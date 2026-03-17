AIC 於 NVIDIA GTC 2026 展示 NVMe AI 儲存平台 加速大規模 AI 推論

加州聖荷西2026年3月17日 /美通社/ -- 隨著 AI 推論工作負載快速成長，儲存架構正成為現代 AI 基礎建設中的關鍵核心。全球企業級儲存與伺服器解決方案領導廠商 AIC 宣布將參與 NVIDIA GTC 2026，於 3 月 16 日至 19 日在聖荷西 McEnery Convention Center 舉行。AIC 將展出最新 AI 儲存平台，專為支援 CMX 架構的大規模 AI 推論應用而設計，透過共享 NVMe 快閃儲存層擴展 GPU 記憶體容量，以支援長上下文（long-context）與多代理（agent-based）AI 工作負載。
AI 推論需要具備高密度、低延遲的儲存系統，以支援 KV cache、向量資料庫（vector databases）以及持續性資料串流等應用。AIC 的 NVMe 與 DPU 加速平台提供高容量快閃儲存與高速頻寬，確保在機櫃級（rack-scale）部署環境中，GPU 能持續獲得所需資料。
同時，AIC 亦展示支援 GPU-initiated儲存存取（GPU-initiated storage access）系統設計，使資料可直接由 NVMe 傳輸，加速運算資源，降低 CPU 負載並提升 I/O 效率，特別適用於向量搜尋（vector search）與圖形運算（graph processing）等資料密集型 AI 工作負載。
AIC 攤位 #140 展示重點
- F2026-G5 JBOF（整合 BlueField）
高密度 NVMe 平台，結合 DPU 加速技術，專為支援 CMX 架構共享快閃儲存層設計，可建構可擴展的 NVMe-oF 架構，適用於大規模 AI 推論部署。
- CMX 2U 24-bay BlueField DPU 解決方案
緊湊型高效能 NVMe 平台，搭載 Solidigm PCIe Gen5 企業級 NVMe SSD，並結合 NVIDIA BlueField DPU，可加速 KV cache 存取並提升 AI 推論效率。該平台針對高容量快閃儲存配置進行最佳化，可支援 KV cache 擴展、向量資料庫應用，以及 CMX 架構推論環境。
- 3U SCADA 最佳化系統
3U 系統設計支援 GPU 主導的儲存存取架構，可加速資料傳輸效率，適用於向量搜尋與圖形資料處理等 AI 工作負載。
- VAST Data CERES 平台
高吞吐量 NVMe 儲存系統，支援 AI 資料管線、**檢索增強生成（RAG）**與即時分析環境，並採用 VAST Disaggregated Shared Everything（DASE）架構。
除了將在 AIC 攤位展示搭載 Solidigm 企業級 SSD的 2U 24-bay NVMe 儲存系統，AIC F2032 平台亦將於美光攤位（#1407）攤位上搭配其SSD 展示。這些合作展現了 AIC 與領先快閃儲存供應商持續深化合作，共同打造支援新世代 AI 基礎架構的可擴展 NVMe 平台。
Solidigm 產品與行銷資深副總裁 Greg Matson 表示：「Solidigm 企業級 SSD（eSSD）專為 AI 時代打造，能提供新一代 AI 基礎架構所需的效能、密度與能源效率。搭載 Solidigm eSSD 的 AIC F2026 平台可作為關鍵的情境記憶層（context memory tier），協助營運商突破傳統 GPU 快取限制，提升整體吞吐量，並在不增加功耗與空間需求的情況下，實現可擴展的 long-context AI 推論。」
AIC 營邦企業董事長梁順營表示：「AI 基礎架構正快速演進，儲存架構也必須同步升級。透過與 NVIDIA 及生態系夥伴的密切合作，AIC 正開發符合 CMX 架構並結合 DPU 加速資料通道的 NVMe 平台，以支援 KV cache 擴展與 GPU 主導 AI 資料管線等新興工作負載。隨著 AI 系統邁向 agent-based與 long-context 應用，可擴展且解耦的儲存架構將成為關鍵。我們的目標是確保 AIC 提供支持下一世代 的AI 儲存系統。」
活動資訊
NVIDIA GTC 2026
2026 年 3 月 16 日至 19 日
AIC 攤位：#140
關於營邦
AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。營邦全球總部位在台灣，積極布建全球分支機構及通路代理，在亞洲、美洲、歐洲都有據點，提供全球市場高品質產品與即時服務。更多資訊請參考 www.aicipc.com
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SOURCE AIC