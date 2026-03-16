物流及供應鏈多元技術研發中心 於第51屆日內瓦國際發明展奪得5項殊榮

香港 - 2026年3月16日 - 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）剛於第51屆日內瓦國際發明展勇奪1項金獎、3項銀獎及1項銅獎，充分肯定 LSCM 為本港的創新科技發展作出的貢獻。LSCM一直與各界緊密合作，因應不同業界及社區的需要研發創新技術，這次獲獎的研發項目不但能提升業界的效率及生產力，亦能為市民大眾的生活帶來便利，促進本港以至大灣區的智慧城市發展。



物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於第51屆日內瓦國際發明展 獲1金 3銀及1銅佳績。

LSCM 行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT深感榮幸，他表示：「『日內瓦國際發明展』是每年雲集世界各地最頂尖創科項目的展覽之一，LSCM今年再次於發明展中獲獎是大會對團隊的研發工作之高度肯定。LSCM將繼續積極參與並推動政、產、學、研合作，研發更多創新技術及推動科技應用。」



LSCM 於第 51 屆日內瓦國際發明展中獲獎的技術



金獎：應用於接近即時災害監測的 AI 大模型遙感衛星系統



本項目將AI大模型應用於太空計算，革新傳統衛星數據處理模式。系統針對星載算力受限等嚴苛的工程限制，實現了模型的輕量化部署與高精確度在軌推理能力，形成「即拍即算（shoot-and-compute）」的新型工作模式，使衛星能夠在軌自主完成資訊提取與知識生成，有效消除資料下傳帶來的時延。該系統可為山泥傾瀉、洪水等關鍵應用提供接近即時的回應，輸出可直接用於決策時參考的地理空間智慧資訊，為推進聯合國可持續發展目標提供堅實而先進的技術支援。





銀獎：應用於大灣區保密文件追蹤的智能電子鎖及設備



本項目包括智能電子鎖、追蹤系統和手機應用程式，旨在確保機密文件能夠既保密又安全地進行跨境運送，並設有全球定位系統以實時監察機密文件的位置。智能電子鎖會將存放了機密文件的保密箱上鎖，防止未經授權的存取及提供實時追蹤，於室內及室外亦適用。





銀獎：多個機械人協作搬運系統



多個機械人協作搬運系統允許多個小型機械人協同合作，將物件從任何起點運送到不同的指定位置。機械人的數量可根據所運送物件的重量而變更，而這些機械人能夠獨立自主地運作，無需中央控制器。系統配備了傳感器，使機械人能感知彼此之間的內部運作力，以避免產生互相衝突的行動。



這個機械人系統可應用於建築工地作建材運輸，以應對工地空間有限，及所運送的材料非常沉重的問題，而系統亦可應用於其他行業的運輸場景。





銀獎：基於大語言模型的語音控制移動機械手



本項目利用大語言模型（LLM）實現自然語言語音控制移動機械手，讓傳統機械人具備理解人類指令的能力，提升控制性和應用範圍。研發方法綜合了應用自然語言處理、計算機視覺與多模態、視覺導航、機械人抓取等技術。通過LLM理解並分析人類自然語言指令，將其轉換為機械人可執行的動作指令和代碼。計算機視覺與多模態技術利用視覺語言模型獲取機械人周邊環境信息，如物件分類和位置，作為外部輸入分解指令。而視覺導航用於識別目標物件空間位置並引導機械人到達，基於視覺的抓取則定位目標並控制機械手抓取物件。此技術大大改進了機械人控制界面，使其能廣泛應用於家居輔助、物流及工業等行業。



銅獎：專為長者而設的個人化聊天機械人



聊天機械人系統透過利用真實的家庭照片進行對話資料訓練，使機械人與長者的互動更自然、更貼近生活。系統鼓勵長者分享日常生活，並透過家人或照顧者上傳的家庭近況照片作對話主題，加強長者與家人的連結，此設計亦能令長者更有興趣與聊天機械人互動。為了使對話更親切及富意義，我們設計了一個對話代理來分析聊天過程，將閒聊與引導性問題融合在一起。它的技術架構支援內部應用與雲端服務，兼顧安全性與彈性，讓長者服務機構與家人可按需求選擇最合適的模式。







第51屆日內瓦國際發明展



第51屆日內瓦國際發明展於 2026 年 3 月 11 日至 15 日在瑞士日內瓦舉行，吸引來自 35個國家／地區超過 1,000 項發明品參賽，匯聚全球的發明家、機構、企業及公眾人士，共同交流和探討未來的創新技術。展覽由瑞士政府、日內瓦州政府、日內瓦市以及世界知識產權組織（WIPO）共同支持，是全球認可、首屈一指的國際發明展。



