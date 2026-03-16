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出版：2026-Mar-16 17:35
更新：2026-Mar-16 17:35
PR Newswire

能元科技榮獲RBA銀級認證 樹立電池制造行業倫理新標桿

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台北2026年3月16日 /美通社/ -- 能元科技(Molicel)欣然宣布，旗下工廠正式獲得責任商業聯盟(RBA)銀級認證。這一權威認可標誌著能元科技在推動全球可持續發展、引領供應鏈倫理建設的征程中，邁出了里程碑式的一步。

RBA是全球規模最大的行業聯盟，致力於推動全球供應鏈中的企業社會責任(CSR)建設。獲得銀級認證，意味著能元科技的工廠順利通過嚴苛的驗證審核計劃(VAP)——這是一項由第三方機構執行的高標準現場審核。

RBA銀級認證充分體現出能元科技在RBA行為準則五大核心領域實現全面合規。工廠在勞工權益、職業健康與安全方面執行高標準，依托國際一流的安全規範，保障每一位員工獲得公平對待與身心健康保護。同時，能元科技堅守對環境責任與商業道德的承諾，全力降低生態影響，恪守最高商業誠信準則，其中包括負責任的礦產採購。上述舉措均依托完善的管理體系，確保長期合規，並持續打造精益求精的企業文化。

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在綠色轉型成為全球核心議題的當下，RBA銀級認證為能元科技在電動汽車、電動垂直起降飛行器、航空航天及人工智能數據中心等領域的全球合作伙伴，樹立了堅實的信任標桿。

能元科技總裁Casey Shiue表示：「榮獲RBA銀級認證是對我們以責任鑄就動力(Power with Responsibility)理念的有力印證。隨著產能不斷擴大，以滿足人形機器人、高端儲能等全球前沿科技領域的需求，我們確保所生產的每一顆電芯都恪守倫理準則與社會責任。」

對於全球一線客戶而言，該項認證所帶來的透明度以及環境、社會與公司治理(ESG)保障，將助力雙方在監管日趨嚴格的全球市場中，構建長期可持續的合作伙伴關係。

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Molicel Achieves RBA Silver Status, Setting a New Benchmark for Ethical Battery Manufacturing

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/rba--302714498.html

SOURCE Molicel

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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