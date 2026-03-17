GMG PRODUCTIONS、DAVID IAN 代表 CROSSROADS LIVE 聯同 WORK LIGHT PRODUCTIONS 呈獻 REGENT’S PARK OPEN AIR THEATRE 製作《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》

「華麗動人、震撼心靈，猶如天籟的音樂劇。」

- The Guardian





「Hallelujah！一場震撼人心的驚世啟示。」

- The Daily Telegraph

票務及演出詳情

VIP

HK$1,088

A Reserve

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B Reserve

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D Reserve

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VIP 優惠票

HK$988

A 優惠票

HK$888

B 優惠票

HK$788





