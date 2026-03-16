科大啟動35周年校慶活動 凡事可為　奇蹟可創

香港 - 2026年3月16日 - 香港科技大學（科大）今日正式啟動成立35周年慶祝活動，並舉行氣氛熾熱的啟動儀式，多位政府官員、業界領袖及大學社群成員聚首一堂，共同回顧科大三十五年來卓越非凡的發展歷程。



香港特別行政區政府政務司司長陳國基先生（中）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任羅永綱先生（右三）、香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士（左三）與一眾科大管理層，包括科大副監督陳祖澤博士（右一）、校董會主席沈向洋教授（右二）、顧問委員會主席廖長城博士（左一）及校長葉玉如教授（左二）一同啟動時間之輪，正式為科大35周年校慶一系列重要活動揭開序幕。



這個具里程碑意義的啟動儀式以「凡事可為奇蹟可創」為主題，旨在彰顯科大勇於開拓、敢於創新的精神，並向一代又一代科大人所締造的卓越成就致敬。啟動儀式由香港特別行政區政府政務司司長陳國基先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任羅永綱先生，以及香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士主禮。科大副監督陳祖澤博士、校董會主席沈向洋教授、顧問委員會主席廖長城博士及校長葉玉如教授共同為一系列35周年誌慶活動揭開序幕。



以遠見及使命開創的發展歷程



在歡迎致辭中，於1993年加入科大的校長葉玉如教授回顧了大學令人矚目的發展歷程，並分享其深切的個人感受。她親身見證科大逐步蛻變為世界級學府，其成就建基於卓越的學術實力，以及由零開始打造、充滿活力的創新生態系統。她並指出，這一深刻而非凡的轉變，有賴科大創校校長吳家瑋教授所展現的遠見卓識與高瞻遠矚。



葉校長分享道：「自創校伊始，科大便懷抱一個大膽而前所未有的願景——矢志成為香港首所研究型大學。早在『粵港澳大灣區』概念尚未提出之前，在吳教授帶領下的創校團隊已深明香港的未來與區域發展息息相關。正是前瞻性的遠見和非凡勇氣，促使他們積極與中國內地建立關鍵聯繫，並為科大（廣州）於2022年成立奠下堅實基礎。他們所展現的勇氣、承擔與堅毅精神，為科大築起穩固的根基，成就了今日的發展。」



葉校長强調，大學的成就不應僅以排名衡量，而更在於其為社會帶來的深遠而實質的影響。這份自創校以來所秉持的核心精神——憑前瞻視野洞察社會所需，以教研卓越回應時代挑戰——正驅動科大開啟創校以來最具雄心壯志的發展新篇章：成立醫學院。她表示：「這是一個具深遠意義的里程碑，實現了我們三十多年來一直追求的夢想。」她衷心感謝香港特區政府的信任與夥伴合作關係，並指出：「我們將與政府攜手建立一所融合先進科技、以人為本與人文關懷的醫學院，為香港醫療發展開創嶄新時代。讓我們承先啟後，傳承先行者的勇敢精神，並延續至卓越的新紀元。」



香港全球領導地位的基石



陳國基先生高度肯定科大對香港發展所作出的深遠貢獻，在活動致辭時表示：「在過去三十五年間，科大由一所充滿開創精神的新興院校，發展成為備受國際肯定的世界級大學。這有賴富有遠見的領導、盡心投入的教研人員、一代又一代的優秀學生，以及追求創新的堅定精神。科大在國際排名上屢創佳績，初創生態圈發展蓬勃，並擁有多元國際化的學生社群，充分展現其如何透過科研與教育，為社會帶來實質影響。隨着香港銳意發展成為國際教育樞紐之際，科大堪稱最佳典範，展示大學如何培育具全球視野的人才，同時在國家『十五五』規劃中，支持重點發展戰略。憑藉在人工智能、科學等領域的雄厚實力，加上即將成立的醫學院，科大已準備就緒，引領未來創新及人才發展的格局。」



敢為人先 踏上新征程



沈向洋教授則在致辭中分享了他對科大獨特定位的深刻見解，並指出：「三十五載春秋，是一個饒富意義的里程碑。從人生的角度來說，正如孔子所言：『三十而立，四十不惑』，這正是邁向成熟的重要階段，象徵着青春活力與歷練智慧的交融與昇華。在科大身上，我同樣看到了這份精神薪火相傳、川流不息。我們依然秉持創校初期的好奇心與進取精神，同時亦累積了唯有經年發展方能建立的雄厚實力、卓越聲譽，以及廣泛而穩固的校友網絡。世界正以前所未有的速度轉變。若要一如既往地有效服務下一代，我們必須勇於引領時代、持續推動創新，並重新定義教育的可能性。科大已整裝待發，準備在堅實基礎上開啟發展的新篇章。」



