神雲科技於 GTC 2026 展示一站式解決方案與彈性NVIDIA MGX，加速次世代 AI 發展

加州聖荷西2026年3月17日 /美通社/ -- 全球高效能、節能伺服器解決方案領導廠商，神達控股股份有限公司（股票代號：3706）旗下子公司神雲科技股份有限公司（神雲科技 Technology Corporation），將於NVIDIA GTC 2026（展位編號 #100）。本次神雲科技以「Enterprise AI, Flexible by Design」為主題，展示其在 NVIDIA MGX架構的AI 伺服器與全方位 AI 一站式（Turnkey）解決方案的最新突破。 透過與 NVIDIA、AMD、DDN、Intel、Micron、Rafay、Sandisk以及 Solidigm 等產業領導者的策略合作，神雲科技持續推動加速運算與次世代資料中心的發展，為客戶提供涵蓋 AI 訓練、推理以及檢索增強生成（RAG）應用的端到端（End-to-End）實力。

攜手 Rafay賦予AI 基礎設施管理平台強大動能 為了解決現代 AI 工作負載的複雜性，神雲科技將硬體與先進軟體棧整合，實現無縫的 GPU 管理與高效能儲存應用。透過與 Rafay 的戰略夥伴關係，神雲科技支援統一的控制面（Control Plane）功能，具備管理大規模容器化環境的能力。此項合作協助企業簡化 Kubernetes 編排（Orchestration），並透過 Slurm 控制器實現高效能運算（HPC）與 AI 工作負載的自動化調度。透過簡化複雜的編排流程，神雲科技與 Rafay 讓企業在擴展 AI 工作負載時，能兼顧效率與企業級的營運治理。

針對尋求其他配置方案的企業組織，神雲科技亦展示了基於 MGX 架構的 4U 平台，其搭載雙路 Intel® Xeon® 6700P 處理器與 8 張 GPU。此配置整合了 E1.S PCIe Gen 5 外型規格的Micron® 9550 NVMe™ SSD 或Solidigm™ D7-PS1010，以及 Micron® DDR5 DRAM。 結合 DDN智慧AI資料平台，實現一站式 AI 推理與 RAG 解決方案 針對多模態 RAG（檢索增強生成）流水線對數據的密集需求，神雲科技與 DDN 聯手展示 AI Data Storage Solution。此合作方案採用 DDN Infinia，能為即時 AI 推理回應提供極低延遲的文檔檢索，並透過最小化數據移動來極大化 GPU 利用率，進而支援高吞吐量的 AI 工作負載。該解決方案採用基於 NVIDIA MGX 架構並搭載 RTX PRO GPU 的神雲伺服器，專為企業級 AI 應用進行最佳化，提供跨機櫃與集群部署的無縫擴展能力。

此解決方案架構整合了神雲科技基於 NVIDIA MGX 架構的次世代 4U AI 平台，並由同樣基於 NVIDIA MGX 的 R1917GC 管理伺服器提供支援，構建出橫跨核心（Core）、邊緣（Edge）與管理層的統一 AI 基礎設施。R1917GC 搭載 NVIDIA Grace 或 NVIDIA Vera 處理器，在嚴格的功耗限制下，利用 LPDDR5X 提供卓越的運算密度與記憶體頻寬。結合 U.2 PCIe Gen 5 外型規格的Micron® 6550 ION NVMe™ SSD、 Sandisk SN861或Solidigm™ D7-PS1010，以及支援 RDMA 的連網能力，該系統可擔任 Kubernetes 控制節點、儲存頭節點（Storage Head）或邊緣 AI 運算平台，在分散式部署中極大化效率並降低總體擁有成本（TCO）。

為了替 AI 規模的資料湖（Data Lake）架構奠定堅實基礎，此方案納入了 GC68A-B8056儲存伺服器。這是一款 1U 單路高密度平台，具備支援 DDR5-4800 記憶體的 24 個 DIMM 插槽，以及 12 個支援熱插拔、免工具安裝的 NVMe U.2 硬碟槽，提供高效能的儲存密度。系統亦配備 PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 LAN 子卡插槽與雙 NVMe M.2 開機碟插槽，確保大規模 AI 數據集與分析工作負載所需的極速數據攝取量與持續吞吐量。 神雲科技總經理黃承德（Rick Hwang）表示：「透過與 Rafay 及 DDN 的策略合作，神雲科技提供全方位的一站式（Turnkey）AI 基礎設施，滿足 AI 訓練、推理與 RAG 應用的全生命週期需求。藉由將我們基於 NVIDIA MGX 架構且具備高度彈性的伺服器設計，與 Rafay 先進的 AI 基礎設施編排平台，以及 DDN 的智慧 AI 資料平台進行整合，我們正為次世代資料中心客戶提供全球先進的端對端解決方案。」

神雲科技擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，為超大規模數據中心、HPC 及 AI 應用，提供靈活且量身打造的解決方案，確保最佳效能與高擴展性，滿足企業多元化的需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，以神雲科技品牌整合 Intel DSG 與 TYAN等伺服器產品線發揮綜效，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案，助力企業迎接未來挑戰。 更多資訊請參閱神雲科技官網 https://www.mitaccomputing.com/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-gtc-2026-nvidia-mgx-ai--302714706.html SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation