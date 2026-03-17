GMG PRODUCTIONS、DAVID IAN 代表 CROSSROADS LIVE 聯同 WORK LIGHT PRODUCTIONS 呈獻 REGENT’S PARK OPEN AIR THEATRE 製作《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》

屢奪殊榮搖滾音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar 》 國際巡演載譽來港 7 月 8 日起假香港文化中心大劇院震撼上演
Tim Rice 及 Andrew Lloyd Webber 標誌性搖滾音樂劇首度來港
3 月 25 日 -26 日優先預訂 3 月 27 日公開發 售
香港 - 2026年3月17日 - 榮獲Olivier Award的全新版本經典搖滾音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》將載譽來港，曾於倫敦數度公演，並先後展開北美、英國及澳洲巡迴演出，口碑載道，場場爆滿。節目將於2026年7月8日起假香港文化中心大劇院隆重上演，作為其大型國際巡迴演出的重要地點之一，為香港觀眾首次帶來Tim Rice及Andrew Lloyd Webber這齣傳奇搖滾音樂劇的現場舞台演出。
這個版本由橫掃艾美獎、格林美獎、奧斯卡及東尼獎的黃金拍檔 Tim Rice 與 Andrew Lloyd Webber 負責曲詞，並由此音樂劇誕生地 ——倫敦 Regent's Park Open Air Theatre 重新構思打造，由導演 Timothy Sheader 及編舞 Drew McOnie 掌舵。創作班底包括舞台設計 Tom Scutt、燈光設計 Lee Curran、音響設計 Nick Lidster 以及音樂監督 Tom Deering。
風靡全球、數十年來深受觀眾愛戴的《萬世巨星Jesus Christ Superstar》是一部經典的不朽名作，透過出賣耶穌的門徒猶大依斯加略的視角，呈現《聖經》中導致耶穌受難及復活的一連串非凡歷程。全劇以音樂貫穿，細膩刻劃耶穌、猶大、瑪利亞瑪達肋納、耶穌的門徒、追隨者以及羅馬帝國之間的關係與內心掙扎。作品最初以概念專輯形式推出，為七十年代搖滾風格的音樂經典，當中包括廣為人知的《Superstar》、《I Don't Know How to Love Him》及《Gethsemane》等歌曲。
《萬世巨星Jesus Christ Superstar》於1971年在百老匯Mark Hellinger Theatre正式首演。原版倫敦製作則於1972年8月9日在Palace Theatre開幕，連續上演超過八年。演出至第3,358場落幕時，曾創下當時城西歷史上最長壽音樂劇紀錄。自首度亮相以來，作品在世界各地持續上演，包括2012年百老匯重演、英國ITV選秀節目《Superstar》，並透過該節目選出Ben Forster於巡迴場館版中飾演耶穌；以及為慶祝作品登上百老匯45週年而於攝政公園露天劇場（Regent's Park Open Air Theatre）上演的版本等。《萬世巨星Jesus Christ Superstar》亦將於2026年夏天登陸倫敦標誌性場地倫敦守護神劇院（London Palladium）限時演出，由Sam Ryder飾演耶穌一角。此製作由Michael Harrison代表Lloyd Webber Harrison Musicals監製，並改編自Regent's Park Open Air Theatre製作公司的原創及製作版本。
監製David Ian表示：「這個榮獲 Olivier Award肯定的作品《萬世巨星Jesus Christ Superstar》，多年來令世界各地觀眾嘆為觀止，可以將這部經典鉅作帶到香港舞台，我們感到非常興奮。作為 Tim Rice 與 Andrew Lloyd Webber 最具代表性的搖滾音樂劇首次登陸香港，是次演出勢必為本地觀眾揭開欣賞音樂劇的精彩新一頁。」
