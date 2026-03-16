WNW 宣佈推出人工智能戰略洞察計劃 助力功效護膚產品創新

深圳2026年3月16日 /美通社/ -- 美物科技有限公司（「WNW」 或 「公司」）（納斯達克：WNW）今日宣佈，公司正式推出人工智能（「AI」）戰略洞察計劃，作為持續提升功效護膚業務研發協作與運營效率的舉措之一。通過該計劃，公司擬探索 AI 輔助數據分析工具的應用，以支持內部研發協同、產品配方分析及與外部研發夥伴的合作。 該計劃旨在協助公司整理、評估日益增長的研發數據，包括配方記錄、成分研究及護膚技術相關科研文獻。公司將 AI 輔助分析工具融入內部工作流程，以期提升技術資料審核效率，明確功效護膚產品的潛在開發方向。

公司首席執行官楊志超表示：「AI 輔助分析工具在眾多科研驅動型行業的應用日益廣泛，可幫助團隊管理複雜數據集、簡化內部工作流程。在研發流程中應用此類技術，我們希望強化內部團隊與外部研發夥伴的協同，同時更高效地評估配方數據與成分研究成果。」 公司期望通過優化歷史配方數據、成分研究及技術資料的整理與審核，助力與外部科研機構、產品開發夥伴的持續合作。AI 輔助分析可助力識別潛在成分相互作用，推動產品開發項目中各研發參與方的數據共享標準化。隨著公司持續擴充功效護膚產品矩陣與供應鏈生態，內部研發協同及數據管理能力的提升，長期將推動產品開發流程更高效。

關於美物科技有限公司 美物科技有限公司為英屬維爾京群島企業，於 2018 年 12 月 4 日註冊成立。公司完成戰略轉型，業務從精選優質食品線上銷售、短信服務轉向護膚行業，目前通過旗下中國間接全資子公司廈門淳尚健康科技有限公司（「廈門淳尚」）開展功效護膚產品銷售業務。 安全港聲明 本新聞稿中的部分聲明屬於 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」 條款所定義的 「前瞻性聲明」。本新聞稿中使用的 「估計」「預計」「期望」「預期」「預測」「計劃」「打算」「相信」「尋求」「可能」「將」「應該」「未來」「提議」 等詞彙及其變體或類似表述（或此類詞彙 / 表述的否定形式），均旨在標識前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非未來業績、狀況或結果的保證，涉及諸多已知及未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中多項因素超出公司控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性聲明所述內容存在重大差異。重要因素包括但不限於：增長管理能力；識別及整合未來其他收購的能力；未來獲取額外融資以支持資本支出的能力；整體經濟與商業環境波動；對公司盈利能力產生不利影響的成本或其他因素；涉及專利、知識產權等相關訴訟；法律法規環境潛在變化；疫情或流行病。本新聞稿中的前瞻性聲明還受其他風險與不確定性影響，包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中更詳盡描述的風險，相關文件可通過 www.sec.gov 查閱。除適用法律要求外，公司無義務因新信息、未來事件或其他原因更新或修訂任何前瞻性聲明，相關信息僅代表發佈當日情況。

美物科技有限公司聯繫方式

郵箱：[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/wnw---302714630.html SOURCE Meiwu Technology Company Limited