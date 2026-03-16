中小企可持續發展學會聯合典禮圓滿結束 財經事務及庫務局副局長陳浩濂蒞臨主禮

第四屆理事會就職見證50多位ESG領袖誕生 表揚22家傑出可持續企業

香港 - 2026年3月16日 -「中小企可持續發展學會聯合典禮」日前於香港中文大學（中大）鄭裕彤樓鄭家純國際會議中心圓滿舉行。活動匯聚政府官員、環境科學權威及商界領袖，共同探討中小企在氣候變化挑戰下的轉型之路。典禮不僅公佈了兩年一度的「第八屆香港中小企業可持續發展指數」結果，更舉行了第四屆理事會就職儀式，並頒發證書予「可持續發展領袖課程2025（SLTP）」畢業生，展現了香港中小企社群對落實聯合國可持續發展目標（SDGs）的堅定承諾。



「中小企可持續發展學會聯合典禮」日前於香港中文大學（中大）鄭裕彤樓鄭家純國際會議中心圓滿舉行。



第八屆指數揭曉：日本命力奪冠反映業界ESG成熟度穩步上升

會上重點揭曉了「第八屆香港中小企業可持續發展指數（HKSMEBSI）」的評核結果。該指數每兩年進行一次深度評審，旨在嘉許在企業社會責任實踐方面表現卓越的企業，並提供改進回饋。本屆共有22家企業獲得嘉許，其中日本命力健康食品有限公司蟬聯榜首，富安集團有限公司及式慧印刷有限公司分別榮膺第二及第三名。主禮嘉賓陳浩濂副局長聯同盧永鴻教授頒發嘉許狀予評分最高的「十大」企業，表彰其在營運中深度融合ESG價值的卓越表現。



培育50多位ESG實踐先鋒：SLTP課程為業界注入可持續發展動能

為應對日益嚴謹的氣候披露要求，人才培育至關重要。典禮上，由社聯行政總裁兼立法會議員陳文宜及會長司徒敬文先生、前環境局局長黃錦星教授及創會會長連舜香女士聯同團結香港基金總裁李正儀博士及盧永鴻教授分別向完成「可持續發展領袖課程2025(SLTP)」的畢業生獲頒授證書。該課程由學會與中大商業可持續發展中心合辦，旨在為中小企決策者提供專業的ESG管理培訓。這50多位新晉領袖將成為推動本港企業轉型的種子，帶領所屬機構實踐節能減排及社會責任目標。



第四屆理事會誓師就職身體力行實踐「碳中和」典範

隨著新一屆理事會正式就職，會長司徒敬文先生表示將繼續深化學會作為跨界別平台的角色。值得一提的是，是次典禮亦展現了「知行合一」的精神，透過碳中和合作夥伴RiskoryConsultancyLimited進行活動的全面碳審計，並利用聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）頒發的碳信用額，完全抵消活動產生的所有碳排放，為業界舉辦大型低碳活動樹立了新標竿。

【新一屆理事會及榮譽顧問名單】

第四屆理事會成員：

• 創會榮譽顧問 ： 盧永鴻教授

• 會長

• 創會會長

• 前會長

• 司徒敬文先生

• 連舜香女士

• 劉富成博士

• 副會長（司庫） ： 唐慕貞女士

• 副會長及秘書 ： 李蔓瑩女士

• 副會長（社交媒體和企業社會責任傳訊）： 薛嘉龍先生

• 副會長（會員發展）： 梁國華先生

• 委員（環境倡導及會員事務）： 區紹堅先生

• 委員（環保倡導者）： 鄭凱茵女士

• 委員（項目統籌）： 譚加貝女士

• 委員（外務） ： 梁耀華先生

• 委員（培訓及發展）： 詹嘉慧博士





榮譽顧問：

• 鄭文聰教授, BBS, MH, JP

• 蔡海偉先生, JP

• 關則輝教授 MH, JP

• 邱騰華教授, GBS, JP

• 劉玉燕女士





【八屆香港中小企業可持續發展指數評核結果】 表現優秀、評分最高之十大企業（按排名順序）： 1. 日本命力健康食品有限公司 2. 富安集團有限公司 3. 式慧印刷有限公司 4. 正昌科技(集團)有限公司 5. 泗和棧石油工程有限公司 6. 超敏科技有限公司 7. 匠髮廊 8. 衡睿有限公司 9. 歐達傢俱有限公司 10. 誠匯創方有限公司

獲頒嘉許狀之企業（排名不分先後）： • 施特偉科技(中國)有限公司 • Ensec Solutions Hong Kong Limited • EnviroEvents (ReThink) Limited • 惠迅旅遊有限公司 • 香港金域有限公司 • 心林魅影 • 澳加光學有限公司 • 信山實業有限公司 • Riskory Consultancy Limited • 帆船飲食集團有限公司 • 宏才拓展有限公司 • 徐尉玲博士, MBE, JP

典禮邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP擔任主禮嘉賓。此外，前環境局局長黃錦星教授，GBS，JP、團結香港基金總裁李正儀博士，MH，JP及香港中文大學商業可持續發展中心（CBS）主任盧永鴻教授亦以特別嘉賓身份出席，共同見證業界邁向低碳未來的關鍵里程。