GMG Productions 行政總裁 Carlos Candal 分享：「GMG Productions 很高興能把這個精彩非凡的製作帶到香港。隨著亞洲區業務不斷拓展，我們一直致力為本地觀眾帶來世界級娛樂體驗，今次能夠呈獻這個極具感染力且高水準的製作，我們感到十分自豪。」
是次《萬世巨星Jesus Christ Superstar》製作曾榮獲2017年Olivier Award「最佳重新演出音樂劇」及2016年Evening Standard Award「最佳音樂劇」，並於2016及2017年連續兩個演出季創下全院滿座佳績。該製作其後於2019年登陸倫敦城西巴比肯藝術中心（Barbican）演出，並於2020年夏季以音樂會形式重返倫敦攝政公園露天劇場，繼而在2023/24年展開備受讚譽的全英巡迴演出。
演員陣容將稍後公佈。
2026年《萬世巨星Jesus Christ Superstar》巡演由 David Ian 代表 Crossroads Live 及 Work Light Productions 製作。此版本原創製作則由Regent's Park Open Air Theatre製作公司製作。
《萬世巨星Jesus Christ Superstar》以英語演出，配中文字幕。
香港站門票即將發售。即日起於官方網站https://jesuschristsuperstar.hk 登記加入優先預訂名單，可率先於3月25日早上10時起，在48小時內尊享9折門票優惠；3 月 27 日公開發售。票價由HK$588至 HK$1,088。
更多詳情，請瀏覽官方網站：https://jesuschristsuperstar.hk
Facebook & Instagram: @GMGProductionsHK
票務及演出詳情
演出日期：
2026年7月8日至8月1日
演出時間：
星期二至五：晚上8:00
星期六：下午3:00及晚上8:00
星期日：下午2:00及晚上7:00
演出地點：
香港文化中心大劇院（九龍尖沙咀梳士巴利道10號）
演出時間：1小時50分（包括中場休息）
門票
年滿60歲或以上的長者、殘疾人士、全日制學生及／或綜合社會保障援助受惠人士可享優惠票。
英語演出，設中文字幕
門票訂購：
網站: https://jesuschristsuperstar.hk
香港站門票將於3月25日早上10時優先預訂(48小時內可享9折優惠)，3月27日公開發售
Tim Rice 及 Andrew Lloyd Webber 標誌性搖滾音樂劇首度來港
3 月 25 日 -26 日優先預訂 3 月 27 日公開發 售
香港 - 2026年3月17日 - 榮獲Olivier Award的全新版本經典搖滾音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》將載譽來港，曾於倫敦數度公演，並先後展開北美、英國及澳洲巡迴演出，口碑載道，場場爆滿。節目將於2026年7月8日起假香港文化中心大劇院隆重上演，作為其大型國際巡迴演出的重要地點之一，為香港觀眾首次帶來Tim Rice及Andrew Lloyd Webber這齣傳奇搖滾音樂劇的現場舞台演出。
「華麗動人、震撼心靈，猶如天籟的音樂劇。」
- The Guardian
「Hallelujah！一場震撼人心的驚世啟示。」
- The Daily Telegraph
這個版本由橫掃艾美獎、格林美獎、奧斯卡及東尼獎的黃金拍檔 Tim Rice 與 Andrew Lloyd Webber 負責曲詞，並由此音樂劇誕生地 ——倫敦 Regent's Park Open Air Theatre 重新構思打造，由導演 Timothy Sheader 及編舞 Drew McOnie 掌舵。創作班底包括舞台設計 Tom Scutt、燈光設計 Lee Curran、音響設計 Nick Lidster 以及音樂監督 Tom Deering。
風靡全球、數十年來深受觀眾愛戴的《萬世巨星Jesus Christ Superstar》是一部經典的不朽名作，透過出賣耶穌的門徒猶大依斯加略的視角，呈現《聖經》中導致耶穌受難及復活的一連串非凡歷程。全劇以音樂貫穿，細膩刻劃耶穌、猶大、瑪利亞瑪達肋納、耶穌的門徒、追隨者以及羅馬帝國之間的關係與內心掙扎。作品最初以概念專輯形式推出，為七十年代搖滾風格的音樂經典，當中包括廣為人知的《Superstar》、《I Don't Know How to Love Him》及《Gethsemane》等歌曲。
