Cango Inc. 公布2025年第四季度及全年未經審計財務業績

Cango首席執行官Paul Yu先生表示：「2025年是我們作爲比特幣礦商的開局之年，其特點是執行迅速。我們啟動了全面的資產重組，並成功建立了全球分佈的挖礦業務版圖。此外，新高級管理團隊的任命進一步增強了我們在數字資產和能源基礎設施領域的專業能力與競爭優勢。通過在紐約證券交易所完成直接上市及轉爲以美元為報告貨幣，我們在向全球AI基礎設施公司演進的進程中邁出了堅實一步。」

「進入2026年，我們主動優化了資產負債表，並對礦機隊列進行了調整，以提升效率和成本韌性。與此同時，我們正穩步推進向AI基礎設施供應商的轉型。通過子公司EcoHash，我們正充分發揮我們在可擴展運算和能源網絡方面的核心專業知識，提供靈活且具成本效益的AI推理解決方案。隨着首批站點改造的進行和產品的開發，我們已經做好準備，秉持專注與戰略定力，迎接新時代的機遇與挑戰。」