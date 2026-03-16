泰國國際貿易促進廳亮相 FILMART 2026 舉辦 Thai Night Hong Kong 2026推動泰國娛樂產業邁向國際市場

香港 - 2026年3月16日 - 泰國商業部國際貿易促進廳（Department of International Trade Promotion: DITP）持續推動泰國內容與娛樂產業走向國際市場，並將於香港國際影視展（FILMART）2026期間舉辦商務交流活動 Thai Night Hong Kong 2026，進一步加強泰國與全球影視產業的合作與交流。





FILMART 2026 將於 2026年3月17日至20日 在香港會議展覽中心舉行。作為亞洲最具影響力的影視內容交易市場之一，本屆展會將匯聚來自世界各地的影視製作公司、發行商、投資者及產業代表，為泰國內容企業拓展國際合作與商業機會提供重要平台。



泰國商業部國際貿易促進廳廳長 Sunanta Kangvalkulkij 女士表示，DITP高度重視推動泰國內容與娛樂產業走向國際市場，致力於協助泰國企業拓展商業機會、建立國際合作夥伴關係，並進一步提升泰國企業在全球市場的競爭力。



她指出：「泰國參與 FILMART 以及舉辦 Thai Night Hong Kong 2026，為泰國內容企業展示實力並與國際製作方、發行商及投資者建立合作關係提供了重要平台。這些活動將有助於拓展商業機會，並推動泰國內容在全球市場的傳播與發展。」



在 FILMART 2026 上，泰國將聚焦在娛樂產業的四大核心優勢包括：



– Talents（創意人才）- 具備國際視野的影視創作與製作人才

– Locations（拍攝場景）- 多樣化且具有特色的拍攝地點

– Production（製作能力）- 達到國際標準的影視製作體系

– Post-production（後期製作） - 包括視覺特效與動畫在內的先進後製能力



這些優勢反映了泰國在影視製作領域的綜合實力，並獲得政府政策支持，為國際合作與投資提供了良好的發展環境。



同時，泰國娛樂產業近年來在 Y 系列（Boy's Love）與 GL 系列（Girls' Love） 內容領域快速發展，已成為最具成長潛力的內容類型之一。 2025年該產業市場規模已超過 49億泰銖，並在全球累積了龐大的粉絲群，為泰國內容文化進入國際市場創造了新的機會。



此外，隨著數位平台與串流媒體服務的普及，短劇速食文化正迅速受全球觀眾歡迎，泰國也積極推動短劇（Short-form Drama） 等新型內容形式的發展。為泰國創作者拓展國際傳播管道提供更多可能性，帶動影視娛樂發展更蓬勃。



近年來，在優秀影視人才、多元化拍攝場景以及高水準製作能力的推動下，泰國娛樂產業在國際舞台上不斷獲得關注與認可。 Thai Night Hong Kong 2026 將不僅展現泰國影視產業的實力，更致力於推動落實國際合作與商業交流。



本次活動預計將吸引 超過500位來自全球的投資人、製作人、導演及媒體代表 參與，為泰國企業與國際合作夥伴搭建重要的商務交流平台，並進一步提升泰國在全球娛樂產業中的影響力。



如欲了解更多關於 Thai Night Hong Kong 2026 及泰國參加 FILMART 2026 的資訊，請瀏覽：

www.ditp.go.th

www.facebook.com/thailandfilms