《萬世巨星Jesus Christ Superstar》於1971年在百老匯Mark Hellinger Theatre正式首演。原版倫敦製作則於1972年8月9日在Palace Theatre開幕，連續上演超過八年。演出至第3,358場落幕時，曾創下當時城西歷史上最長壽音樂劇紀錄。自首度亮相以來，作品在世界各地持續上演，包括2012年百老匯重演、英國ITV選秀節目《Superstar》，並透過該節目選出Ben Forster於巡迴場館版中飾演耶穌；以及為慶祝作品登上百老匯45週年而於攝政公園露天劇場（Regent's Park Open Air Theatre）上演的版本等。《萬世巨星Jesus Christ Superstar》亦將於2026年夏天登陸倫敦標誌性場地倫敦守護神劇院（London Palladium）限時演出，由Sam Ryder飾演耶穌一角。此製作由Michael Harrison代表Lloyd Webber Harrison Musicals監製，並改編自Regent's Park Open Air Theatre製作公司的原創及製作版本。
監製David Ian表示：「這個榮獲 Olivier Award肯定的作品《萬世巨星Jesus Christ Superstar》，多年來令世界各地觀眾嘆為觀止，可以將這部經典鉅作帶到香港舞台，我們感到非常興奮。作為 Tim Rice 與 Andrew Lloyd Webber 最具代表性的搖滾音樂劇首次登陸香港，是次演出勢必為本地觀眾揭開欣賞音樂劇的精彩新一頁。」
GMG Productions 行政總裁 Carlos Candal 分享：「GMG Productions 很高興能把這個精彩非凡的製作帶到香港。隨著亞洲區業務不斷拓展，我們一直致力為本地觀眾帶來世界級娛樂體驗，今次能夠呈獻這個極具感染力且高水準的製作，我們感到十分自豪。」
是次《萬世巨星Jesus Christ Superstar》製作曾榮獲2017年Olivier Award「最佳重新演出音樂劇」及2016年Evening Standard Award「最佳音樂劇」，並於2016及2017年連續兩個演出季創下全院滿座佳績。該製作其後於2019年登陸倫敦城西巴比肯藝術中心（Barbican）演出，並於2020年夏季以音樂會形式重返倫敦攝政公園露天劇場，繼而在2023/24年展開備受讚譽的全英巡迴演出。
演員陣容將稍後公佈。
2026年《萬世巨星Jesus Christ Superstar》巡演由 David Ian 代表 Crossroads Live 及 Work Light Productions 製作。此版本原創製作則由Regent's Park Open Air Theatre製作公司製作。
《萬世巨星Jesus Christ Superstar》以英語演出，配中文字幕。
香港站門票即將發售。即日起於官方網站https://jesuschristsuperstar.hk 登記加入優先預訂名單，可率先於3月25日早上10時起，在48小時內尊享9折門票優惠；3 月 27 日公開發售。票價由HK$588至 HK$1,088。
更多詳情，請瀏覽官方網站：https://jesuschristsuperstar.hk
Facebook & Instagram: @GMGProductionsHK
票務及演出詳情
演出日期：
2026年7月8日至8月1日
演出時間：
星期二至五：晚上8:00
星期六：下午3:00及晚上8:00
星期日：下午2:00及晚上7:00
演出地點：
香港文化中心大劇院（九龍尖沙咀梳士巴利道10號）
演出時間：1小時50分（包括中場休息）
門票
| VIP
| HK$1,088
| A Reserve
| HK$988
| B Reserve
| HK$888
| C Reserve
| HK$688
| D Reserve
| HK$588
| VIP 優惠票
| HK$988
| A 優惠票
| HK$888
| B 優惠票
| HK$788
年滿60歲或以上的長者、殘疾人士、全日制學生及／或綜合社會保障援助受惠人士可享優惠票。
英語演出，設中文字幕
門票訂購：
網站: https://jesuschristsuperstar.hk
香港站門票將於3月25日早上10時優先預訂(48小時內可享9折優惠)，3月27日公開發售