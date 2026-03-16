金川國際（02362.HK）發佈法證報告：刮骨療毒完成合規排雷，利空出盡迎來復牌曙光

香港2026年3月16日 /美通社/ -- 3月15日晚間，金川國際發佈獨立法證調查最新進展公告（簡稱：法證報告，下同），全面披露自2025年3月28日停牌的事由、調查回顧和最新進展、資金核查結果、涉事情況及對應整改補救措施。 公告顯示，通過對金川國際位於剛果（金）Ruashi項目，近十年付款事項進行核查，該項目多名僱員策劃挪用款項計劃，欺騙Ruashi管理層團隊，產生高於Ruashi實際產生之採礦及其他營運開支，累計達144.2百萬美元之付款缺乏明顯業務目的。

目前，金川國際已啟動追責與整改雙軌行動，對涉事人員停職解職並向當地法院報案追討資金，並對所有涉及涉嫌挪用款項之人士採取法律行動，終止與所有涉事供應商合作，同時重構採購、付款全流程，增設集團層面審批、禁止個人賬戶處理公司交易等，從制度層面彌補管理漏洞。 此次法證報告的落地，不僅釐清了投資者所關切停牌調查進展與風險性質，並完成對項目合規風險的全面整改，堵住海外項目運營風險敞口，更讓公司復牌進程迎來實質性曙光。

覆蓋近十年的獨立法證調查，風險性質明確可控，不影響公司後續利潤 金川國際的停牌始於2025年3月28日。彼時，核數師德勤年度審計中發現公司剛果（金）附屬公司Ruashi存在多項付款指控，需獨立法證核查，公司因此無法按時刊發2024年度業績，遂按上市規則暫停股份買賣。這便是在港股市場中，上市公司因內控與資金異常而申請停牌的典型情形。 此次調查覆蓋2016年至2025年3月以來Ruashi合計2.639億美元的付款，結果顯示，1.197億美元為真實業務開支，1.442億美元為無業務實質的異常付款。該報告定義異常資金規模約1.442億美元。

從財務處理邏輯來看，此類費用雖然因歷史人為違規導致的損失，但此前在財務中已經放在成本費用裡，因此並不會再出現一次性減值情況，也不會影響公司後續利潤，更不會對公司長期盈利能力產生持續性衝擊。 值得注意的是，此次資金挪用並非單一人員操作，而是當地前財務高管團隊有預謀、有策劃的集體違規行為，折射出公司的本地化運營管理問題。作為在非洲礦產投資的出海企業，金川國際在Ruashi這一項目的管理中，由於本土化放權與總部管控的失衡，當地關鍵崗位權力高度集中，讓問題高管得以長期、有組織地實施違規操作。

儘管長達近一年的調查，暴露出公司在當地項目運營存在內控漏洞，但未觸及礦權、資源儲量、生產設施等核心資產，且公司在停牌期間正常運營旗下所有礦場，疊加同期全球銅、鈷價格的大幅上行，行業週期紅利已形成對短期財務影響的天然對沖。 公佈全體系補救措施，復牌即將迎來曙光 此次調查結果的披露，也標誌著公司停牌的合規癥結已徹底落地。作為甘肅省最大國企金川集團的唯一境外上市平臺，金川國際的合規整改已步入實質收尾階段，其長期投資價值正隨行業週期與業務基本面逐步清晰。

此次事件中，金川國際實則為海外內控執行漏洞下的受害者，而非經營失範的主導方，且相關風險已實現全面鎖定與封堵，財務影響可控、無持續性風險隱患。 根據香港聯交所《主板上市規則》規定，主板上市公司最長連續停牌期限為18個月，若滿18個月仍未滿足復牌條件，聯交所可取消其上市地位（除牌）。金川國際的停牌已接近一年，此次法證報告的披露，正是公司推進復牌的關鍵前置作之一。 從復牌流程上看，法證報告披露後，僅需完成內控審查結果刊發、滯後財務業績補報等流程性工作。從行業經驗來看，此類針對性內控整改的落地效果明確，通過「總部骨幹駐場+流程硬約束+全員合規強化」的組合措施，通常可在3-6個月內重建合規體系，這也意味著公司有望在連停牌期限的18個月內，滿足聯交所復牌條件。

對資本市場與投資者而言，這場歷時一年的核查與整改，本質是一次強制性的全面排雷，雖產生短期損失，但也完成了一次徹底的風險出清與內控升級，有助於降低再發風險，夯實可持續運營基礎。風險出清越徹底，公司復牌後的基本面越乾淨，輕裝上陣為後續常態化運營奠定紮實基礎。 核心項目穩健運營未受波及，產能釋放打開長期增長空間 近年來，金川國際深耕有色金屬資源開發領域，業務根基堅實穩固，核心資產佈局於剛果（金）、贊比亞等非洲核心銅鈷帶。

