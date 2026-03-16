香港貿發局智慧照明博覽及香港國際春季燈飾展四月盛大開幕

「光影研究所」首度亮相成焦點 體驗創新與智慧照明

香港 - 2026年3月16日 - 第17屆香港貿發局香港國際春季燈飾展 （春季燈飾展） 及第三屆智慧照明博覽 將於4月20日至23日在香港會議展覽中心舉行，兩項展覽以「智照綠色未來 」為主題，來自世界各地的參展商將為全球買家呈獻多款優質照明產品。





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隨著照明產業的進步，照明的角色已重新定義，轉化為提升生活、營造優質環境的重要元素。智慧照明博覽 作為涵蓋整個供應鏈的採購平台，展示廣泛的產品與解決方案，包括智慧照明技術、人本照明、可持續發展照明方案、先進數碼標牌解決方案等。鑑於全球大型活動帶動對智能顯示解決方案及娛樂照明的需求日益上升，本屆新增「智慧商顯與舞台聲光專區 」，匯聚知名品牌及行業領導者。其中，產品曾應用於NBA、紐約時代廣場及卡塔爾FIFA世界盃的艾比森(Absen)等業界龍頭會展示最新產品。



同期舉行的香港國際春季燈飾展 將繼續提供一站式貿易平台。「綠色創新專區」將再度登場，展示綠色建築產品及綠色照明產品，包括太陽能板、機電工程、節能照明系統、安全及保安技術等。新設立的「休閒照明展區 」及「戶外照明展區 」將帶來專為休閒及戶外應用度身訂造的產品。焦點展區「名燈薈萃廊 」匯聚知名品牌，展示創新照明產品及技術。其他產品展區則包括商業照明、裝飾照明、家居照明、專業照明及燈飾配件等。



此外，今年展會的焦點 ——「光影研究所 」將首次於展覽廳3亮相，打造專屬主題展示區，引領參觀者沉浸於智慧照明的未來世界。展區以場景化設計呈現多款融合尖端技術功能的互動照明產品，展現其實際應用場景。三大主題場景各具特色：



光之花園 展示園林燈、智能燈柱及太陽能燈具，營造戶外永續照明氛圍 — 其中亮點產品為三思照明盆夾植物燈，採用獨立陶瓷技術，散熱效率遠優於傳統金屬結構，能有效降低LED溫度、減少光衰，提升穩定性與使用安全性；陶瓷材質具高耐腐蝕性，使燈具壽命長達25,000小時。結合精準光譜與專業光學系統，光效高、能耗低、照度均勻，可精準滿足植物各生長階段需求，整體表現領先一般植物燈；

展示園林燈、智能燈柱及太陽能燈具，營造戶外永續照明氛圍 — 其中亮點產品為三思照明盆夾植物燈，採用獨立陶瓷技術，散熱效率遠優於傳統金屬結構，能有效降低LED溫度、減少光衰，提升穩定性與使用安全性；陶瓷材質具高耐腐蝕性，使燈具壽命長達25,000小時。結合精準光譜與專業光學系統，光效高、能耗低、照度均勻，可精準滿足植物各生長階段需求，整體表現領先一般植物燈； 光之殿堂 聚焦高端博物館照明，並展出模組化軌道燈及射燈，突顯精準控光與美學融合 — 亮點產品小山丘筒射燈星曜系列，透過三思自研陶瓷芯技術實現光效突破，亮度較普通筒燈提升1.5倍，並能營造小山丘洗牆光斑。無邊與窄邊設計完美融入家居及展覽美學，深藏光源結合65°遮光角，大幅降低眩光，帶來舒適不刺眼的觀賞體驗，以專業技術重新定義家居與展覽照明品質；

聚焦高端博物館照明，並展出模組化軌道燈及射燈，突顯精準控光與美學融合 — 亮點產品小山丘筒射燈星曜系列，透過三思自研陶瓷芯技術實現光效突破，亮度較普通筒燈提升1.5倍，並能營造小山丘洗牆光斑。無邊與窄邊設計完美融入家居及展覽美學，深藏光源結合65°遮光角，大幅降低眩光，帶來舒適不刺眼的觀賞體驗，以專業技術重新定義家居與展覽照明品質； 光之競技則帶來高性能體育場燈、高天花燈及洗牆燈，體現專業級照明效能 — 焦點產品佛山照明 F系列球場燈，採用全鋁材鍛造工藝，在相同照度下重量比傳統燈具輕20%–45%，大幅降低運輸成本與安裝強度；搭配高導熱係數1060純鋁，有效降低LED晶片工作溫度，燈具壽命可達10萬小時，大幅減少維護頻率；安裝簡易快捷，無需繁瑣現場調試，顯著縮短體育照明項目的交付周期。

