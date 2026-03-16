10Life 研究：扣稅年金八款產品期滿回報差距可達約45％ 投保前須貨比三家

香港 - 2026年 3月 16日 - 合資格延期年金保單（QDAP，俗稱「扣稅年金」）是目前香港打工仔少數可同時享有稅務優惠及長線回報的理財工具。一站式保險比較平台 10Life 今日發表最新市場調查，比較本港八款熱門扣稅年金產品的內部回報率（IRR，即反映每年平均回報的指標）⁽¹⁾。
調查發現，假設投保人總供款30萬港元⁽²⁾ ，即使計及保費折扣及稅務扣減，不同產品的期滿回報差距依然顯著，最高與最低的保證回報可相差達 218,530 港元，即最高回報比最低多出約45％。10Life 提醒消費者，在把握慳稅機會的同時，必須按個人理財目標慎選產品。
保證回報可差21萬：保費折扣高 ≠ 回報高
10Life 精算師團隊比較了八款熱門產品的表現，（以英文字母排序）包括友邦香港、 AXA安盛、中銀人壽、中國太平、安達人壽、忠意保險、保誠保險及永明保險。我們又假設投保人為 45 歲，供款期 5 年，總供款額30萬港元，並於 65 歲起領取年金，為期 10 年。
截至發稿日期，保險公司提供不同程度的保費折扣或回贈優惠⁽³⁾。然而 10Life 強調，保費折扣雖然能降低實際供款成本，但產品的內在回報結構才是決定長線表現的關鍵。是次調查的所有回報數據，均已全數反映保費折扣及以 17% 最高稅階計算的稅務扣減效果，以呈現最全面的回報。
在期滿回報方面，表現最佳的保證回報產品為中銀人壽，保證 IRR 達 4.3%，期滿累計保證收入達 709,130 港元⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ 。相比之下，保證回報最低的產品保證 IRR 僅 2.5%，累計收入為 490,600 港元，兩者相差達 218,530 港元。（見附錄一）
若連同非保證的紅利計算，表現最佳的預期回報產品為安達人壽，預期 IRR 達 5.2%，期滿累計預期收入高達 903,950 港元⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ ；而預期回報最低的產品則為 709,130 港元，兩者差距亦達 194,820 港元。
經濟前景不明 投保前應評估流動性需要
扣稅年金屬中長線理財工具，持有至期滿方能獲取最佳回報。然而，隨著本港失業率攀升至 3.9%——創逾兩年新高⁽⁶⁾ ，經濟前景存在不確定性，投保人在投保前更應審慎評估自身流動性需要，確保有充裕的應急資金，避免因突發財務壓力而被迫提早退保、蒙受損失。
調查顯示，若投保人於第 5 年（即供款期完結時）退保，部分產品仍處於虧損狀態，但中銀人壽表現最為突出，計及扣稅後，第 5 年的保證及預期 IRR 均達 4.1%，能較快做到保證回本。若持有至第 8 年，各產品的回報開始回升。在此階段，安達人壽的表現最佳，其第 8 年的保證 IRR 達 4.6%，預期 IRR 更達 5.7%。
10Life 強調，提早退保的回報遠低於持有至期滿，變相放棄了大部分潛在的長線年金收入。投保人應以「供得起、守得住」為原則，確保供款不會對日常生活造成壓力。
扣稅效應：每年最高慳稅$10,200 直接提升回報率
投保人每年最多可扣減 60,000 港元的應課稅入息，以 17% 最高稅階計算，每年可節省高達 10,200 港元稅款⁽⁷⁾。扣稅年金的「慳稅」功能直接提升了產品的回報率，配合保險公司提供的保費折扣優惠，實際入場成本可進一步降低。
10Life 觀點
- 慎選產品勝於趕上死線：同樣供款 30 萬港元，期滿回報可相差達21萬港元，但切忌因臨近 3 月 31 日稅季死線而草率決定。
- 釐清投保目的、評估流動性：投保前應留意產品的「保證回本期」，確保有足夠應急資金，避免因提早退保而招致損失。長線退休部署則應重點關注期滿的累計收入及保證回報比例。
- 重視保證成分：作為退休規劃的工具，高保證比例的產品能提供更穩定可靠的長期收入。
| 保險公司及產品
| 保費折扣
| 保證 IRR
| 保證回報*
| 預期 IRR
| 預期回報*
| 中銀人壽
中銀人壽延期年金計劃(固定年期)
| 每年4%保費折扣
| 4.3%
| $709,130
| 4.3%
| $709,130
| 永明保險
豐碩延期年金計劃
| 22%首年保費回贈
| 3.5%
| $596,520
| 4.6%
| $749,220
| 安達人壽
Gold富稅延期年金計劃
| 每年12%保費折扣
| 3.1%
| $563,630
| 5.2%
| $903,950
| 忠意保險
悠然稅悅延期年金
| 每年4%保費折扣
| 2.9%
| $537,710
| 4.3%
| $729,150
| 中國太平
太平賦裕延期年金計劃 III
| N/A
| 2.6%
| $499,850
| 4.6%
| $747,460
| 友邦香港
AIA延期年金計劃 2
| 20%首年保費回贈
| 2.6%
| $502,980
| 4.8%
| $794,650
| 保誠保險
保誠「雋逸人生」延期年金計劃
| 28%首年保費回贈
| 2.6%
| $501,980
| 4.6%
| $775,200
| AXA安盛
「賞精彩」延期年金計劃
| 每年5%保費折扣
| 2.5%
| $490,600
| 4.8%
| $782,340
| #以美元保單為基準折算，未計保費徵費
*以上回報金額捨入至最接近十位數
折扣資料來源：各保險公司官方網站，截至 2026 年3月16日
按保證內部回報率，由高至低排列。
關於 10Life
10Life 是一個一站式保險平台，致力實現公平保險。由保險業專業人士創立，10Life 以科技為綱，人心為本，為香港帶來公平產品、公平銷售、公平理賠。我們首創保險產品評級，消費者可輕鬆比較保險；團隊更設有保險顧問，按客戶需要作出專業建議；而獨立的理賠專員更專注索償，熟悉理賠程序，協助受保人獲得公平賠償，如有不公便向保險公司據理力爭。我們涵蓋比較、投保與索償，目標是讓客人無論是買保險或進行理賠時，都獲得最好的保障，讓消費者「買得啱，賠得足」。如欲了解更多 10Life 資訊，或比較各類保險，可瀏覽：10life.com