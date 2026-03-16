移卡有限公司將於2026年3月26日公佈2025年全年業績

香港2026年3月16日 /美通社/ -- 亞洲領先的支付及數字商業科技平台---移卡有限公司（簡稱"移卡"或"公司"，股份代號：9923.HK）今天宣佈，公司將于3月26日公佈其截至2025年12月31日止年度的經審核綜合業績。

公司創始人兼 CEO 劉穎麒先生、CFO 姚志堅先生和企業發展及資本市場部主管陳瀚賢先生、財務部總經理兼董秘黎進達先生和高級投資者關係專家楊楠先生將於北京時間2026年3月26日晚上8時（美東時間早上8時）主持業績發佈會。

參會指引