A25系列低碳省電大屏



展商: 深圳市艾比森光电股份有限公司



展區: 智慧商顯與舞台聲光專區



展位: 1B-B01

產品介紹



A25系列低碳省電大屏，1天1平米消耗不到1度電，其高亮、高刷、高對比、高灰度的顯示性能，可確保複雜環境與場景下顯示不失真，加上行業首創的省電技術，省電超過百分之五十，助力戶外廣告行業低碳綠色轉型。

雄心3 + Spot GREENTEK 動態顯示器背光



展商: 中元創新(香港)有限公司



展區: 智慧照明解決方案及產品

展位: 1B-D11

產品介紹



此款PC情境燈專為打造遊戲、影音娛樂的沉浸式寬域光環境而設計，搭載1,600萬色光效與多模式功能，可透過簡單智能App調控：包含影音同步光效、環境光覆蓋範圍設定及護眼模式切換。獨特旋轉設計支援快速安裝，並配備可調式燈光角度，滿足工作站與娛樂系統的彈性佈光需求。

超低眩光投光燈



展商: 廣東芯集思照明科技有限公司



展區: 智慧照明解決方案及產品

展位: 1B-E12

產品介紹



作爲2025神燈獎優秀照明產品獎得主，此投光燈具精密光學系統設計，並以高效節能為核心，打造專業級戶外照明方案。透過精確的光源配置、反光杯結構與眩光圈，大幅減低環境眩光干擾，確保光能集中投射於目標區域。



微型軌道燈



展商: Kang Cai International Lighting Co., Limited



展區: 名燈薈萃廊



展位: 1E-A02

產品介紹



M7 微型 48V 軌道系統以 7 mm 超薄結構實現極簡外觀，能無縫融入各類現代建築空間。其靈活軌道可嵌入式或表面安裝，並可自由彎曲，用於曲面天花、不規則牆面及多樣化燈光布局。系統支援 Casambi 與 DALI 智能控制，可實現精準調光與場景設定。提供六種精緻色彩，兼具美學與功能性，適用於住宅及商業環境。

足球場燈



展商: Shenzhen HuaDian Lighting Co., Ltd.



展區: 户外照明



展位: 1D-A02

產品介紹



FL11 體育照明產品代表了新一代高功率場館照明技術。產品採用一體化設計，將高效能與高可靠性完美結合。在僅 18.5 公斤的輕量化結構下，FL11 提供高達 1650W 的強勁輸出，大幅降低安裝負荷，同時確保卓越的照明表現。



FL11 擁有超強中心光強，光斑均勻，視覺效果出色，全面滿足專業賽事與轉播標準需求。憑藉其優異的光學精度、穩定性與易維護性，FL11 成為大型體育場館與高端運動空間的理想照明解決方案。

Book House 氛圍燈



展商: NIZ



展區: 悠閒照明



展位: 3E-A01

產品介紹



這套燈飾系列展現了現代韓國設計的特色，融合了溫暖、簡約與情感平衡的美學。Book House 氛圍燈取材自日常生活空間，以寧靜、柔和且具建築感的光影營造沉穩氛圍。Lucky Fish 小夜燈則以手作質感與溫柔光暈，帶來一絲俏皮而富有魅力的點綴。Macaron 落地燈以圓潤的弧線與柔和的粉彩色調呈現精緻的當代風格。整個系列共同營造柔和的氛圍照明與獨特的設計語彙，適用於全球各地的住宅、酒店及生活風格空間。



多款展品貫徹ESG（環境、社會及管治）理念，部分為獲獎設計，並應用於大型標誌性項目，充分展現結合可持續發展、智能科技與人性化需求的照明創新趨勢。除產品展示外，兩大燈飾展將舉辦多場專業論壇，讓業界人士分享照明行業最新趨勢與發展動態，為業界提供寶貴的知識交流及網絡拓展平台。「」將於4月20至21日舉行，協助照明業界適應最新的可持續發展標準，以及景觀與戶外照明的市場趨勢，並展示獲獎設計師的沉浸式娛樂照明項目。「」則於4月21日舉行，業界專家將分享以人為本照明的技術進展，以及智能LED解決方案的應用案例。兩大燈展將採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，配合由4月13日至30日運作的「商對易」智能配對平台，為環球商家提供全方位洽商平台。除此之外，展會還提供「掃碼易」（Scan2Match），讓買家能夠在線下和線上無縫銜接，延續商貿互動。 買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會活動平面圖，並在實體展期間或之後與展商進行線上商談，繼續採購之旅。另外，香港貿發局透過多個渠道，積極鼓勵和協助各地展商及買家來港參加展覽，當中包括為他們搜羅機票和住宿優惠。有五家航空公司為海外買家和展商提供機票折扣優惠；除此之外，共有超過40家酒店提供訂房優惠予貿易買家。2025年，兩大燈飾展共吸引來自108個國家及地區約15,000名買家到場，充分彰顯展會的國際化水平。Hklightingfairse.hktdc.com