他補充說：「承蒙香港特區政府的信任與委託，科大將肩負重任，成立香港第三所醫學院。我們期望科大醫學院能融合嚴謹的傳統醫學教育與前沿科技，並善用人工智能賦能的潛力，在診斷、治療、復康，以至預防醫學及個人化醫療等方面取得突破，逐步推動整個醫療體系的革新。這所具前瞻視野的醫學院計劃於2028年招收首批學生，並在未來三十五年乃至更長遠的歲月中，在培育新一代科學家與臨床醫生方面發揮舉足輕重的作用。」



創新譜慶典篇章



啟動儀式呼應「凡事可為 奇蹟可創」的主題，以震撼人心的方式充分展現科大在科技創新領域的領導地位。科大（廣州）團隊呈獻了一場別出心裁的機械醒獅表演，巧妙糅合傳統文化與前沿科技，令人耳目一新。這項匠心獨運的創作運用先進機械人技術，為經典民間藝術注入嶄新生命，生動體現以尖端工程重新演繹文化傳承的創新精神。



在隆重的啟動儀式上，科大別具創意，從人類最忠誠的夥伴身上得到靈感；然而，這些登場的「狗」絕非平凡。兩款分別由科大初創企業本末科技、土木及環境工程學系，以及鄭家純機器人研究院共同研發的機械狗粉墨登場。這些四足機械助手原為應對複雜地形及高風險工業檢測而研發，今天肩負起為主禮嘉賓呈上啟動「奇蹟球」的重要任務。機械狗步入舞台的一刻，象徵科大致力將前沿科研成果轉化為實際應用，並以創新科技不斷開創可能、成就奇蹟。



典禮隨後以一項別具象徵意義的創新展示迎來高潮。為寓意承前啟後，一架由科大傑出校友、DJI大疆創新創始人汪滔先生捐贈的無人機，攜帶35周年紀念「象徵匙」飛進會場，並於台上交予主禮嘉賓，標誌着35周年校慶活動正式展開。



科大衷心感謝汪先生向大學慷慨捐贈兩套最新型號的無人機方案。這些尖端無人機將啟發教研人員及學生探索並應對迅速發展的低空經濟所帶來的新挑戰，進一步推動創新研究與實際應用。校園煥然一新，以「時間之輪」為視覺主題裝飾，其設計靈感源自校園標誌性的日晷雕塑，象徵科大歷久彌新的傳承，以及在教育、科研與知識轉移方面持續進步的精神。



卓越傳承國家信任



自1991年創校以來，科大迅速崛起，躋身全球五十強大學之列。大學對教研卓越的堅定承諾，充分體現在國家對其寄予的高度信任。在整合兩個現有國家重點實驗室後，科大再獲國家科學技術部批准成立一所新的國家重點實驗室，進一步彰顯其在推動國家發展所需前沿科研方面的重要角色。



在國家重大航天項目上，科大正為具歷史意義的嫦娥八號探月任務研發一款多功能機械人，該機械人將於月球表面運作，為提升國家不斷發展的太空探索能力作出貢獻。大學同時牽頭研發一套高精度溫室氣體點源探測儀，有望成為香港特區首項跟隨天舟貨運飛船登上中國「天宮」太空站的研究項目。



誌慶活動 橫跨全年



科大已規劃一系列橫跨全年的慶祝活動，當中包括與泰晤士高等教育（THE）合辦亞洲大學高峰會、舉辦人工智能電影節，以及與科大（廣州）攜手舉行聯合誌慶活動。



國際思想交流



繼今年初，科大邀請多位諾貝爾獎得主及國際頂尖學者到訪科大與師生及校友交流，科大將於今年四月，與THE合辦「THE亞洲大學高峰會2026」。活動將吸引全球各地的大學校長及業界領袖匯聚香港，探討亞洲在推動全球變革中的領導角色。科大亦將主辦中國高等教育學會的旗艦活動「世界大學校長論壇」，這將是該論壇首次在香港舉行。



人工智能與創科主題活動



科大將聚焦人工智能、科技治理與創意文化舉辦多項活動，包括AI電影節等，體現科大在AI領域的領導地位與社會影響力。



凝聚科大社群



科大將在清水灣及廣州校園聯合舉辦慶祝活動，其中包括為期一年的捐血計劃、馬拉松、混合實境 x 人工智能藝術展覽等，加強兩地師生交流。此外，大學亦將籌辦大型校慶晚宴，與師生、校友及社會賢達同歡，並製作電子紀念書冊，與社會各界分享科大35年來的卓越成就。



