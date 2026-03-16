Allergan Aesthetics 引領醫美新標準 全新AA Signature™個性化醫美概念 解鎖專屬美學

拒絕復刻美！3位女神連詩雅、黎紀君、梁諾妍親揭「個性化醫美」專屬密碼 香港2026年3月16日 /美通社/ -- 全球醫學美容領導廠商 Allergan Aesthetics 隆重發佈「AA Signature™」全新個性化醫美概念暨2025年度頒獎典禮！活動現場星光熠熠，雲集多位品牌代言人：連詩雅（Shiga）、黎紀君（Christy）、梁諾妍（Inez）及醫美重點合作夥伴，分享她們如何透過個性化美學，解鎖自己專屬的自信光采；還與大家一同見證「美自定義」之美學宣言，讓每份美都是獨一無二、不被複製，更推動醫美邁向更高標準，重新定義自然之美。

AA Signature™美自定義 | 詮釋個性化多元醫美新體驗 美，從不應只有一種標準。在「全民醫美」的時代，大眾審美更著重於個性化和自然感，每人對美的定義各有不同。據全球調研發現，90%求美者希望透過醫美療程提升及立體輪廓，並對全面多部位療程方案感興趣1+。從單點的抗皺需求、擴展到面部結構、輪廓，以至膚質及體態的綜合提升，展現更有自信且精神的一面。 AA Signature™ 的核心哲學——「Create for you, with you」，正正是為了打破標準化模版而誕生！透過傾聽每位求美者的心聲，以個性化定制為中心，打造出更加精準、高效的美學方案。同時融合全球No.1品牌2,3BOTOX®保妥適®及Juvéderm®喬雅登®、HArmonyCa®美神針®、SKINVIVE®昇光針®，以及CoolSculpting®冷凍溶脂，為大家從全臉輪廓、膚質細節到體態雕塑，提供全方位的「訂製化」方案，開啟個人化美學新篇章。

從「單點調整」到「全臉管理」： 超越單一填充淚溝或撫平法令紋，全面優化面部輪廓、皮膚質感及整體協調。

超越單一填充淚溝或撫平法令紋，全面優化面部輪廓、皮膚質感及整體協調。 從「標準化模板」到「個性化定制」： 保留個人獨特魅力，遠離「網紅臉」之俗套，打造符合自身特徵的「原生感」自然美。

保留個人獨特魅力，遠離「網紅臉」之俗套，打造符合自身特徵的「原生感」自然美。 從「抗衰」到「真我」：不只關注改善衰老，更在意整體形象提升，讓自己在社交、職場及情感生活中更自信。 三大專屬美學方案！點亮你的 Signature Look AA Signature™ 從多角度全方位打造專屬你的自然美學！通過精準提升拉提和動態表情管理，精心設計三大美學方案，解決各種容易令人誤解的表情困擾，讓你保留個人獨特魅力。 極緻提升 LIFT UP ：拒絕鬆弛下垂的困擾，利用Juvéderm®喬雅登®及HArmonyCa®美神針®締造精細飽滿的輪廓4，展現理想緊緻膠原感5。 超清側顏 Distinct Definition ：專注於側臉線條的精雕，Juvéderm®喬雅登®「美感輪廓」產品組合打造立體且俐落的精緻感4，讓每個角度都無懈可擊。 全效御膚 Signature 360 ：全方位提升肌膚順滑、緊緻與透亮度4,6，融合BOTOX®保妥適® 、SKINVIVE®昇光針® 及HArmonyCa®美神針®，實現自帶濾鏡的好膚質。

這次變革不只是技術的升級，更是心態的轉變。呼應時下求美者的悅己文化及社交需求，AA Signature™ 利用不同產品組合來細緻調整，為求美者調整容易產生誤解的表情（如：疲憊感或嚴肅感），將這些負面情緒的表情轉化為更積極、自信的神采。 品牌代言人星光加持 頒發獎項表揚合作夥伴 而活動現場上，三位品牌代言人舉手投足間盡顯自信光采，更大方分享了她們對「原生感」美學的獨特見解。 Shiga認為現在大眾追求的不再是像誰，而是如何成為更好的自己。並提到：「最好的保養，是讓你在鏡子裡看到一個更精緻、卻依舊真實的自己。」追求輪廓與自然美不再是二選一，而是能精準找到最切合自己的方案，時刻保持最好狀態，讓優雅從自信中自然流露！

