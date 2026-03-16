10Life 研究：扣稅年金八款產品期滿回報差距可達約45％ 投保前須貨比三家

香港 - 2026年 3月 16日 - 合資格延期年金保單（QDAP，俗稱「扣稅年金」）是目前香港打工仔少數可同時享有稅務優惠及長線回報的理財工具。一站式保險比較平台 10Life 今日發表最新市場調查，比較本港八款熱門扣稅年金產品的內部回報率（IRR，即反映每年平均回報的指標）⁽¹⁾。 調查發現，假設投保人總供款30萬港元⁽²⁾ ，即使計及保費折扣及稅務扣減，不同產品的期滿回報差距依然顯著，最高與最低的保證回報可相差達 218,530 港元，即最高回報比最低多出約45％。10Life 提醒消費者，在把握慳稅機會的同時，必須按個人理財目標慎選產品。 保證回報可差21萬：保費折扣高 ≠ 回報高 10Life 精算師團隊比較了八款熱門產品的表現，（以英文字母排序）包括友邦香港、 AXA安盛、中銀人壽、中國太平、安達人壽、忠意保險、保誠保險及永明保險。我們又假設投保人為 45 歲，供款期 5 年，總供款額30萬港元，並於 65 歲起領取年金，為期 10 年。 截至發稿日期，保險公司提供不同程度的保費折扣或回贈優惠⁽³⁾。然而 10Life 強調，保費折扣雖然能降低實際供款成本，但產品的內在回報結構才是決定長線表現的關鍵。是次調查的所有回報數據，均已全數反映保費折扣及以 17% 最高稅階計算的稅務扣減效果，以呈現最全面的回報。 在期滿回報方面，表現最佳的保證回報產品為中銀人壽，保證 IRR 達 4.3%，期滿累計保證收入達 709,130 港元⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ 。相比之下，保證回報最低的產品保證 IRR 僅 2.5%，累計收入為 490,600 港元，兩者相差達 218,530 港元。（見附錄一） 若連同非保證的紅利計算，表現最佳的預期回報產品為安達人壽，預期 IRR 達 5.2%，期滿累計預期收入高達 903,950 港元⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ ；而預期回報最低的產品則為 709,130 港元，兩者差距亦達 194,820 港元。 經濟前景不明 投保前應評估流動性需要 扣稅年金屬中長線理財工具，持有至期滿方能獲取最佳回報。然而，隨著本港失業率攀升至 3.9%——創逾兩年新高⁽⁶⁾ ，經濟前景存在不確定性，投保人在投保前更應審慎評估自身流動性需要，確保有充裕的應急資金，避免因突發財務壓力而被迫提早退保、蒙受損失。 調查顯示，若投保人於第 5 年（即供款期完結時）退保，部分產品仍處於虧損狀態，但中銀人壽表現最為突出，計及扣稅後，第 5 年的保證及預期 IRR 均達 4.1%，能較快做到保證回本。若持有至第 8 年，各產品的回報開始回升。在此階段，安達人壽的表現最佳，其第 8 年的保證 IRR 達 4.6%，預期 IRR 更達 5.7%。 10Life 強調，提早退保的回報遠低於持有至期滿，變相放棄了大部分潛在的長線年金收入。投保人應以「供得起、守得住」為原則，確保供款不會對日常生活造成壓力。 扣稅效應：每年最高慳稅$10,200 直接提升回報率 投保人每年最多可扣減 60,000 港元的應課稅入息，以 17% 最高稅階計算，每年可節省高達 10,200 港元稅款⁽⁷⁾。扣稅年金的「慳稅」功能直接提升了產品的回報率，配合保險公司提供的保費折扣優惠，實際入場成本可進一步降低。 10Life 觀點

慎選產品勝於趕上死線：同樣供款 30 萬港元，期滿回報可相差達21萬港元，但切忌因臨近 3 月 31 日稅季死線而草率決定。 釐清投保目的、評估流動性：投保前應留意產品的「保證回本期」，確保有足夠應急資金，避免因提早退保而招致損失。長線退休部署則應重點關注期滿的累計收入及保證回報比例。 重視保證成分：作為退休規劃的工具，高保證比例的產品能提供更穩定可靠的長期收入。

附註

1. 預期回報包含非保證成分（如紅利），實際派發金額可能高於或低於預期，視乎保險公司投資表現及分紅政策。保證回報不受上述因素影響。

2. 假設保單持有人是 45 歲非吸煙男性、供款期 5 年、折扣後總供款為 30 萬港元（以美元保單為基準折算），未計保費徵費。場景假設 65 歲起領取年金收入、領取 10 年。提早退保回報已反映保單之保證/非保證現金價值，並已扣除適用之退保收費（如有）。

3. 保險公司有權更改折扣優惠內容而不作通知。折扣資料來源為各保險公司官方網站，截至 2026 年 3 月 16 日。

4. 本調查所有內部回報率（IRR）及回報金額，均已計入：(a) 截稿時各保險公司官網所列之保費折扣優惠（如有）；及 (b) 保單持有人以 17% 最高稅階計算所節省的稅款（即每年最高扣減 $60,000 應課稅入息所對應之稅務節省）。經折算後或會出現輕微誤差，只供參考，一切以保險公司資料為準。回報金額捨入至最接近十位數。

5. 以美元保單為基準折算為港元。

6. 根據香港特區政府統計處數據，2025 年 11 月至 2026 年 1 月經季節性調整的失業率為 3.9%，為 2022 年 9 月以來最高水平。資料來源：香港特區政府新聞公報（2026 年 2 月 20 日）。

7. 稅務扣減的實際金額視乎個別投保人的應課稅入息及適用稅階而有所不同。本調查以 17% 最高稅階為基準，若投保人適用較低稅階，實際稅務節省及相應回報率將有所調低。





附錄一：八款扣稅年金期滿回報比較（港元） （假設保單持有人是 45 歲非吸煙男性、供款期 5 年、折扣後總供款為 30 萬港元#，65 歲起領取年金收入、領取 10 年。所有回報均已計及保費折扣優惠及以 17% 最高稅階計算之稅務扣減）



8. 各表按保證內部回報率，由高至低排列。（假設保單持有人是 45 歲非吸煙男性、供款期 5 年、折扣後總供款為 30 萬港元，65 歲起領取年金收入、領取 10 年。所有回報均已計及保費折扣優惠及以 17% 最高稅階計算之稅務扣減）