現尤為突出，全球份額持續攀升，2025年下半年達到27.0%，並連續兩年斬獲全球掃地機器人銷量、銷額「雙第一」。 這份在「十五五」開局之年、「打造智能經濟新形態」成為國家培育新動能重要方向的背景下發佈的成績單，不僅印證了其戰略的有效性，更在「全球家用清潔機器人進入全場景競爭時代，中國品牌主導」的產業新格局中，展現了一家領軍企業如何通過持續技術創新與體系化能力，從激烈的市場競爭中突圍並定義高質量發展路徑。

以「長期主義」深耕研發，科技創新驅動產品範式革命 石頭科技的全球統治力，根植於對研發的長期投入。據財報顯示，2025年前三季度，公司研發投入達10.28億元，同比增長60.56%，占營收比例8.52%，顯著高於行業水平。這種「播種式」投入，為產品迭代與技術飛躍積蓄了核心動能，尤其是構建決定未來競爭的「持續AI能力」這一長期護城河。其目標不僅是打造單一爆品，更是為了構建能夠支撐多品類、全場景家庭服務生態的統一技術中台，這正是決勝「下半場」的關鍵——構建協同生態，超越孤立產品。

其中，推動人工智能技術落地智能清潔賽道，已成為石頭科技構建技術護城河、實現產品價值躍遷的關鍵，也是對政府工作報告所強調深化「人工智能」、加快智能體行業壯大與垂直領域應用號召的積極響應。 石頭科技將這一前沿理念轉化為解決用戶實際痛點的產品力：2025年發佈搭載五軸折疊仿生機械手的G30 Space探索版，賦予了機器人「手」的操作能力，可精準移開地面障礙、主動整理雜物；2026年發佈雙輪腿架構的G-Rover，則是賦予了機器人「腿」的移動能力，將清潔維度從平面拓展到立體。

在IDC所洞察的「中國品牌主導」全球市場份額的背景下，2025年「全球第一」的成績單印證了石頭科技「長期主義」研發、「全球化運營」雙輪驅動戰略的正確性。其實踐表明，唯有基於堅實的技術創新不斷創造增量價值，並通過尊重本地市場的運營有效傳遞價值，才能實現從「產品出海」到「技術範式與品牌價值出海」的跨越，為中國企業在智能經濟新形態下的全球化競爭與生態構建，提供了可參考的成功樣本。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302714257.html SOURCE Roborock