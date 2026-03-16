HKJunkCall 榮獲香港警務處「好市民獎」：攜手 Whoscall 建構全港防騙信任網

香港2026年3月16日 /美通社/ -- 香港警務處上週舉行「好市民獎」頒獎典禮，表揚對協助防止罪案有卓越貢獻的人士及機構。長期扎根香港電話防騙領域的非應邀來電回報網站 HKJunkCall，憑藉與警方「防騙視伏器」的深度合作及守護市民通訊安全的傑出表現，榮膺「好機構獎」，肯定其作為民間防騙數據的價值，以及公私營協作的典範。 從民間回報到警民聯防：17 萬筆白名單建構社會防護網 自 2010 年成立以來，HKJunkCall 堅持守護通訊安全的初衷。平台透過整合市民舉報並過濾出準確的「垃圾電話黑名單」，有效協助公眾辨識推銷及詐騙來電。為履行社會責任，HKJunkCall 更建立規模高達 17 萬項的「白名單」資料庫，為政府統計處、公立醫院、學校及社福機構提供公益性質的免費服務。

這套白名單機制在數碼騙案猖獗下，確保關乎市民福祉的緊急通訊（如醫院覆診通知、學校緊急通報等）不會因防騙過濾而被誤當成垃圾電話，同時防止被騙徒冒用。讓市民在阻截騙案滋擾的同時，仍能準確接聽重要來電，這也是 HKJunkCall 獲頒「好機構獎」的核心原因。 HKJunkCall 擁有全港最龐大的電話數據庫，若要將這些數據轉化為即時的防禦力，市民可以安裝防騙手機應用程式 Whoscall，作為防範日常通訊騙案的工具。Whoscall 深度整合 HKJunkCall 的資料庫，凝聚市民及網民力量，將每一次對可疑推銷或詐騙來電的舉報，轉化為即時更新的數據分析。當機構致電時，Whoscall 能即時顯示經核實的機構名稱，讓市民在接聽前便能清晰辨識對方身分，為全港市民有效攔截滋擾與風險。

針對日益複雜的偽冒號碼騙案，Whoscall 和 HKJunkCall 在現有的白名單基礎上，進一步推廣商業及專業級別的「認證商家號碼 」（Verified Business Number，簡稱 VBN）服務。透過更嚴謹的實名審核機制，認證商家號碼不僅能避免機構號碼被假冒，更能在 Whoscall 介面上提供更高辨識度的顯示資訊。 Whoscall 目前與警方「防騙視伏器」及「守網者」保持深度合作，每日交換關鍵電話數據與風險評級。Whoscall 表示：「獲得『好機構獎』是全香港熱心舉報市民的共同榮譽。我們不僅提供來電過濾與網站防護服務，更持續推動防騙教育及消費者資訊普及。未來我們將繼續優化認證商家號碼技術，並透過 Whoscall 的普及應用，讓每一位市民都能在安心、透明的通訊環境下，享受數碼金融與生活的便利。」

關於 Whoscall 陌生來電辨識及防騙 App Whoscall，專為用戶阻截詐騙與惡意通訊滋擾，涵蓋電話、短訊、連結與個人資料外洩等場景，在全球累積超過 1 億次下載量。Whoscall 不僅擁有東亞與東南亞最齊全逾 26 億項電話號碼資料庫，同時結合本地 HKJunkCall 及 ScamAdviser 等合作夥伴資料，共同組成數千萬量級的網站資料庫，成為研發 AI 防騙技術的基礎，藉此分析並模擬詐騙集團攻擊手法，率先攔阻騙案蔓延。此外，Whoscall 也積極與用戶共同建立社群協作與回饋機制，從防騙教育、跨界協力到產品創新，多次獲得 Google Play 以及 App Store 最佳年度 App 殊榮，以「為信任而生，有你更強大」為品牌願景，扮演具有社會影響力的數碼創新服務，並受到台灣內政部警政署、泰國皇家警察與網絡安全局、馬來西亞皇家警察與網絡安全機構、菲律賓網絡犯罪調查中心、日本警務機構等指名合作，亦是香港政府通訊辦建議攔截 App 之一。

官方網站：https://whoscall.com/zh-hk

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