在亞洲交易者重新評估交易對手方風險之際，Mitrade於2026年斬獲五項全球行業大獎

馬來西亞吉隆坡2026年3月17日 /美通社/ -- 差價合約(CFD)經紀商Mitrade宣佈榮獲五項大獎，在當前亞洲地區波動性加劇、貨幣表現分化的背景下，這一認可顯得尤為突出。

美伊衝突及德黑蘭領導層更迭推動油價突破每桶109美元，引發全球市場震盪。亞洲股市面臨能源供應與航運受阻的雙重衝擊。美元強勢反彈令越南盾承壓，並推動印尼盧比匯率逼近17,000印尼盧比兌1美元關口，與此同時，亞洲地區貨幣走勢正跟隨日益擴大的政策分化態勢。

對於槓桿式CFD交易者而言，這些市場狀況往往導致持倉週期縮短，且對保證金變化的敏感度上升。散戶參與度的提高也使得市場更加關注經紀商的信譽度及整體金融保障措施。