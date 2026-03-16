詩寧集團擴展新加坡亞太區團隊 加速區域高端旅遊發展

新加坡 - 2026年3月16日 - 詩寧集團今日宣布擴展其位於新加坡的亞太區專屬團隊，並將以 Scenic Tours APAC Pte. Ltd. 運營。此舉標誌詩寧集團在全球擴張戰略上的又一重要里程碑，同時進一步彰顯其對亞太地區長期發展的堅定承諾 。 從左到右: Lim Yee Sher, Ally Grueter, Quoc Huy To, Anthony Laver, Dominic Tan, Sophia Lam. Jessie Tan 新加坡辦公室作為集團全球戰略布局的重要一環，將重點把握亞太主要市場中高淨值人群持續增長的需求，以及高端郵輪旅遊市場快速發展的機遇。此布局亦將建立在集團現有成熟業務基礎之上，進一步強化其在澳大利亞、新西蘭、美國、英國、加拿大以及歐洲、中東和非洲（EMEA）地區的全球業務網絡。 亞太區團隊介紹 亞太區團隊由詩寧集團亞太區銷售與市場總經理 雷文安先生（Mr. Anthony Laver） 領導（常駐澳大利亞悉尼），核心創始成員包括：

關於詩寧集團

詩寧集團成立於澳大利亞，2026年將迎來40周年創新紀念。集團重新定義了豪華旅遊，開創全新標竿，包括親密奢華的遊艇體驗及精心策劃的陸地旅程。憑藉屢獲殊榮的豪華海上與河輪郵輪，詩寧集團贏得全球讚譽，旗下擁有強勢國際品牌 - 詩寧奢華郵輪旅遊（Scenic Luxury Cruises & Tours）與翡翠郵輪旅遊（Emerald Cruises & Tours）。



詩寧集團成立於澳大利亞，2026年將迎來40周年創新紀念。集團重新定義了豪華旅遊，開創全新標竿，包括親密奢華的遊艇體驗及精心策劃的陸地旅程。憑藉屢獲殊榮的豪華海上及河輪郵輪，詩寧集團贏得全球讚譽，旗下擁有強勢國際品牌——詩寧奢華郵輪旅遊（Scenic Luxury Cruises & Tours）與翡翠郵輪旅遊（Emerald Cruises & Tours）。



詩寧集團致力於提供改變人生的旅行體驗，讓賓客得以探索全球七大洲、100多個國家的絕美目的地。四十年的專業積累確保每一段旅程——無論是河輪、海輪還是陸地旅行, 都能帶來令人驚嘆的體驗，創造終生難忘的回憶。



翡翠郵輪旅遊將持續擴展其歐洲及亞洲河流，以及地中海、加勒比海等沿海的創新船隊。2026年，翡翠蔚藍光華號與翡翠聖霞流彩號將迎來新成員翡翠凱雅清波號，進一步提升豪華遊艇巡航體驗，航線涵蓋地中海、亞得里亞海、加勒比及中美洲、塞舌爾與印度洋地區。



同年，翡翠星耀號將作為河輪船隊的第十艘「翡翠星級河輪」首航，進一步提升品牌聞名的河輪巡航體驗。展望2027年，第十一艘翡翠星級河輪 - 翡翠光瑩號將開啟塞納河首航，提供巴黎往返巡航。船隊還將迎來翡翠睿雅星帆號（2027）與翡翠夏拉碧濤號（2028），為溫暖水域目的地帶來全新的精品超豪華遊艇航線。



自2028年起，詩寧集團將進一步豐富其超豪華產品組合，推出 Scenic Ikon* - 全新詩寧超豪華探索遊艇，帶領賓客深入地中海及南極等非凡地區，結合先進技術、沉浸式探索及詩寧集團標誌性的全包超豪華體驗。

