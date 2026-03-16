能元科技榮獲RBA銀級認證 樹立電池制造行業倫理新標桿

台北2026年3月16日 /美通社/ -- 能元科技(Molicel)欣然宣布，旗下工廠正式獲得責任商業聯盟(RBA)銀級認證。這一權威認可標誌著能元科技在推動全球可持續發展、引領供應鏈倫理建設的征程中，邁出了里程碑式的一步。

RBA是全球規模最大的行業聯盟，致力於推動全球供應鏈中的企業社會責任(CSR)建設。獲得銀級認證，意味著能元科技的工廠順利通過嚴苛的驗證審核計劃(VAP)——這是一項由第三方機構執行的高標準現場審核。

RBA銀級認證充分體現出能元科技在RBA行為準則五大核心領域實現全面合規。工廠在勞工權益、職業健康與安全方面執行高標準，依托國際一流的安全規範，保障每一位員工獲得公平對待與身心健康保護。同時，能元科技堅守對環境責任與商業道德的承諾，全力降低生態影響，恪守最高商業誠信準則，其中包括負責任的礦產採購。上述舉措均依托完善的管理體系，確保長期合規，並持續打造精益求精的企業文化。