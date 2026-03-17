萬豪國際集團奢華品牌推出全新藝術駐留項目「Art of Arrival」，開啟藝術與空間的靈感對話

以藝術為紐帶，於大中華區探索目的地文化、酒店空間與賓客體驗的深度聯結 上海2026年3月17日 /美通社/ -- 值香港藝術月期間，萬豪國際集團奢華品牌——包含麗思卡爾頓酒店、麗思卡爾頓隱世酒店、寶格麗酒店及度假村、瑞吉酒店及度假村、艾迪遜酒店、豪華精選酒店、JW 萬豪酒店及 W 酒店——宣布推出全新藝術駐留項目「Art of Arrival」。項目邀請中國新銳藝術家陳作，開啟一場跨越空間與文化的靈感之旅，通過藝術駐留、作品創作與全球巡展，探索「抵達」如何成為藝術與心靈對話的起點，將目的地文化、酒店空間與賓客體驗緊密相連。

對於陳作而言，此次駐地意味着創作節奏的全新校準。「駐地提供了深入專註的時間和空間，讓我能夠在一個複雜的文化語境中觀察、反思並推進自己的創作實踐。」藝術家陳作表示，「當駐地本身成為創作的一部分，作品的生長便有了更清晰的脈絡。」 陳作的作品將於今年3月下旬香港藝術月期間，在香港瑞吉酒店首次亮相。此次私人展覽將邀請藏家、畫廊代表及文化領域意見引領者，共同見證其藝術實踐的全新進程。隨後，該作品將遠赴瑞士，參展巴塞爾藝術展。萬豪國際集團奢華品牌將與麥勒畫廊合作，將源自中國的藝術敘事帶入全球視野。巡展的最終站將回歸大中華區，於萬豪奢華品牌旗下部分酒店陸續呈現。其間，通過舉辦私人沙龍與藝術家講座，持續推動當代藝術與旅居空間的深度對話，在不同目的地之間拓展敘事的維度與張力。

影片敘事：記錄靈感的流動瞬間

為完整呈現此次藝術駐留的創作旅程，萬豪國際集團奢華品牌攜手知名奢華媒體TATLER China，共同製作一部創意短片。影片將跟隨陳作的步履，從他的北京工作室出發，抵達蘇州的園林與水巷，最終走向香港，捕捉觀察、沉浸與回歸的創作軌跡，記錄一段由「抵達」而生的藝術旅程。該影片將於3月下旬在「萬豪旅享家」視頻號等官方平台正式發布，邀賓客共同沉浸於靈感流動的瞬間。 藝韻共鳴：開啟奢華旅行新篇章

位於灣仔核心地段的香港瑞吉酒店，攜手本地知名氣泡茶品牌Mindful Sparks及藝術家Elsa Ngai，精心呈獻限定版藝術氣泡茶體驗。本次合作以品牌經典香氛「卡羅琳四百」為靈感，茶飲的風味層次被巧妙呈現於Elsa特別設計的瓶身藝術創作之中——畫作既捕捉了香港都市的活力，也流淌着瑞吉酒店的精緻優雅。這是一場藝術、風味與本地創意的相遇，為賓客留駐一段獨特記憶。

在香港藝術月期間，萬豪國際集團奢華品牌旗下酒店深度參與其中，共同呈現多元藝術體驗。香港JW萬豪酒店與國際知名雕塑家Richard X. Zawitz展開跨界合作，將酒店34樓重塑為融合「曲線主義」美學的「Infinity客房樓層」，以沉浸式藝術語境構築煥活身心的靜謐之境；自3月18日起，酒店將呈現為期兩周的Zawitz個人作品展覽，將藝術融入旅居空間的日常軌跡。香港麗思卡爾頓酒店則攜手本土竹工藝術品牌「二回」主理人丁科竣，由3月17日至4月8日於103樓大堂呈現竹藝裝置《不存在中的存在》，以竹語訴靜與韌的對話，於都市雲端帶來片刻靜謐與深層思索。

