從窗前暖陽到星辰大海：光翼新能源攜AI太空光伏新品亮相日本光伏展

本次首發的「太陽翼」太空鈣鈦礦光伏產品，是光翼新能源將航天級能源技術與AI智慧深度融合的指標之作，象徵光伏產業正式邁入AI驅動的太空能源新時代。該產品徹底突破傳統晶硅光伏笨重、易碎、剛性強的物理限制，依託柔性鈣鈦礦核心技術，兼具極致輕薄、可彎曲折疊的特性，完美相容多元場域。

東京2026年3月17日 /美通社/ -- 亞洲光伏產業頂級盛會——2026日本太陽能光伏展覽會（PV EXPO）於東京有明國際會展中心盛大開幕，全球柔性鈣鈦礦指標企業光翼新能源（Bilight）重磅登場，全球首發為AI賦能的太空光伏「太陽翼」產品，同步展出柔性光伏窗簾等創新成果，以「太空光伏＋AI應用」的跨界融合，重塑光伏產業發展格局，成為展會全場焦點。

「太陽翼」可實現光能即時追蹤、功率自適應調節，大幅提升極端環境下的發電效率與穩定性；同時參考航天耐候標準，攻克極端溫差、強紫外輻射等產業難題，延長產品使用週期。現場實物展示環節，以分散式能源輕量化、智慧化、高相容性等新特點，AI賦能的智慧發電控制效果驚豔全場，並吸引全球買主與媒體關注。

AI賦能民生場域 光伏窗簾點亮生活美學

除了尖端太空光伏技術，光翼新能源同步展出柔性可捲收光伏窗簾，讓淨能源從太空落地日常，打通「星辰大海」到「窗前暖陽」的全場域鏈路。這款產品將高效能鈣鈦礦電池與居家窗簾深度結合，搭載智慧光電管理系統，在遮陽隔熱的同時，可自主擷取太陽能並轉換為電力，即時供應智慧家居設備、AI終端使用，實現「即掛即用、隨捲隨充」。