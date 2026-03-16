熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-16 17:35
更新：2026-Mar-16 17:35
PR Newswire

移卡有限公司將於2026年3月26日公佈2025年全年業績

分享：

香港2026年3月16日 /美通社/ -- 亞洲領先的支付及數字商業科技平台---移卡有限公司（簡稱"移卡""公司"，股份代號：9923.HK）今天宣佈，公司將326公佈其截至20251231日止年度的經審核綜合業績。

公司創始人兼 CEO 劉穎麒先生、CFO 姚志堅先生和企業發展及資本市場部主管陳瀚賢先生、財務部總經理兼董秘黎進達先生和高級投資者關係專家楊楠先生將於北京時間2026326日晚上8時（美東時間早上8時）主持業績發佈會。

參會指引

  1. 請點擊以下連結進行預先登記。
  2. 參會者可於登記成功後的跳轉頁面查看電話會議撥入號碼及個人專屬參會密碼，或通過登記郵箱查收。（為了保證通話品質，中國參會者建議選用此種方式撥入。）
  3. 參會者也可以點選「Call Me」功能，選擇所在國家區號，輸入撥入號碼，再按「Call Me」按鈕參加會議，此功能暫不支援中國。
  4. 建議提前至少一個工作日進行登記。
  5. 請參會者於會議前15分鐘撥打號碼，並輸入個人專屬參會密碼參加會議。
  6. 安卓系統建議使用Chrome\Firefox瀏覽器登記，Windows系統建議使用Chrome\Firefox\Edge瀏覽器登記；iOS系統建議使用Chrome\Safari\WebView瀏覽器登記；macOS系統建議使用Chrome\Firefox\Safari\Edge瀏覽器登記。
adblk4

登記連結

https://register-conf.media-server.com/register/BIb8b046c66dad430eb0ea2e10d96e37a1

錄音重播將於電話會議結束後次日開始提供，請按以下連結重聽。

https://www.yeahka.com/conferencecall

關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK

移卡是一家領先的商業賦能科技平台，專注為商戶和消費者創造價值。我們致力擴展獨立的商業數字化生態系統，通過我們的(i)一站式支付服務，向商戶與消費者提供無縫、便捷及可靠的支付服務，(ii)商戶解決方案，讓商戶可更好地管理及推動業務增長，及(iii)到店電商服務，向消費者提供超值本地生活服務。

詳情請訪問：https://www.yeahka.com/

投資者關係及媒體聯絡：

adblk5

移卡有限公司
資本市場團隊
電郵：[email protected]

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/20263262025-302714497.html

SOURCE 移卡

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務