以「Art of Arrival」為引，萬豪國際集團奢華品牌開啟了與當代文化深度互動的新維度——從靜態展覽走向動態合作，從空間呈現走向過程共享。藝術不再是旅途中的驚鴻一瞥，而是可感知、可參與的日常片刻。每一次抵達，都是一段與靈感不期而遇的旅程起點。未來，萬豪國際集團奢華品牌將繼續探索藝術、文化與生活方式的多重可能，以更具深度的體驗，讓賓客在每一段旅程中，抵達更廣闊的世界。 關於萬豪國際集團奢華品牌

憑藉充滿活力的八大奢華品牌陣容，我們將為新世代奢華旅行者打造真實、獨特且多樣的旅行體驗。萬豪國際集團奢華品牌陣容遍布全球，包括麗思卡爾頓酒店、麗思卡爾頓隱世酒店、寶格麗酒店及度假村、瑞吉酒店及度假村、艾迪遜酒店、The Luxury Collection酒店、JW萬豪酒店和W酒店，在全球74個國家和地區擁有超過555家地標性酒店及度假村。從全球標誌性目的地到新興目的地，萬豪國際集團作為全球酒店行業領導者，旗下的奢華品牌陣容專註於提升旅行品質，為賓客打造高度情景化和細緻入微的品牌體驗，讓賓客盡情釋放激情並激勵個人成長，引領奢華酒店的未來。如需了解更多相關信息，請登陸Luxury.Marriott.com。

關於萬豪旅享家®

萬豪旅享家囊括超30個卓越非凡的酒店品牌，在全球備受歡迎的旅遊目的地為會員提供優質服務，滿足多元化旅行需求。參與萬豪旅享家計劃的麗思卡爾頓酒店、瑞吉酒店及度假村、 W 酒店等奢華品牌為會員呈現精彩紛呈的尊享禮遇。會員入住萬豪國際集團旗下酒店和度假村（包括「All Inclusive」度假酒店和精選短租住宅）或使用萬豪旅享家聯名信用卡進行日常消費，即可輕鬆賺取積分。會員可以使用積分兌換免費住宿、萬豪旅享家MomentsTM體驗或萬豪旅享家精品店商品等禮遇。免費加入萬豪旅享家，或了解更多相關信息，請登錄marriottbonvoy.com。會員在萬豪旅享家官網、APP、微信小程序及飛豬平台「萬豪國際集團旗艦店」可享專屬會員福利。

關於麥勒畫廊

麥勒畫廊1992年成立於瑞士盧塞恩，專註展示來自中國和歐洲不同代際藝術家的創作，媒介涵蓋繪畫、雕塑、裝置、攝影及影像。自1995年起，麥勒畫廊進入中國當代藝術界，並在過去近三十年間成為東西方文化交流的重要橋樑。目前，畫廊在北京、蘇黎世和阿爾德茨設有展覽空間，每年策劃約14至16個展覽項目。 麥勒畫廊致力於培育中歐當代藝術，推動二者之間富有成效的對話。畫廊重視與藝術家及收藏家建立長期合作，通過促進跨代際、跨文化的交流，將多元視角推向國際舞台。在意識形態驅動與市場驅動之間，麥勒畫廊尋求平衡，以豐富的敘事和藝術表達，為文化繁榮作出積極貢獻。

面對歐洲與中國湧現的新一代年輕藏家，麥勒畫廊在當代藝術領軍人物與新興藝術愛好者之間搭建起溝通的橋樑，持續發揮着重要作用。 關於陳作

陳作，1990年出生於湖南湘西，現生活、工作於北京。他先後畢業於中央美術學院附中、中央美術學院油畫系，獲學士及碩士學位。 作為中國當代藝術領域的青年代表，陳作於2023年在北京麥勒畫廊舉辦首次個展「林中造屋」，系統呈現其創作脈絡。其作品曾入選中國美術館「共貫與多元：當代繪畫藝術新樣態」等重要群展。

陳作的繪畫既體現出精準的技法與繪畫嚴苛的戒律，又富含飽滿的情緒，並蘊含著豐富性與偶然性，並與現實生活的經驗和記憶緊密相關。他自述：「我並非虛空造景，我依然需要某種真實的印象。」 更多信息，敬請聯繫

費德恩

萬豪國際集團大中華區奢華品牌公關及傳訊總監

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