此次事件僅涉及Ruashi礦採購付款環節，剛果（金）旗下Ruashi、Kinsenda、Musonoi等所有礦場的生產運營均未受任何影響。2025年，金川國際生產數據逆勢增長，全年銅產量達61867噸，同比提升5.5%；鈷產量1085噸，同比增長26.9%，直接印證了公司生產體系的穩定性。 Ruashi露天氧化銅鈷礦是公司深耕多年的核心資產，近十年該礦場銅產量始終穩定在3萬-3.4萬噸區間，生產節奏始終穩健；鈷生產的階段性產量回落，僅為貼合市場行情的靈活策略調整，具備完全可逆性，待市場回暖後鈷產能可快速恢復，為公司業績彈性釋放預留充足空間。

2025年三季度順利投產的Musonoi地下銅鈷礦，已成為金川國際產能增長的核心引擎。該礦場銅儲量60.6萬噸、鈷儲量17.4萬噸，儲量規模超Ruashi與Kinsenda礦場總和，且礦石品位高於行業平均水平，低成本開採優勢顯著。該礦場投產後，金川國際銅年產量將從6萬噸躍升至10萬噸級別，後續Lubembe項目的推進將進一步釋放產能，公司整體資源儲備可保障超20年的持續開採，長期產能增長確定性拉滿。 值得關注的是，金川國際紮根非洲銅鈷帶多年，已形成成熟的勘探、開採、加工完整產業鏈，核心礦山採礦許可證可長期續期，疊加金川集團的技術支撐，礦石回採效率與成本控制能力持續提升，構築起難以複製的競爭優勢，經營基本面底盤堅實。

正因如此，資本市場形成了核心共識，即金川國際此番停牌，停的只是股票交易的流動性，從未中斷核心礦場的生產運營，更未動搖公司的資產價值與行業競爭力。這也讓公司在輕裝上陣後，有望把握行業週期紅利，迎接新一輪產能釋放與發展機遇。 停牌期間正值有色金屬行業週期上行，銅鈷漲價推動企業價值增長 金川國際停牌期間，恰逢全球有色金屬行業迎來確定性上行週期。銅鈷兩大產品價格大幅走高，且這一漲勢由全球供需緊平衡格局支撐，具備長期性與可持續性，為公司帶來了實實在在的行業週期紅利。

從2025年初的約9000美元/噸一路攀升至2026年3月的13344美元/噸，銅價創下近年新高，喜人漲勢的背後是全球銅供需格局長期偏緊的必然結果。新能源汽車、儲能產業、全球電網改造與AI基建的持續推進，帶來銅的剛性需求增長，進一步強化其戰略金屬屬性；而供應端主流礦區品位下降、新增產能不及預期、生產擾動頻繁等問題，讓銅市的緊平衡格局在2026年仍將延續，銅價有望維持高位震盪。 鈷價的反彈力度則更為亮眼，從2025年2月9.6美元/磅的階段低點觸底回升，至2025年12月已反彈至24.25美元/磅，漲幅超150%。剛果（金）鈷出口政策的邊際改善，疊加動力電池需求的穩步復甦，為鈷價後續的上行提供了充足動力。

作為港股市場稀缺的純銅鈷採礦標的，金川國際經營業績與產品價格高度掛鈎，銅鈷價格雙雙走高將直接拉高公司的銷售毛利率與淨利潤水平，而Ruashi礦場鈷產能的可逆性調整、Musonoi礦場的產能爬坡，更讓公司能最大程度承接行業週期紅利，將價格上漲的利好切實轉化為經營效益。 估值窪地凸顯，復牌後公司價值亟待重估 隨著金川國際全面出清合規風險，其港股稀缺銅鈷標的屬性、穩步釋放的產能潛力，與當前被顯著低估的估值形成鮮明錯配，疊加業績增長預期等核心優勢，公司估值修復空間明確，長期投資價值亟待資本市場重新認知。

當前金川國際估值正處於絕對窪地，與全球礦業龍頭、港股同業有色金屬公司的市盈率存在顯著差距。受停牌影響，公司估值既未反映銅鈷價格上漲帶來的資產增值、新礦投產帶來的產能躍升，也未體現其全球稀缺的高品位資源稟賦與經營基本面。估值與基本面的嚴重錯配，讓復牌後的估值必然會向行業平均水平回歸。 依託金川集團唯一境外上市平臺的定位，金川國際更有望承接集團海外優質資源注入，打開平臺成長空間。疊加2026年剛果（金）鈷出口配額落地後業務恢復、Musonoi礦產能爬坡，以及銅鈷價格高位的紅利加持，公司淨利潤有望迎來大幅增長，將成為價值重估的核心驅動力。

這家紮根非洲銅鈷核心帶、背靠甘肅最大國企的稀缺資源標的，停牌期間核心資產未受絲毫衝擊，在完成歷史風險一次性清理、內控體系全面優化後輕裝上陣，又恰逢有色金屬行業週期上行的紅利期，基本面底盤愈發堅實。待停牌結束、交易流動性恢復，公司將迎來資本市場的價值重估，穩步回歸其應有的定價位置。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/02362hk-302714705.html SOURCE 金川國際