一向對美感有獨到見解的Christy分享道：「以前我只在意膚質， 後來才發現輪廓美同樣不可忽視！」只要在細微的位置作出調整，臉部線條變得緊緻飽滿。尤其自從她一年前體驗HArmonyCa®美神針®之後，輪廓依然維持得很好，自信隨時展現「零死角」狀態，真正感受到美學與科技融合所帶來的轉變。 作為運動達人的Inez也大方透露她的身材管理秘訣：「單靠運動未必有顯著效果，甚至有些難減部位是做運動都無效減走，所以再配合有效、值得信賴的塑身療程，才能真正擊退脂肪，持久展現自信活力！」配合CoolSculpting®作為全球領先塑身溶脂技術，有效專門針對9大難減部位減脂7，讓重拾身型線條事半功倍！

「美」不應是千篇一律的公式，能夠保留自己獨特的氣質、展現最真實的自己，才是大家最獨一無二的精緻！ 憑藉 Allergan Aesthetics 對創新與卓越的不斷追求，AA Signature™ 個性化醫美新篇章正式啟動。由品牌代言人親自主禮點亮美學理念，並頒發獎項予醫美重點合作夥伴，表揚過去一年的卓越表現。而現場亦設置多個精心設計的打卡位，讓嘉賓留住自信和美麗的瞬間，一起解鎖專屬美學。 關於Allergan Aesthetics* 作為全球醫學美容領導廠商，Allergan Aesthetics致力於提供全面並基於科研的產品選擇，以滿足用家的不同需要。我們相信自信的力量，並一直將消費者放在首位，憑藉多年在美學領域的深耕與創新探索，讓他們做出理性的美學選擇，開啟更加自信的人生。我們恪守對卓越的承諾，為客戶提供優質的創新產品、培訓教育和專業服務，向客戶傳遞信心。

註釋 +According to an online survey conducted in the US between December 2020 and January 2021 of 300 patients aged 18–75 years who used a neurotoxin and/or dermal filler in the past two years. 94% (n=282) of filler patients said they were extremely, very, or somewhat interested in receiving a full-face consultation from a doctor.1 References: 1. Allergan Aesthetics. Data on File. Consumer Filler. March 2021; 2. Allergan Aesthetics. Data on File. REF-108642. JUVÉDERM®, the world's leading brand of hyaluronic acid facial fillers claim. Mar 2023; 3. Medical Insight, Inc 2022. Cosmetic Neurotoxin Market Study. January 2022. Based on worldwide neurotoxins 2021 (in sales value); 4. De Maio, M. Aesthetic Plast Surg. 2020 May 22;45(2):690–709; 5. Urdiales-Gálvez F et al., J Cosmet Dermatol. 2023 Aug;22(8):2186-219; 6. Ogilvie P et al. J Cosmet Dermatol. 2020 May;19(5):1065-1070; 7. FDA. K212707. ZELTIQ®CoolSculpting® Elite system. October 2021. BOTOX®(Botulinum Toxin Type A) Drug Registration Number: HK-41906. All adverse events should be reported to [email protected]. Product quality complaints should be reported to [email protected]. SKINVIVE by Juvéderm® (Hyaluronic Acid Gel with Lidocaine). Juvéderm® (Hyaluronic Acid Gel with Lidocaine) product series includes VOLUX™ (HKMD-190341), VOLUMA® (HKMD-100411), VOLIFT® (HKMD-130324) and VOLBELLA® (HKMD-210451). HArmonyCa (Calcium hydroxyapatite, hyaluronic acid gel with lidocaine). All adverse events should be reported to [email protected]. CoolSculpting®ELITE. All adverse events should be reported to [email protected]. The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. Allergan Hong Kong Limited. Suite 2404, 24/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong. Tel: (852) 2610 2525 © 2026 Allergan Aesthetics. All rights reserved. HK-SIGT-260009| 09/MAR/26

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