LX Pantos收購波蘭物流中心 加速全球拓展

韓國首爾和波蘭卡托維茲2026年3月17日 /美通社/ -- 全球領先的物流公司LX Pantos（全球首席執行官：Lee Yong-ho）正通過戰略合作伙伴關系與基礎設施投資，加速其全球拓展步伐。

3月16日，LX Pantos宣布，由Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation（簡稱「KIND」）和韓國國土交通部下屬政策基金PIS No. 2 Fund組成的財團，斥資約1.48億美元的價格收購了位於波蘭南部卡托維茲的一座新建物流園區。

卡托維茲物流中心由五棟建築組成，總建築面積達10.9萬平方米。該園區正在分階段開發和投入運營，預計將於2026年上半年全面竣工。目前，已有數家全球及本地企業簽約租賃。